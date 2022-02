Litvínov ztratil v Pardubicích vedení a popáté za sebou prohrál

Hokejisté třináctého Litvínova podlehli v předehrávce 51. kola extraligy na ledě třetích Pardubic 5:6 v prodloužení a připsali si pátou porážku za sebou.

Severočechům nestačilo k ukončení série neúspěchů ani vedení 3:1, 4:2 a 5:3, přesto se barážové pozici vzdálili na rozdíl sedmi bodů. Dynamo zabralo po dvou porážkách a zvítězilo poosmé z posledních deseti duelů. V čase 61:43 rozhodl v přesilové hře útočník Robert Kousal, který si vedle vítězného gólu připsal i tři asistence.

"Každý měl v hlavě, že stav otočíme. Udělali jsme vše pro to, aby nám to vyšlo. Házeli jsme puky do brány a tlačili se tam, aby brankář neviděl. V tom musíme pokračovat," řekl pardubický útočník Matej Paulovič.

V sestavě Pardubic chyběli oproti poslednímu utkání Matěj Blümel, jenž odcestoval na olympijské hry, i nejlepší střelec Anthony Camara, který obdržel disciplinární trest na dva zápasy. Poprvé nastoupil ruský útočník Igor Švyrjov, kterého Dynamo získalo v závěru přestupového termínu. Hosté se museli obejít bez Denise Godly, jehož v brance nahradil Šimon Zajíček.

Právě litvínovský brankář měl v úvodu více práce, v 5. minutě navíc hráli domácí první přesilovku. Prosadili se ale až o chvíli později, kdy Hecl bekhendovou střelou přes clonící hráče otevřel skóre. Neuběhly ani dvě minuty a bylo srovnáno. Rychlou akci Vervy zakončil přesnou střelou Estephan.

Ve velké šanci se pak objevil pardubický Hecl, ale kličkami na Zajíčka tentokrát nevyzrál. První třetinu nakonec vyhráli hosté, když po Fronkově přihrávce od zadního mantinelu zakončil mezi kruhy volný Straka.

Na začátku druhého dějství navíc Litvínovští přidali další gól, když střelu od modré čáry umístil Fronk za Kloučka. Následovala gólová přetahovaná. Na 2:3 zanedlouho snížil obránce Košťálek, který po Kousalově přihrávce prostřelil Zajíčka.

Domácí tým měl dál střeleckou převahu, přesto skórovali znovu hosté. Čtvrtý gól Vervy dal v přesilovce Irving, který střílel přesně od modré čáry. Zároveň nastala změna v pardubické brance, když Kloučka vystřídal Frodl. Další snížení se Dynamu povedlo v 39. minutě, kdy Kousal prostrčil puk na zakončujícího Pauloviče.

"Hráli jsme spolu jen párkrát na začátku sezony, nyní nás trenér zase vrátil k sobě. Jsem rád, že nám to tam spadlo a zápas jsme otočili," komentoval Paulovič spolupráci s Kousalem.

V dalších šancích neuspěli Mikuš nebo Rohlík. Ve třetí třetině se na gól čekalo mnohem déle. Mohl skórovat litvínovský Svoboda, jehož střelu vyrazil Frodl. V 52. minutě vytvořili velký závar zase Pardubičtí, ale série střel k vyrovnání nevedla. Vzápětí kombinovali hosté před brankou Dynama, ale domácí nebezpečí odvrátili. Až v 55. minutě se hned po vyhraném buly trefil Patrik Zdráhal a zvýšil na 5:3 z pohledu Litvínova.

Pardubičtí se nevzdali. Za pouhých 11 vteřin se před brankou prosadil Paulovič a podruhé v utkání skóroval. Po necelé minutě navíc následovala další pardubická akce, kterou zakončil dorážkou Musil a vyrovnal na 5:5.

Paulovič věřil, že Pardubice vyrovnají. "Útočnou sílu máme neskutečnou. Dá se říct, že jsme celou třetinu hráli u nich v pásmu, ale nedařilo se nám skórovat. Potom přišly dvě střely a dvakrát se nám to tam odrazilo. Byli jsme zpět ve hře," řekl Paulovič.

V posledních vteřinách třetí třetiny ještě pálil Musil, ale Zajíček jeho pokus vyrazil. Šlo se do prodloužení, které Pardubičtí rozehráli v početní výhodě po vyloučení Hübla. Přesilovku využil Kousal, který po Paulovičově přihrávce rozhodl.

"Když vedete 1:0 po první třetině, tak máte stále dvě před sebou a nic není rozhodnuté. Spíše mi vadí, že vedeme třeba se Zlínem o dva góly a v Pardubicích stejně nyní třikrát. To už vypadá, že se bojíme vyhrát," uvedl asistent trenéra Litvínova Václav Sýkora.

Vervě se přibližuje čtrnácté Kladno. "Není to jednoduchá situace. Do hlav hráčů nevidíme, ale samozřejmě tabulku a výsledky sledují. Musíme se dívat na sebe a uhrát si to sami. Co si uhraje Zlín nebo Kladno, to neovlivníme. Musíme najít způsob, jak vyhrát zápas. Zatím se nám to vůbec nedaří," dodal Sýkora.

Předehrávka 51. kola hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 6:5 v prodl. (1:2, 2:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Hecl (Poulíček), 25. Košťálek (R. Kousal), 39. Paulovič (R. Kousal, Vála), 55. Paulovič (R. Kousal), 56. A. Musil (Košťálek, Robertson), 62. R. Kousal (Paulovič, Košťálek) - 11. Estephan (P. Zdráhal, Zajíček), 19. P. Straka (Fronk, D. Kolář), 22. Fronk (Stříteský, P. Straka), 31. Irving (Estephan), 55. P. Zdráhal (Estephan). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Axman. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Klouček (31. Frodl) - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Sergijenko, Vála, Kaštánek - Cienciala, Poulíček, Hecl - Švyrjov, A. Musil, R. Kousal - O. Rohlík, Anděl, Paulovič - Herčík, O. Roman, Koffer. Trenér: R. Král.

Litvínov: Zajíček - Irving, D. Kolář, Strejček, Demel, O. Baláž, Hrbas, Stříteský - P. Zdráhal, Estephan, Zygmunt - Jarůšek, M. Sukeľ, A. Kudrna - Fronk, V. Hübl, P. Straka - P. Svoboda, Gerhát, Havelka. Trenér: V. Růžička.

Tabulka: