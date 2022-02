Litvínov sahal v Plzni po výhře, ale má jen bod. Kladno zůstává na dostřel

Litvínov v hokejové extralize prohrál počtvrté v řadě a promarnil možnost výrazně odskočit předposlednímu Kladnu. Momentálně má dvoubodový náskok a zápas k dobru.

Přitom ještě zhruba minutu před třetí sirénou vedli Litvínovští nad ledě Plzně 3:2. Domácí ale při hře bez brankáře vyrovnali a v prodloužení zlomili skóre na konečných 4:3.

Nad severočeským soupeřem zvítězili podruhé v sezoně. Trápící se hosté prohráli již podeváté z posledních deseti utkání. Plzeňským zajistil druhý bod vítěznou trefou obránce Lukáš Kaňák, jenž přidal ještě dvě asistence.

Domácím vyšel vstup do utkání a již ve druhé minutě otevřel skóre pohodlnou dorážkou Kindlovy střely před brankou nekrytý Suchý. Další nápor hosté přečkali a vrátili se do hry díky dvěma vyloučením Mertla. Zakončení Fronka do zcela odkryté branky ještě stačil Pavlát skvěle vyrazit, ale ve 14. minutě už plzeňský gólman nemohl zareagovat na Zdráhalovu šikovnou teč Hrbasovy střílené přihrávky.

Za pouhých 46 sekund ale Litvínov srazila také nedisciplinovanost a Zemanovo vyloučení potrestal přesnou ranou z mezikruží Blomstrand. Další plzeňské příležitosti hráči Vervy přečkali a ve druhé třetině plné osobních soubojů výrazně přidali.

Ve 23. minutě se k nebezpečnému bekhendovému zakončení dostal Kudrna, ale gólman Indiánů Pavlát rozklekem zasáhl. Poté se během přesilovky hostů předvedl i jeho protějšek Neužil, jenž kryl samostatný únik Budíka.

Početní výhoda následně nevyšla ani domácím, ale přesto v urputném zápase před koncem druhé třetiny znovu převzali iniciativu. Od pohromy ale tým uchránil pouze Neužil, poté co kryl svižnou střelu Langa a po přečíslení zlikvidoval i šanci Kodýtka.

Na začátku třetí dvacetiminutovky ale vystihl rozehrávku soupeře Zdráhal a po jeho přiťuknutí z otočky vyrovnal Estephan a 25 sekund na to nenápadným pokusem z pravého kruhu dokonal obrat na 3:2 Fronk.

Šokovaní domácí ve snaze o odpověď začali častěji střílet, ale přes organizovanou defenzivu Severočechů se dlouho nemohli prosadit. Až při hře bez brankáře 63 sekund před koncem třetiny zařídil prodloužení ranou bez přípravy od modré čáry Schleiss. Navíc ještě krátce před sirénou po ideální přihrávce Bulíře Blomstrand zblízka ztroskotal na Neužilovi.

V nastavení o bonusovém bodu pro domácí rozhodl v 65. minutě Kaňák, který dokončil individuální akci Mertla.

Mladá Boleslav vyhrála doma nad Českými Budějovicemi 4:1 a radovala se z úspěchu po sérii šesti porážek. Motor naopak našel přemožitele poprvé po sedmi vítězstvích. Bruslařský klub se střelecky probudil poté, co za předchozí tři zápasy dal jedinou branku.

Brno zvítězilo nad Spartou 2:1. Oba góly Komety dal uzdravený útočník Luboš Horký, za Spartu snížil při power play Miroslav Forman. Brno tak vyhrálo třetí utkání za sebou a ukončilo sérii čtyř výher Sparty. V tabulce zůstaly oba celky na svých pozicích, Pražané sedmí a Brňané devátí.

Do domácí sestavy se po uzdravení vrátili útočníci Peter Mueller, Luboš Horký a Tomáš Vincour, naopak ve sparťanské ještě chyběli olympionici Michal Řepík a Vladimír Sobotka a David Tomášek.

