Uzavření nadále odmítáme, zní z hokejových odborů. Hlavně nastavit neměnná pravidla

V lednu se Česká asociace hokejistů (CAIHP) hlasitě ozvala proti uzavření extraligy a také teď chce v prvé řadě zachovat sportovní prvek nejistoty do posledního kola soutěže. Prezident odborové organizace Libor Zbořil se postavil na stranu klubů, které přišly se svým návrhem minulý týden. O tom, jakým směrem se česká nejvyšší soutěž vydá, se rozhodne v pátek.

S jakými pocity v hráčské asociaci vyhlížíte páteční rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje o hracím systému extraligy?

Nejdříve se vyjádřím k původním dvěma návrhům, které podaly svaz a po něm trojice Sparta, Liberec a Plzeň. Více jsme se přikláněli k návrhu té trojice na zúžení extraligy, ale za předpokladu, že by se jednoznačně řekly a stanovily podmínky, jak by si to ty tři kluby představovaly. APK (Asociace profesionálních klubů) přišla minulý týden s třetím návrhem se stávajícími čtrnácti týmy v extralize a baráží. Ten my kvitujeme, zvedáme palec. I na tiskové konferenci s hráči začátkem ledna jsme prezentovali, že chceme atraktivní soutěž, kde bude o co hrát do posledního kola. Což může tento návrh splňovat.

Jenomže vzápětí se proti němu vymezil prezident svazu Tomáš Král a prvoligové kluby, pro které by jeho přijetí znamenalo ztížení postupu.

Tak samozřejmě. Máme jedno téma, ale nikdo nemůže počítat s tím, že všichni budou mít jednotný názor. Každý si k tomu může říct své, pana doktora Krále si vážím, respektuju ho a také on má svůj pohled, jak by měla liga fungovat. Ale pokud se ptáte na názor hráčské asociace CAIHP, hlasovali bychom pro návrh APK. Líbí se nám jeho soutěžní prvek. I kdyby klub v půlce sezony ztratil své vize v boji o přední příčky, pořád bude muset bojovat do posledního kola. To by přilákalo diváky do hlediště a nějakým způsobem by to garantovalo pozici hráčů, kterých by se kluby v půlce sezony nezbavovaly.

Takže pro vás zůstal prioritou zmiňovaný sportovní prvek? Přestože svaz svůj návrh na dočasné uzavření a rozšíření extraligy vysvětloval jako ekonomickou pomoc klubům v době koronaviru?

Ekonomická stránka je druhá věc. Pokud by došlo k uzavření extraligy na dvě sezony, z ekonomického hlediska nejsme vyloženě proti tomu. Dopad pandemie bude obrovský a nikdo ještě ani neví, jak velké budou ztráty. Nebyli bychom proti, ale znovu podotýkám, že jedině za jasně daných podmínek. Minimální platové stropy na klub a na sezonu, úprava tabulek a podobně. Zajímala by nás situace pro hráče. Pokud sem budeme natahovat na úkor českých hráčů průměrné cizince, je to cesta do pekel.

Dočasně uzavřená a rozšířená soutěž by přinesla více míst pro hráče, ale snížila by kvalitu extraligy, proti čemuž se hokejisté vymezili už na vaší lednové tiskové konferenci.

Přesně tak. Navíc bez jasně daných podmínek, o kterých jsem hovořil, by nová místa znovu mohli obsadit cizinci, kteří jsou při angažování oproti českým hráčům kvůli tabulkám zvýhodnění.

Extraliga s dvanácti týmy by přinesla naopak zvýšení kvality, ale pracovních míst pro hokejisty by ubylo.

Ano, ale ještě se vrátím k případnému uzavření ligy. Po polovině soutěže by se kluby ze spodní poloviny tabulky zbavovaly drahých hráčů a najít pro ně v půlce sezony angažmá, to je hrozně těžké. Takový hráč by si hledal klub v zahraničí a odlivu českých hokejistů se právě bojíme. V systému, kdy se bude hrát do posledního kola, tohle nenastane.

Zachytil jste slova šéfa Komety Libora Zábranského, který asociaci hráčů kritizoval, že se k návrhům oficiálně nijak nevyjádřila?

Snažil jsem se dostat ke stolu s každým manažerem, jsem otevřený každé diskusi. Vyjádřili jsme názor ústy hráčů v lednu, uspěli jsme ve sporech s Hradcem Králové ohledně výpovědí hokejistů kvůli koronaviru, i když nám bylo sdělováno, že nemáme šanci. A jestli nás někdo vnímá negativně, že se stavíme za práva hráčů, je mi z toho smutno. Nejsme škodná českého hokeje, chceme být partnerem i pro kluby a mediátorem sporů. Dáváme podněty, chceme se vyjadřovat, ale apelujeme v tom případě, abychom byli pozvaní k rozhodovacímu stolu. Hokej se nedá hrát bez iniciativy majitelů a klubů, ale ani bez hráčů.

Když se vrátím k otázce, nevyjádřili jste se k návrhům na extraligový systém, protože se vás nikdo neptal?

Připravíme vyjádření po pátečním rozhodnutí. Potvrzuju, že jsme se nijak nevyjádřili a čekáme na pátek. Ale kdykoliv by se mě někdo zeptal, byl jsem připravený odpovědět. Jako třeba teď.

Co podle vás z pátečního rozhodnutí vzejde?

Bohužel nemám věšteckou kouli, ale zájem všech je, aby byla 18. září sezona zahájena. Doufám, že na tuhle dobu už zapomeneme a budeme se věnovat budoucnosti. Ale je potřeba nastavit pravidla, s kterými bude souhlasit většina, ne aby to byla jen shoda menšiny. Aby potom pravidla opravdu fungovala, aby byla neměnná na čtyři nebo pět let. Není dobré je pořád měnit a ještě horší by bylo měnit je v průběhu sezony.