Z krotkých koťátek jsou hladoví Bílí Tygři. Ve hře Liberce vidím obrovský posun, těší Jiruše

před 3 hodinami

Liberečtí hokejisté nabrali před olympijskou pauzou výtečnou formu a ze šedivých pater tabulky vystřelili vstříc první šestce. Bílí tygři vyhráli pětkrát v řadě, a to s impozantním skóre 24:3. "Zabrali jsme ve správný čas," raduje se gólman Roman Will.

Liberec - Vítězové extraligy z roku 2016 a loňští vicemistři dlouho kolísali za hranou postupové desítky a čím dál častěji padala otázka, zdali se ještě vrátí do hry o play-off. Z Liberce se ozvalo hlasité ano. Bílí tygři vyhráli pětkrát za sebou a posunuli se na sedmé místo. Přesto nemají zdaleka nic jisté.

Nebyla to ledajaká vítězství, jaká Liberec v poslední době oslavil. S bravurou zvládl sérii čtyř domácích zápasů a v neděli ovládl derby na ledě Mladé Boleslavi. Pět zápasů, patnáct bodů a skóre 24:3. "Kluci se zvedli, trenéři i hráči mezi sebou si určitě něco řekli. Je tam vidět obrovský posun," říká bývalý liberecký obránce Valdemar Jiruš.

Díky této fazoně se Liberec odrazil z dvanáctého místa na sedmé. "Hrají výborně do obrany a proměňují šance. Hlavně dávají góly z prostoru před brankou, což v téhle fázi soutěže rozhoduje," všímá si Jiruš. Liberci se rozehráli střelci a do loňské formy se dostává brankář Roman Will, který v posledních čtyřech zápasech vynuloval Zlín, Olomouc a Boleslav.

"Zbytečně nefaulujeme, možná jsme trochu zjednodušili hru. Všichni teď máme vyšší sebevědomí," prohlásil Will po nedělní výhře. Nuly se však snaží nepočítat. "Je mi jedno, jestli vyhrajeme 7:6, nebo 1:0," dodal. Na šestou Olomouc ztrácí Bílí tygři dva body, oproti soupeřům na deváté až dvanácté pozici mají navíc domácí utkání s Jihlavou k dobru.

"Já klukům věřím, mají to velice dobře rozehrané. Ta dohrávka navíc jim nahrává a kvalita v týmu je. Příležitost dostávají i někteří mladí kluci, kteří prošli akademií. Je dobře, že se prosazují kluci jako Honza Ordoš nebo Dominik Lakatoš," těší trenéra juniorské akademie Bílých tygrů Jiruše, který odehrál v Liberci sedm sezon, z toho šest extraligových.

Po dvou úspěšných sezonách opustily Liberec opory jako Šimek, Valský nebo Radivojevič. Na druhou stranu přišli Šmíd, Bakoš, Kvapil či Redenbach. Proč hrál Liberec tak dlouho dole? "Na každého padne krize, ale neřekl bych, že kluci hráli špatně. Byly to těsné zápasy, hodně o štěstí. Teď se přiklonilo zase k Liberci, byla to otázka času," tvrdí Jiruš.

Po návratu Pešána se mužstvo chytilo

Od chvíle, kdy se liberecký trenér Filip Pešán vrátil ze šampionátu juniorů v Americe, vyhráli Bílí tygři v extralize pět zápasů ze sedmi. "Svou váhu to má, Filip má svou kvalitu jako trenér, ale Karel Mlejnek odvedl také velice dobrou práci," zmiňuje Jiruš asistenta, který vedl mužstvo skoro měsíc. A vedle domácí extraligy koučoval i duely v Lize mistrů.

V evropské soutěži došel Liberec až do semifinále a skončil po prohře 1:6 ve švédském Växjö. "Tým měl strašně náročný program. Skloubit to dohromady, vyhnout se zraněním a virózám, to není nic jednoduchého," upozorňuje Jiruš. Právě po příletu ze Švédska začal tým vítězit.

"Každý člen realizačního týmu má velkou kvalitu. Hlavní trenér je obrovská autorita, hráči z něj mají respekt. Mám radost, že se takhle vrátili do sedla a že se jim daří," pokračuje rodák z Děčína. Před olympijskou přestávkou se Liberec utká s Třincem a pak hlavně s přímými soupeři o play-off, Spartou, Chomutovem a Pardubicemi.

Mladé Boleslavi se play-off vzdaluje

Nedělní výhrou 3:0 připoutali Bílí tygři velkého rivala z Mladé Boleslavi na dvanáctém místě, odkud ztrácejí Bruslaři na desátou Spartu čtyři body. Pokud se chtějí vyhnout play-out, musí se rychle vzpamatovat. "Omlouvám se fanouškům za náš výkon v první třetině. Rozhodlo to celý zápas," smutnil v neděli asistent trenéra Boris Žabka.

Mladá Boleslav totiž prohrávala s Libercem 0:3 už ve třinácté minutě, další gól v zápase nepadl. "Je to strašně vyrovnané. V Boleslavi jsem působil a přeji klukům, ať se na závěrečná kola zmobilizují. Nikdo to za ně neodehraje, musí si něco říct v kabině," vybízí Jiruš, který se ve městě automobilů potkal s Žabkou ještě na ledě a ukončil tam kariéru.

Bruslaři v probíhající sezoně jako první vyměnili trenéra, na pozici sportovního manažera se vrátil Jaromír Látal. Mluvilo se o nekoncepční práci klubu. "Nechtěl bych to příliš komentovat. Tohle si musí vyhodnotit majitelé klubu a musí tomu dát pevný základní kámen," soudí Jiruš.

"Ale nebylo od věci nějakého skalního Boleslaváka povolat zpátky do zbraně," uzavírá Jiruš. Mladou Boleslav čekají před pauzou utkání s Plzní, Vítkovicemi, Litvínovem a Hradcem. Už v úterý by měli Bruslaři nastoupit na ledě lídra s posilami Lukášem Nahodilem a Vojtěchem Němcem, kteří přišli z brněnské Komety výměnou za Petra Holíka.