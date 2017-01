Lašák fantasticky vyčapal Erata s Kvapilem. Až skončím, takový zákrok už neuvidíte, říká

před 19 minutami

V brance Liberce znovu připomínal zeď. V páté minutě rychle inkasoval, pak ale Ján Lašák držel v utkání s brněnskou Kometou dlouho naděje na zvrat. Ten však nepřišel. I tak byl ale jasnou hvězdou svého týmu a to i proto, že úžasně vychytal samostatný únik elitní dvojice Erat - Kvapil, když se bleskurychle položil na led s vytrčenou holí. "Věřil jsem své intuici a vyšlo to. Dobře si ten zákrok zapamatujte, až skončím, už ho nikdy neuvidíte. Dnes se chytá úplně jinak," řekl s úsměvem po zápase.

A.cz: Dlouho jste držel naděje svého týmu na alespoň nějaké body z utkání, nakonec jste inkasoval tři góly. Jak moc mrzí prohra?

Samozřejmě nás to mrzí. Bylo špatné, že jsme dostali ten druhý gól. Tím jsme si sami vzali šanci na nějaký tlak v závěru a power play. To byla velká škoda. Když ale nedáte žádnou branku, nemůžete vyhrát. Nedokázali jsme je zatlačit, být silní na puku. Byl to od nás odmakaný, odbojovaný zápas, ale něco tomu chybělo.

Kometa na vás z počátku zápasu dobře nastoupila. Bylo poznat, že poslední dva duely se Spartou a Třincem prohrála a dnes už zkrátka musela?

Abych vám pravdu řekl, já ty ostatní výsledky moc nesleduju. Nevím, jaké mají za sebou série. Spíše je vybičovali diváci, která tady byla jako vždycky úžasná.

V první třetině jste efektně vychytal únik dvojice Erat - Kvapil. Zariskoval jste, že bude prvně jmenovaný nahrávat a šel jste s vytrčenou holí rychle dolů. To jste si byl Eratovým úmyslem tak jistý?

Byl. On je prostě hráč, u kterého jsem věděl, že bude nahrávat, když jeli dva na nikoho. Věřil jsem své intuici a vyšlo to. Dobře si ten zákrok zapamatujte, až skončím, už ho nikdy neuvidíte. Dnes se chytá úplně jinak.

Byl to hodně vyhecovaný zápas, který hráče musel bavit. Jak to má z tohohle pohledu brankář?

Taky mě to bavilo. Mám to stejně, brankáře ten zápas taky víc baví, když je to vyhecované. Navíc ta atmosféra, to člověka žene samo. Hlavně pro domácí mužstvo byli šestý hráč. To, co mají v Brně, jinde asi nezažijete.

V Liberci takovou atmosféru nemáte?

To se nedá porovnat. Taky na nás chodí dost lidí, ale přeci jen ty moderní arény nejsou na tu atmosféru takové. Prostě tam sedíte na měkoučké židli, je tam teplo... Se staršími halami to nejde srovnávat.

Z posledních 21 utkání jste prohráli pouhých šest. Co stojí za takovou skvělou bilancí?

Výborně trénujeme a máme účinnou taktiku. Je to zásluha celého týmu, který poctivě brání a maká. Snažíme se hrát týmově a to se nám vyplácí.

Ze všech týmů extraligy jste dostali nejmíň gólů. To jste s Romanem Willem tak dobří brankáři nebo máte tak dobré beky?

(smích) To nevím, ale řekl bych, že je to určitě zásluha celého týmu. Je to systémem, který hrajeme. Kluci hodně střel zblokují, máme fakt dost obětavých borců, za kterými se chytá dobře.

Letos jste i vinou zranění odchytal zatím jen 14 utkání. Vyhovuje vám takové vytížení?

Dva měsíce jsem měl zdravotní problémy, jinak bych těch zápasů asi stihl víc. Pomalu se do toho dostávám a mám nějaký čas na to, abych se připravil na play off, do kterého věřím, že se dostaneme z první šestky. Tam musím být připravený na jakoukoli roli v týmu.

S Třincem se stále přetahujete o první místo v tabulce. Jak moc je pro vás případné vítězství v základní části důležité?

Pro klub je to skvělá reklama, být první v dlouhodobé soutěži. My chceme reprezentovat město i klub a dohrát sezonu, co nejlíp to půjde.

autor: Ondřej Kuchař | před 19 minutami

Související články