Hráli jsme dobrý hokej, konec mě šokoval, říká Hosták. Ze Zlína se vrátí do televize

Před třemi lety to bylo velké překvapení, když Zlín představil jako nového generálního manažera Martina Hostáka. Bývalý vynikající útočník a hokejový expert České televize měl pocit, že klub, který byl v době jeho příchodu v obrovské finanční tísni, krok po kroku zvedá. Jenomže vedení v čele se zlínským primátorem mělo jiný názor a před týdnem Hostáka odvolalo.

Jaký byl konec ve Zlíně vaším pohledem? Jak jste se s tím srovnal?

Z mého pohledu to byl velmi náhlý a nečekaný konec. Byl to pro mě šok.

V nedávných rozhovorech jste ještě mluvil o tom, jak budujete tým na novou sezonu a postupně plníte svou představu o fungování klubu.

Přesně tak. Kladně jsme zhodnotili uplynulou sezonu a pracovali jsme dál. Řešili jsme dopady koronavirové krize, připravovali jsme mužstvo i rozpočet na další rok.

Co bylo podle vás hlavním důvodem vašeho odvolání?

Já respektuju rozhodnutí vedení, ale důvody cítím jinde, než je prezentováno. Samozřejmě mě to mrzí, ve Zlíně mě to bavilo a pořád tam bylo dost rozdělané práce, dost věcí, které je potřeba dotáhnout. Je mi líto, že jsem to nemohl dokončit.

Vedení klubu uvedlo v tiskové zprávě, že končíte kvůli nenaplnění cílů a manažerským chybám. Očekávalo se tedy více než tři postupy do předkola play off?

To si nemyslím, to se musíte zeptat vedení.

Mělo podle vás vliv nepovedené angažmá trenéra Antonína Stavjani, kterého jste vloni přivedl a pod nímž byl tým v extralize poslední?

Když manažer dělá nějaké kroky, něco se povede a něco zase ne. Ano, byl to krok, který nevyšel, ale nemyslím si, že to bylo to rozhodující. Byl jsem přesvědčený o tom, že Tonda Stavjaňa měl mančaftu co dát, to mi nikdo nevymluví. Na žádné kamarády se v této branži nehraje, pořád si myslím, že je to výborný trenér.

Dále vedení klubu vadilo, že jste bez vědomí majitelů kandidoval do výkonného výboru Českého hokeje, byť jste se tam nakonec nedostal. Co vás k tomu vedlo?

Takovou funkci si člověk nebere pro sebe, to dělá pro klub. Mít někoho, kdo je v centru dění a může klubu nějakým způsobem pomoct, to je vždycky plus. Proto jsem do toho šel.

Ale kandidoval jste za Ústí nad Labem, ne za Zlín.

Ve Zlíně byl jiný kandidát a bylo by nesmyslné, abychom kandidovali oba. V Ústí si mysleli, že jsem dobrý manažer, a navrhli mě. Já bych v tom nic tak zvláštního nehledal.

Zaznamenal jste v různých diskusích na internetu, že se vás po vyhazovu zastalo hodně zlínských fanoušků? Potěšilo vás to?

Zaznamenal jsem to, jsem za to rád. Vyčetl bych z toho, že moje tříletá práce byla dobrá. Snažil jsem se zlínský klub po všech stránkách stabilizovat, což se podařilo. Na podmínky, které tam jsou, jsme hráli parádní hokej, každý rok jsme sahali v předkole po čtvrtfinále, nikdy to nebylo daleko. Jsem rád, že to fanoušci vnímají v globálu.

V článcích na serverech iSport.cz a iDnes.cz spekulovali autoři o tom, jak vám mohlo uškodit, že jste často úřadoval na dálku. Je to pravda?

Bydlel jsem ve Zlíně, domů do Hradce Králové jsem jezdil v podstatě jen v létě na víkendy. Rozhodně není pravda, že jsem úřadoval na dálku, ale to je asi něco, co vůbec nemá smysl komentovat.

Co vám tedy obecně daly tři roky ve funkci, s níž jste do té doby neměl žádné zkušenosti?

Získal jsem jiný pohled na hokej, takový ten manažerský. Zjistil jsem, jak těžká je práce někoho, kdo má na starosti celý klub. Nejen extraligový tým, ale i mládež a halu, kterou zapsaný spolek vlastní. Udělalo se dost práce okolo rekonstrukce stadionu, před třemi lety jsem celý ten proces nastartoval, když jsem zjistil, že je tam územní rozhodnutí, na kterém se dá stavět. Přišel jsem na to, že opravdu není vůbec jednoduché sehnat peníze na provoz klubu a každý rok postavit konkurenceschopný kádr. Povedlo se to, s každým jsme byli schopni hrát vyrovnaný hokej. Zlín mi přirostl k srdci, poznal jsem spoustu skvělých lidí, ale zároveň jsem poznal, že hokej na této úrovni je do značné míry o politice.

Umíte si představit, že byste v budoucnu vykonával práci manažera v jiném klubu?

V nejbližší době asi ne. (úsměv) Potřebuju se z toho oklepat, přece jen jsem strávil tři roky ve Zlíně bez manželky. Aktuálně nemíním nikam cestovat, ale počkejme třeba nějaký půlrok, jak se co vyvine.

Vrátíte se do České televize coby expert a spolukomentátor?

Ano, to je práce, která mě baví, a jsem rád, že mě kluci z České televize berou zase zpátky. Strávil jsem tam 17 let, oproti tomu nejsou tři roky ve Zlíně zase tak dlouhá doba.

Žádný problém s komentováním Zlína teď mít nebudete?

Ne, žádný problém v tom nevidím. Všude jsem se choval profesionálně, a pokud Robert Záruba usoudí, že bych měl komentovat Zlín, určitě se tomu bránit nebudu.