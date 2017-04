Matador Nosek se vrací do Zlína, po třech a půl sezonách se rozloučil s Třincem

před 20 minutami

Šestatřicetiletý obránce David Nosek, jenž naposled působil v týmu třineckých Ocelářů, se po sedmi letech vrací do Zlína. Po Lukáši Jaškovi je tak Nosek dalším hokejistou, který opustil kádr Slezanů po neúspěšné sezoně.

Zlín - Hokejový obránce David Nosek se stal novou posilou Zlína. Šestatřicetiletý odchovanec Olomouce, který strávil uplynulé tři a půl sezony v Třinci, se do týmu Beranů vrací po sedmi letech. Nosek ve Zlíně působil v letech 2003 až 2010 a v roce 2004 s ním získal mistrovský titul.

"David podepsal víceletou smlouvu. Jedná se o ostříleného beka s velkými zkušenostmi z extraligy. Určitě bude jedním z pilířů zadních řad," řekl klubovém webu Zlína sportovní manažer Jiří Šolc.

Juniorský mistr světa z roku 2001 Nosek si v uplynulém ročníku připsal v 54 zápasech včetně play off 14 bodů za čtyři branky a 10 asistencí. V nejvyšší soutěži má bývalý hráč Havířova, Karlových Varů či Komety Brno na kontě 907 utkání a 263 bodů za 97 gólů a 166 přihrávek.

"Po vypršení smlouvy v Třinci se mé kroky ubíraly k návratu do Zlína. V minulosti jsem tady hrál dlouhá léta, dobře poznám zdejší prostředí a mám to blízko domů do Olomouce. Prvořadou volbou byl právě Zlín," uvedl Nosek.

Trenéři Robert Svoboda a Martin Hamrlík tak přivítají v týmu zkušenou posilu. "Samozřejmě odpovědnosti a role jednoho z lídrů se nezříkám. Martin Hamrlík mě dobře pozná a možná to bylo pro mě i jednodušší. Věděl, o jakého hráče se jedná. Nemluvili jsme spolu, ale jsem rád za návrat do Zlína," připojil Nosek.

Nosek odešel ze Zlína na konci ledna 2010 do Karlových Varů výměnou za útočníka Jaroslava Kristka. Od té doby prošel zlínský kádr proměnou. "Pár kluků samozřejmě poznám. Tehdy jsem seděl v kabině vedle Pavla Kubiše. Mužstvo se za ty roky obměnilo, přišla spousta mladých kluků, která v té době hrála v juniorce. Dobře se poznám se staršími kluky, s Tomášem Žižkou, Ondrou Veselým nebo Jirkou Marušákem," dodal Nosek, který se bude hlásit ve Zlíně v pondělí 24. dubna při zahájení letní přípravy.

autoři: ČTK, Sport | před 20 minutami

