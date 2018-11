Machovský vychytal Spartě vítězství: Soustředil jsem se, abych neudělal blbost

před 1 hodinou

Čtyřiatřicet zásahů Matěje Machovského bylo základem pro to, aby Pražané vyhráli ve Zlíně jednoznačně 4:0 a ukončili sérii tří duelů bez bodu. Gólman Sparty si navíc připsal první asistenci u čtvrtého gólu svého týmu.

"Hráli jsme konečně to, co jsme chtěli. Zvládli jsme oslabení, to rozhodlo. Předchozí zápasy jsme s tím měli problém," viděl největší rozdíl mezi porážkami a dnešní výhrou Machovský. Jeho tým byl ve Zlíně vyloučen šestkrát, z toho jednou hrál 46 sekund ve třech.

Gólman Sparty si je vědom, že hra v obraně se od posledních zápasů značně zlepšila. "Určitě tomu hodně pomohl návrat Piskáčka do sestavy. Věděli jsme, že musíme tu obranu zlepšit, myslím si, že všichni jsme se na ni soustředili. Já jsem se pak soustředil jen na sebe, abych neudělal nějakou blbost. Sice jsem tam párkrát namazal, ale naštěstí to dopadlo dobře," usmíval se pětadvacetiletý brankář.

Novicem v obraně Sparty byl bek De la Rose, který do Prahy přišel z Vítkovic výměnou za Blaže Gregorce. "Parádně rozdával puky, bude pro nás určitě přínosem," odtušil Machovský, který do Zlína jel s jasným cílem získat tři body. "Jeli jsme sem pro ně. Bylo jedno, jestli to skončí 4:0 nebo 5:4, ale hlavní bylo ukončit tu mizérii," připomněl Machovský.

Jeho celek sice vyhrál 4:0, zase jako jednoznačný zápas to ale Machovský hodnotit nechtěl. "Hráli jak u nás, vlezli nám pod kůži a měli nějaké šance, z čehož dali góly. Dnes se to otočilo," připomenul brankář Sparty porážku 1:5 z prvního letošního vzájemného duelu.

Za stavu 3:0 ve prospěch hostů zkusil Zlín už osm minut před koncem třetí části power play, v té ale inkasoval. První asistenci na gól Tomáše Dvořáka měl právě gólman Machovský. "Nějak se mi to tam odrazilo od hokejky, bere se to jako nahrávka. Ale určitě to od Zlína nebyl špatný nápad, ten jeden hráč navíc je vždycky poznat," řekl Machovský.