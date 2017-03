Liberec vstoupil do semifinále úspěšně, porazil Chomutov 4:1

před 1 hodinou

Obhájce extraligového titulu vstoupil do semifinále play off výhrou. Liberec vyhrál v prvním zápase na domácím ledě nad Chomutovem 4:1.

Liberec - Hokejisté Liberce vstoupili vítězně do semifinálové série play off extraligy, když porazili na domácím ledě Chomutov 4:1. Obhájce titulu vedl 2:0 už na začátku druhé třetiny po trefách Lukáše Dernera a Petra Jelínka, Piráti se gólem Petra Koblasy ve třetí části vrátili do hry, ale brzy přišla odpověď Vladimíra Svačiny. Výhru pojistil v samém závěru Dominik Lakatoš. Druhé utkání je na programu v sobotu opět v Liberci od 17:20.

Liberec začal náporem a hned v úvodních vteřinách musel hostující gólman Laco řešit šance Jelínka a následně i Ordoše, ale vše ustál bez úhony. A stejně dobře si vedl i během první přesilovky domácích, kdy znovu sebral radost Ordošovi. Domácího gólmana Lašáka poprvé výrazněji prověřil až v sedmé minutě Valach.

Další šanci na straně Bílých Tygrů si připsal aktivní Ordoš, jenž i v tomto případě ztroskotal na Lacovi. V 11. minutě už se domácí dočkali, když nepříliš povedený pokus Radivojeviče změnil směr o brusli bránícího Kämpfa a dojíždějícímu Dernerovi stačilo snadno doklepnout do branky. Zvýšit mohl zanedlouho Jelínek, jenže přestřelil. V 15. minutě měl dobře připravený kotouč mezi kruhy Valský, ale zakončil pouze do Laca.

Na začátku druhého dějství dopadl po klinči s Poletínem, při němž ztratil helmu, hlavou tvrdě na led Derner. Ačkoliv byl značně otřesen, do hry se v dalším průběhu vrátil. Ve 23. minutě měli Bílí Tygři k dispozici 39 vteřin přesilovky čtyři na tři a poté dalších 45 sekund dvojnásobné přesilovky, čehož dokázali využít.

Krenželok okamžitě po návratu z trestné lavice trefil tyč, vzápětí ho napodobil Radivojevič, po chvilce přišla Svačinova rána bez přípravy a úspěšná Jelínkova dorážka - 2:0. Liberečtí byli i nadále aktivní. Ve 36. minutě se ocitl v ideální pozici Lakatoš, ale hodně povyjetý Laco udržel svůj tým skvělým zákrokem v naději na případný zvrat.

Na začátku třetího dějství se do zakončení prokličkoval ve výborné formě hrající Svačina, Laco však čaroval a jako kdyby tím dodal spoluhráčům novou chuť do hry. Zanedlouho přišla odměna v podobě snížení Koblasy, jenž se blýskl baseballovým kouskem a dorazil vysoko vyražený kotouč. Sudí si nechali ještě posvětit své rozhodnutí kolegou u videa.

Dvoubrankový náskok mohl Liberci vrátil Lakatoš, ale svou teč namířil těsně vedle. Po chvilce však Svačina do přizvednuté - ale jinak nevychýlené - branky korunoval svůj výkon gólem. V akci bylo opět video, ale Svačinův zásah platil. Hosté to zkusili s hrou bez gólmana, Lakatoš však do prázdné branky zpečetil výhru šampiona.

Chomutovský Dávid Skokan byl v rámci Radegast indexu odměněn zelenou helmou, ve které odehrál svůj první semifinálový zápas a ze které pořídil tyto záběry:



Vary v baráži poprvé vyhrály, Jihlava přetlačila Pardubice

Karlovy Vary slaví první výhru v baráži o extraligu. Po porážce s Jihlavou v prvním kole dnes zvítězili na ledě Českých Budějovic 4:3. Domácím nepomohla ani úspěšnost při přesilových hrách, z nichž vstřelili všechny své góly. Zápas rozhodla branky Henriho Tuominena v 52. minutě.

Hokejisté Jihlavy vyhráli i druhé utkání baráže o extraligu, když po výhře na ledě Karlových Varů porazili doma Pardubice 4:3 v prodloužení. Utkání rozhodl svým druhým gólem v 63. minutě Filip Seman. Dukla tak vede s pěti body tabulku. Pardubice získaly první bod a jsou poslední, k výhře Dynamu nepomohly ani dvě branky Lukáše Nahodila.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Derner (Radivojevič), 24. P. Jelínek (Svačina, Radivojevič), 52. Svačina (Lakatoš), 60. Lakatoš (Mojžíš) - 51. Koblasa. Rozhodčí: Pešina, Pražák - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, Pyrochta - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - A. Dlouhý, J. Stránský, Bartovič. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Dlapa, J. Mrázek - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Raška, Kämpf, Koblasa - Račuk, Lauko, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

2. kolo baráže o hokejovou extraligu:

Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Fronk (Pavlin), 35. Fillman (Pajič, Chovan), 36. Fillman (Pajič, Chovan) - 4. Baránek (Dušek), 5. Mikulík (Flek, T. Rachůnek), 32. Gríger (Kindl), 52. Tuominen (Stloukal, V. Tomeček) . Rozhodčí: Lacina, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:2. Diváci: 6421 (vyprodáno).

České Budějovice: Kváča - Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha, Žovinec - M. Čermák, Pajič, Chovan - Fronk, Rob, Dostálek - Vlček, Vak, Hřebejk - Babka, Škoda, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.

Karlovy Vary: Závorka - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, T. Dvořák - Mikulík, Dušek, T. Rachůnek - Kindl, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. R. Hubáček (Kajínek), 15. Zeman (F. Seman, Kaláb), 41. F. Seman (Čachotský), 63. F. Seman (Kaláb) - 20. D. Tomášek, 34. Nahodil (P. Sýkora, Trončinský), 57. Nahodil (M. Kaut, Čáslava). Rozhodčí: Hodek, R. Čech - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:2. Diváci: 6200.

Jihlava: Škarek - Kajínek, J. Říha, Dundáček, Bilčík, Šidlík, Kaláb, Půža - Diviš, J. Skořepa, Důras - Anděl, R. Hubáček, Jiránek - A. Zeman, F. Seman, Čachotský - Jergl, Březina, Danišovský. Trenéři: Vlk, F. Zeman a Ujčík.

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Čáslava, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Zajíc - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Bárta, Špirko, M. Kaut - F. Zadina, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

autor: ČTK | před 1 hodinou