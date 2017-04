Lašák zvažuje i konec kariéry: Nemá význam se s Libercem bavit o nové smlouvě

před 42 minutami

Loni vychytal gólman Ján Lašák Liberci mistrovský titul, letos mu znovu pomohl do finále extraligy. Jeho dny na severu Čech jsou však s největší pravděpodobností sečteny. Osmatřicetiletý Slovák se v sérii s Kometou zranil a čeká jej operace kolene.

Bratislava - Slovenský brankář Ján Lašák, který se velkou měrou zasloužil o úspěchy Bílých Tygrů v posledních dvou letech uvažuje i o konci hráčské kariéry. Ve finálové sérii s Kometou si totiž přivodil zranění kolene a bude muset podstoupit operaci.

"Čeká mě vyšetření. Pak se rozhodne, co dál," řekl slovenskému deníku Šport.sk. "Pravděpodobně mám přetrhnutý vaz v koleni a čeká mě operace." Ke zranění došlo ve čtvrtém a zároveň posledním utkání finálové série s Brnem. Lašák sice ve čtyřiatřicáté minutě střídal, avšak to na popud čtvrté inkasované branky v rozmezí deseti minut.

O svých dalších krocích zatím jasno nemá. V Liberci ale nezůstane. "Vzhledem k tomu, jak to skončilo, nemůžeme se bavit o nové smlouvě. Nemá to význam z mé ani z jejich strany," přiznává slovenský mistr světa z roku 2001.

Nepravděpodobné je taktéž jeho další setrvání v zahraničí. "Už jsem přemýšlel nad tím, kde bych chtěl skončit s kariérou. Bylo by to pěkné ve Zvolenu," prozradil. Tam se totiž Lašák narodil a následně započal i svoji brankářskou kariéru. "Teď potřebuji načerpat nové síly, abych znovu nabral chuť do hokeje. Konkrétní angažmá zatím neřeším."

V roce 1999 odešel Lašák jako dvacetiletý do zámoří, kde strávil čtyři sezóny, během nichž nastoupil k šesti utkáním NHL v dresu Nashvillu. Vyzkoušel si i angažmá v ruské KHL. Největší část kariéry však prožil v české extralize. Nejprve působil v Pardubicích, posléze v Liberci. Jednu sezónu odchytal také za finský Jokerit.

Je dvojnásobným mistrem české extraligy. V roce 2005 získal titul s Pardubicemi, loni s Libercem. Letos vyhrál s Bílými Tygry základní část extraligy, ovšem obhajobu titulu zhatila Severočechům brněnská Kometa, s níž prohráli 0:4 na zápasy.

"Mrzí nás to. Chtěli jsme obhájit titul, ale soupeř byl zkrátka lepší," sklonil poklonu před Kometou. I ona stavěla úspěch na slovenském brankáři. "Gólman je základ úspěchu. Velmi mě překvapilo, že Marek není v reprezentačním týmu," řekl na adresu brněnského Čiliaka.

