Krumpáč a lopata jako nové náčiní pro hokejisty. Trudné časy Litvínovu nekončí

Hokejisté Litvínova prohráli pětkrát v řadě a spolu s Pardubicemi se krčí u dna extraligové tabulky. Fanoušci nechali hráčům za dveřmi šatny nové pracovní náčiní a motivační vzkaz. Dobře vědí, že kvůli hrozbě přímého sestupu jde do tuhého.

V neděli to byl na ledě Hradce Králové souboj dvou týmů, které se v posledních extraligových dnech a týdnech viditelně trápí. K lepším zítřkům se odrazil Mountfield, jenž zvítězil 6:2. Litvínovské hokejisty pak po příjezdu do domácí haly čekalo překvapení od fanoušků.

Krumpáč a lopata opřené o dveře šatny a jednoznačně formulovaný vzkaz. "My dneska na tribuně v Hradci rubali ze všech sil. A co vy? Vaše nové náčiní, seznamte se prosím!" napsali zástupci litvínovského fanklubu Ropáci on Tour.

"Přestává to být sranda, začíná jít o život. Pokud ani teď hráči neukáží jiný level a maximální výkon, zvážíme další kroky. Je možné, že brzy dojde k radikálnějšímu protestu," připojili Ropáci na Facebooku.

Litvínov vyhrál z dosavadních 21 zápasů v extralize jen pět. Čtyřikrát za tři body a jen jednou rozdílem vyšším než o jednu branku. Stejně jako Pardubice získal 18 bodů a dělí se s nimi o třinácté a čtrnácté místo. Na desítku zajišťující předkolo play off nyní ztrácí už devět bodů.

74 inkasovaných gólů znamená pro Litvínov nejhorší obranu v soutěži, za posledních deset dní schytala Verva šest branek od Liberce, pět od Mladé Boleslavi a naposledy šest od Hradce Králové.

Hráči na to nekašlou, míní Kýhos

"Krumpáč a lopatu si pamatuji ještě ze svých hráčských časů. Už tehdy s tím na nás fanoušci vyrukovali a zdá se, že to pořád nevymizelo," směje se bývalý hokejový útočník Vladimír Kýhos, který hrál za Litvínov v 70. a 80. letech minulého století.

Tím ovšem veškerá legrace i z jeho strany končí. "Možná si fanoušci myslí, že na to hráči kašlou, ale já vím, že to tak není. Když tým zabředne do takové krize, u každého je to jinak. Někdo to spláchne, jiný se tím ubíjí ve dne v noci," dodává muž, který Litvínov ve čtyřech sezonách vedl jako hlavní trenér.

"Hráči pak na ledě dělají něco, co by dělat neměli a co by za normálních okolností ani nedělali," pokračuje Kýhos. Od loňského konce u mužstva Mladé Boleslavi netrénuje, ale jako litvínovský odchovanec dění kolem žluto-černého klubu sleduje.

"Od začátku sezony má Litvínov problémy s bráněním, hráči si v určitých situacích špatně rozebírají soupeře. Tým samozřejmě trápí také nízká střelecká potence. Hraje spíš po rozích, útočníci nejsou před brankou v prostorech, odkud padají góly," popisuje bývalý reprezentant.

Richard Jarůšek, který přišel do Litvínova na hostování ze Sparty, je s 15 body nejproduktivnějším hráčem týmu. Stejný počet má na kontě Jakub Petružálek. Jenže podle představ se nedaří Františku Lukešovi (osm bodů) ani kapitánovi Lukáši Kašparovi (pět bodů).

A nové opory z mladší litvínovské generace, které by mužstvo trenéra Jiřího Šlégra vytáhly do klidnějších vod, zkrátka v kabině chybí.

V roce 2015 vyhrál Litvínov poprvé ve své bohaté historii extraligu, avšak od té doby navázal jedinou účastí ve čtvrtfinále, dvěma barážemi a v minulé sezoně záchranou ve skupině play out.

Litvínov patří mezi kluby, které z extraligy nikdy nesestoupily. "Ale v této sezoně je hrozba opravdu vážná, poslední padá přímo. Můžu říct, že při baráži v roce 2018 jsem měl opravdu bolesti břicha," připomíná Kýhos ročník, v němž se Verva zachránila za pět minut dvanáct.

Kýhos: Naše generace asi nehrála srdcem

Trenér, předseda představenstva a generální ředitel klubu v jedné osobě Šlégr zkouší všechno, aby Litvínov nastartoval. Před dvěma týdny přizval na trénink bývalé spoluhráče z reprezentace a z olympijského turnaje v Naganu Roberta Langa, Martina Ručinského a Roberta Reichla.

Litvínovské legendy pomáhaly hlavně s nácvikem přesilovek.

Už v říjnu Šlégr nabídl představenstvu klubu rezignaci na postu trenéra, ale i jako předseda byl ostatními členy přehlasován. Do Litvínova nepřišel kouč Vladimír Růžička a podle posledních zpráv na lavičku nezamíří ani František Výborný a Marian Jelínek, o jejichž angažování se spekulovalo.

Kýhos v říjnovém komentáři pro Aktuálně.cz naznačil, že se o práci v Litvínově ucházel před sezonou, ale neuspěl. "Byl jsem odmítnut a nebylo mi sděleno vůbec nic. Přitom jsem nemyslel jen post hlavního trenéra, ale celkově práci pro klub," rozvádí stříbrný olympijský medailista.

"Jako Litvínovák bych i dříve rád trénoval v Litvínově, ale bohužel hráči z naší generace, kteří tady v 80. letech hráli, se už později neobjevovali na jiných pozicích. Je tady generace z Nagana, o které se říká, že to jsou srdcaři. My jsme odehráli skoro celou kariéru za Litvínov, ale srdcem jsme asi nehráli," říká Kýhos, který odehrál v Litvínově deset sezon.

Pro mnohé pozorovatele byl Kýhos okamžitě jedním z kandidátů na místo při Šlégrově případné rezignaci. "Už raději ani nikam nechodím, protože se mě známí pořád ptají, kdy už půjdu trénovat," usmívá se.

"Bolí mě srdce, když tu situaci vidím. Chápu, že se lidé zajímají, protože v Litvínově nic jiného není. Bez extraligy by to bylo hodně smutné, vůbec si to neumím představit," uzavírá 63letý trenér.

Další příležitost ukončit šňůru porážek mají Litvínovští v úterý od 17:30 doma proti Karlovým Varům. Fanklub vyzývá k maximální podpoře, jež bude v souboji s týmem, který naposled vyhrál 6:1 v Třinci a 7:2 v Brně, nutností. Ale "rubat" musí hlavně hráči na ledě.