Hradec Králové vyhrál ve čtvrtém východočeském souboji této sezony na ledě Pardubic 4:1 a oplatil soupeři prohru z předchozího vzájemného utkání. Hráči Mountfieldu vedli v utkání 53. kola na ledě Dynama 4:0, Pardubice se prosadily až v závěru druhé třetiny. Za Hradec dvakrát skóroval Jakub Lev, jeho tým se dostal do čela extraligové tabulky o skóre před Třinec.

Olomouc zdolala Liberec 3:2 v prodloužení, zabrala po dvou prohrách a posunula se z dvanáctého místa na jedenácté před Karlovy Vary. Po 21 sekundách nastavení rozhodl obránce Jiří Ondrušek po asistenci centra Davida Krejčího, který nastoupil hned po čtvrtečním nočním příletu z olympijských her v Pekingu. Osmý Liberec ve vzájemných duelech s Hanáky prohrál popáté za sebou.

53. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (2:1, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. F. Suchý (J. Kindl, Malát), 15. Blomstrand (Bulíř, L. Kaňák), 59. Schleiss (L. Kaňák, Bulíř), 65. L. Kaňák (Mertl) - 14. P. Zdráhal (Hrbas, Irving), 42. Estephan (P. Zdráhal), 43. Fronk (A. Kudrna). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Gerát, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Pavlát - L. Kaňák, Kvasnička, Kremláček, Graňák, Budík, J. Kindl - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Malát, Mertl, M. Lang - Dufek, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Litvínov: Neužil - Irving, D. Kolář, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, M. Sukeľ - Jarůšek, Gerhát, P. Straka - M. Chalupa, Fronk, A. Kudrna - Havelka, V. Hübl, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Kantner, 13. O. Najman (Lintuniemi, P. Kousal), 34. Lunter (Ševc), 60. D. Šťastný - 40. Koláček z trestného střílení. Rozhodčí: Sýkora, Veselý - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:7 navíc Jánošík - D. Voženílek oba 5 min., Štich 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 928.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Fillman, Lintuniemi, Bernad - D. Šťastný, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kantner - J. Stránský, Fořt, A. Raška - Závora, Bičevskis, Flynn. Trenér: R. Rulík.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Piskáček, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Štich - Valský, J. Novotný, D. Voženílek - Vondrka, Pech, Abdul - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - J. Ondráček, Koláček, Holec. Trenér: Modrý.

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. L. Horký (A. Zbořil, Kollár), 55. L. Horký (Kollár, A. Zbořil) - 59. M. Forman (R. Horák). Rozhodčí: Hradil, Kika - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Brno: Čiliak - Roth, Bartejs, L. Doudera, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, Kollár - Šik, Malý, Šalé - Dočekal, Rákos, Vincour. Trenér: Kalous.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Jurčina, Mikliš - D. Kaše, R. Horák, E. Thorell - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Říčka - 2. Perret (F. Pavlík, Jergl), 11. Lev (McCormack, Oksanen), 23. Ščerbak, 37. Lev (McCormack, Oksanen). Rozhodčí: Pešina, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Sergijenko, Petgrave, Vála, Hrádek - Cienciala, Poulíček, Říčka - Paulovič, A. Musil, R. Kousal - Blümel, Anděl, Hecl - Švyrjov, O. Roman, T. Urban. Trenér: R. Král.

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Pilař, McCormack, Jank, Šalda - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel. Trenér: T. Martinec.

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Navrátil (Řezníček, Kolouch), 36. Kolouch (J. Knotek, Nahodil), 61. Ondrušek (Krejčí) - 43. Ordoš (Klapka, Šmíd), 59. Zachar. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2, navíc Navrátil - Rychlovský oba 5 min., J. Vlach 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - Nahodil, Krejčí, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, V. Burian, Lichanec. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Liberec: Kváča - Štibingr, Šmíd, Melancon, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý - Klepiš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, J. Šír, Faško-Rudáš. Trenér: P. Augusta.

Tabulka: