Viedenský se na prvním tréninku v Třinci zbarvil do červena. Varaďa ví, že si letos neodpočine

před 50 minutami

V neděli oznámili Oceláři příchod Marka Viedenského a v pondělí už se urostlý slovenský centr proháněl po ledové ploše s novými spoluhráči. V Třinci by rád zapomněl na trápení ve Slovanu a v případě klubového úspěchu zabojoval o návrat do reprezentace.

Třinec - Období suchého drilu je u konce, hokejisté Třince vyjeli na konci července poprvé na led, aby zahájili další fázi letní přípravy. Tréninkovou jednotku absolvovali extraligoví vicemistři v kompletním složení a také s nejčerstvější posilou, slovenským útočníkem Markem Viedenským.

Sedmadvacetiletý forvard se na zhruba hodinu a půl dlouhém tréninku pořádně zapotil. "Tvář mám zbarvenou do červené klubové barvy a je poznat, že to nebylo nejlepší. Ale začátek na ledě je vždy těžký, zlepší se to," věří Viedenský, kterého představili Oceláři jako posilu v neděli večer.

V roce 2009 si ho v draftu vybralo San Jose, Viedenský strávil v zámoří šest let, ale NHL si nezahrál. Po návratu do Evropy hrál finskou soutěž v Hämeenlinně a v předchozích třech sezonách oblékal dres Slovanu Bratislava v KHL. A po dvou letech bez play-off potřeboval změnu.

"Měl jsem více nabídek, ale nakonec jsem se rozhodoval mezi Slovanem a Třincem. Po delším zvažování jsem došel k tomu, že se chci v kariéře posunout dále," odkrývá Viedenský. S Oceláři podepsal roční kontrakt, ale v kontaktu se slezským klubem byl už v loňském ročníku.

O tom, že si Slovan nezahraje play-off, bylo jasno dlouho před koncem základní části, jenže Bratislava potřebovala dokončit sezonu s určitým počtem domácích hráčů a Viedenského neuvolnila. "Hráč Markova typu nám scházel. Jsme rádi, že ho máme," potvrzuje kouč Václav Varaďa.

"Na pozici centra jsme byli slabší, Marek je silový a důrazný hráč. Věřím, že naši hru pozvedne a stane se důležitým článkem," dodává trenér.

Bude-li se dařit v klubu, chce Viedenský na MS

Po dvou protrápených sezonách v KHL přišel Viedenský do klubu, který se nikdy netají velkými ambicemi. "Věřím, že horší období už je za mnou. Ve Finsku jsme byli zase dlouho první, ale spadli jsme dolů. Tady se nám snad bude dařit celou sezonu," doufá rodák z Handlové.

Kvůli zraněním přišel Viedenský o šanci nominovat se na olympiádu v Pchjongčchangu a vzdal také účast na mistrovství světa v Kodani. "Měl jsem poraněné tříslo a nechtěl jsem zabírat místo v sestavě, když jsem nebyl stoprocentní," vysvětluje účastník tří světových šampionátů.

"Dával jsem se do pořádku a čas jsem věnoval rodině, v té době jsme měli jedenáctiměsíční dceru. Pokud se bude dařit v klubu, mohl bych to přenést i do národního mužstva. Mistrovství světa bude příští rok na Slovensku, každý Slovák si tam chce zahrát," netají se Viedenský.

Před rokem se z Třince dokázal do slovenské reprezentace vrátit útočník Tomáš Marcinko, který prožil v extralize skvělou sezonu. Viedenský by svého krajana rád napodobil a v Třinci případně obnovil spolupráci s Vladimírem Draveckým, po jehož boku si zahrál v reprezentaci.

Dravecký a Viedenský se představili v roce 2015 na mistrovství světa v Ostravě. "Sedli jsme si, i když nás potom trenér rozdělil. Uvidíme, jak to bude v Třinci. Svými výkony chci pomoct týmu," říká Viedenský.

S Oceláři si od konce srpna poprvé v kariéře vyzkouší evropskou Ligu mistrů a po loňské semifinálové účasti Třince počítá i zde s vysokými cíli. "Každý klub se chce v takové soutěži ukázat," hlásí slovenský útočník.

K extralize a Lize mistrů přibyl v náročném programu Třince i vánoční Spengler Cup v Davosu. "Hrajeme si s plánem utkání v extralize, některá utkání přesouváme. Náš hokej je založen na kondici a snad se s tím kluci poperou. Je lepší hrát než trénovat," soudí trenér Varaďa.

Varaďu čeká vyčerpávající boj na dvou frontách

V minulém ročníku vedl premiérově extraligové mužstvo jako hlavní kouč a dokráčel až do finále, kde Třinec podlehl brněnské Kometě. "Chceme na loňskou fazonu navázat, ale mohou přijít i slabší období. Budeme se je snažit omezit, tým má velkou chuť," prozrazuje bývalý útočník.

Vedle Viedenského posílil třineckou ofenzivu ještě lotyšský kanonýr ze Zlína Roberts Bukarts, odešli naopak beci Tomáš Linhart s Bohumilem Jankem a útočníci Jakub Petružálek a Daniel Rákos. Vice prostoru by teď měli dostat obránci Marian Adámek, Lukáš Kovář či Jakub Matyáš.

"Od Robertse očekáváme branky a nahrávky, ale také vůdcovství týmu. Byl kapitánem lotyšského nároďáku, což ho posouvá do jiné dimenze. Hodně mě mrzí odchod Tomáše Linharta, a pokud se na trhu objeví důrazný a zkušený obránce, bude nás zajímat," podotýká Varaďa.

Třinecký kouč převzal po Filipu Pešánovi českou juniorskou reprezentaci, a tak bude mít pořádně napilno i v době, kdy budou mít ostatní kluby přestávku. "Neodpočinu si, ale stejně tak jsem si v pauzách neodpočinul ani v minulosti. Je to pro mě pokračující koloběh," usmívá se Varaďa.

"Těším se, až ten proces vyvrcholí na mistrovství světa juniorů," tvrdí mistr světa z let 2000 a 2005. V Třinci má zatím na ledě pod dohledem jednu z možných opor juniorské reprezentace Filipa Zadinu, který se chystá na boj o NHL u otce a třinecké asistenta Marka Zadiny.

Také v dalších dnech se třinečtí hokejisté podle slov trenéra Varadi budou muset popasovat s náročnými podmínkami ve velkých vedrech. První přípravné utkání odehrají ve čtvrtek 9. srpna v Olomouci.