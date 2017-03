Litvínovští v něm viděli největší slabinu, hradecký brankář Rybár se jim teď po postupu může smát

před 47 minutami

Hokejový gólman Hradce Králové Patrik Rybár se zapsal spolu s ostatními spoluhráči do klubové kroniky, když postoupili do semifinále extraligy. Litvínovští protivníci v něm přitom v čtvrtfinálové sérii viděli největší slabinu, ale on tým podržel.

Hradec Králové - Hned ve své první sezoně v týmu se stal gólman Patrik Rybár součástí historického zápisu do kroniky královéhradeckých hokejistů. Jako týmová jednička se výrazně zasloužil o postup do semifinále po čtvrtfinálové výhře 4:1 v sérii proti Litvínovu.

"Jsem rád, že můžu být součástí takového klubového úspěchu a postoupili jsme dál," netajil v rozhovoru s novináři Rybár. "Když už to však dospělo do takové fáze, tak bych sezonu zkusil ještě protáhnout," naznačil s úsměvem, že rozhodně nebere semifinále jako konečnou.

Syn bývalé slovenské reprezentační jedničky Pavola Rybára dostal v pěti duelech dohromady jen devět branek, stlačil tedy průměr pod dva góly na zápas. Přesto o něm litvínovští hráči mluvili jako o hradecké slabině. "Nevadilo by mi, kdybych byl slabina, ale my pořád vyhrávali," prohlásil po posledním souboji, který jeho tým vyhrál v přestřelce 7:4.

V něm opět podal velmi dobrý výkon, tým podržel především ve druhé třetině, kdy Litvínov vystřelil celkem dvacetkrát mezi tyče. Rybár ve střední dvacetiminutovce inkasoval dvakrát. "Občas jsem v některých situacích nevěděl, kde mi hlava stojí, tam mi bylo dost horko," přiznal.

Přesto tlak ustál. Stejně jako zvládl situaci po prvním utkání. V něm totiž předvedl obrovskou chybu, kdy neudržel puk letící prakticky přes celé hřiště a Litvínov vstřelil z dorážky vítěznou trefu. "Ten moment mě nastartoval. Sportovně nas..l. Jsem rád, že jsem se zdvihl a mužstvu pomohl. Je třeba se soustředit každý zápas každou sekundu na ledě," zdůraznil Rybár.

V této souvislosti bylo třeba chápat i jeho vztek při gólu Litvínova na 4:7, ačkoliv přišel v samém závěru a bylo již rozhodnuto. "Je třeba si obranu nějak vychovat a vyvarovat se chyb. Když budeme laxní, budou přicházet dál. My se z nich musíme poučit a hrát zodpovědně i za jasného stavu. Zbytečně nechceme dostávat žádné góly," uvedl Rybár.

Za jasně nejtěžší v celé sérii označil důležitý čtvrtý zápas, v němž Východočeši horko těžko uhájili na severu Čech těsnou výhru 2:1 a zvýšili na 3:1 na zápasy. "Tam kdybychom prohráli, hrálo by se nám tady určitě hůře. Byli bychom pod větším tlakem než takto za stavu 3:1, kdy by se při případné prohře ještě nic moc nestalo. Ale nic to nemění na tom, že jsme moc rádi, jak jsme to zvládli," podotkl Rybár.

Vyhlédnutého soupeře pro semifinále nemá. "Počkáme si, jak všechno skončí. Vyčistíme si hlavy, čeká nás volno, zregenerujeme a půjdeme na to, další kolo bude zase úplně o něčem jiném a my se na něj budeme muset dobře připravit," řekl.

