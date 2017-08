Lašák ukončil kariéru a míří k reprezentaci. Prožil kvůli tomu bezesné noci

před 33 minutami

Mistr světa z roku 2002 Ján Lašák uzavřel kariéru. Nově bude působit jako trenér brankářů u slovenské hokejové reprezentace.

Bratislava - Slovenský hokejový brankář Ján Lašák uzavřel bohatou kariéru. Mistr světa z roku 2002 a opora Pardubic a Liberce v české extralize na dnešní tiskové konferenci definitivně potvrdil variantu, kterou předestřel již po prohrané finálové sérii Bílých Tygrů s brněnskou Kometou. Osmatřicetiletý Lašák ale hokej úplně neopouští - bude trenérem gólmanů u slovenské reprezentace.

Lašák si v průběhu posledního ze čtyř letošních finálových duelů poranil vazy a s kolenem musel na operaci. V Liberci mu navíc skončila smlouva. I když připustil konec kariéry, zdálo se, že ho láká uzavřít dlouhou aktivní dráhu ve Zvolenu, kde se nejen narodil, ale také hokejově vyrostl.

"Měl jsem nabídku ukončit kariéru ve Zvolenu. A také mě lákalo hrát doma před rodinou, která mě po celou kariéru neviděla. Na druhé straně ale nejde zvládat všechno. Už je čas odevzdat zkušenosti mladým hráčům," vysvětlil své rozhodnutí Lašák.

"V době nabídky od (generálního manažera slovenské reprezentace) Mira Šatana jsem byl na cestě do Liberce, kde jsem si sedl s trenérem Filipem Pešánem. Chtěl, abych ještě nekončil. Já ale dospěl k rozhodnutí přijmout Šatanovu nabídku. Cítil jsem i morální povinnost pomoci Mirovi, protože všichni vědí, že jsem byl jedním z těch, co iniciovali změnu ve funkci. Teď je čas dát hlavu na špalek. Buď to zvládnu, nebo odejdu a upadnu v zapomnění," doplnil Lašák.

Zároveň ale připustil, že od chvíle, kdy kývl na Šatanovu nabídku, prožil několik bezesných nocí. Kromě práce pro elitní slovenský výběr, který nově přebírá kanadský kouč Craig Ramsay, bude Lašák pomáhat také s brankáři mládežnických výběrů.

"Během dne jsem nadšený z toho, že mám novou práci, ale pak se ve tři v noci probouzím a přemýšlím, zda jsem udělal dobře. Těším se však, že mohu touto cestou pomáhat. Hokej je nejkrásnější práce na světě a když pomohu dětem prožít ty krásné emoce, které jsem zažil já, možná mě to bude naplňovat ještě více než samotná pozice brankáře," přemítal Lašák.

Držitel kompletní medailové sbírky ze světových šampionátů vyhrál český titul v Pardubicích (2005) i loni s Libercem. Zachytal si v NHL i v Kontinentální lize, okusil též finskou nejvyšší soutěž. Myšlenky na konec kariéry měl již před osmi lety, kdy chytal za Košice. Tehdy se cítil vyčerpaný, ale kariéru nakonec dokázal skvěle restartovat.