Kuriózní start hokejové extraligy. Rozhodl gól obránce v čase 2:37

Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce 1. kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2:0. Vítěznou branku dal ve 3. minutě reprízy semifinále minulé sezony obránce Jakub Galvas za přispění obránce Energie Elmeriho Eronena.
V závěrečné power play pečetil výsledek do prázdné branky Ondřej Kovařčík. Gólman Marek Mazanec vychytal 32. čisté konto v nejvyšší soutěži.
Oceláři v čase 2:37 šťastně otevřeli skóre. Galvasovo nahození z pravého rohu si při snaže pokrýt Ondřeje Kovařčíka srazil hokejkou do vlastní branky Eronen. Energii se nepodařilo odpovědět v dlouhé přesilové hře při trestech Musila a Ondřeje Kovařčíka včetně 20 sekund v pěti proti třem. Po Jiskrově střele z pravého kruhu pomohla Mazancovi bližší tyč.
Na druhé straně zahrozili Roman a Nestrašil. Domácí se neprosadili ani v další početní výhodě při Kochově vyloučení. Vyrovnat mohl Jones, ale jeho střela skončila nad třineckou brankou. V 18. minutě trefil hostující Musil z mezikruží levou tyč.
V úvodu druhé části při Jonesově pobytu na trestné lavici si Frodl poradil s Flynnovou dorážkou a v další šanci za něj u levé tyče nedokázal zasunout puk Voženílek. Ve 26. minutě neuspěl před karlovarským gólmanem ani Kurovský.
Při trestu Kočího Energie také odolala a navíc měla hned tři šance na vyrovnání. Po Černochově pasu neprostřelil Mazance osamocený Beránek, který o chvíli později třineckého gólmana nepřekonal ani zblízka bekhendovým pokusem. Možnost měl také Koffer.
Potom měl dvě šance Ocelářů Kurovský. Ve 32. minutě se prohnal kolem Jiskry, Frodl však zasáhl stejně jako o tři minuty později, kdy třineckému útočníkovi nabídl možnost chybnou rozehrávkou Minárik. V závěru druhé části po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu odvrátil Kočí před odkrytou brankou puk před Hrehorčákem.
V úvodu závěrečné části mohl po Chlánově akci zvýšit Roman, ale ztroskotal na karlovarském brankáři. Oceláři úspěšně bránili těsný náskok a byli stále nebezpeční i v ofenzivě. Mazance v 50. minutě nepřekonal bekhendovým pokusem Šťastný. Pojistku náskoku Ocelářů nezařídil ani kapitán Růžička, jenž zamířil do Frodlovy lapačky. Na druhé straně měl příležitost Jiskra.
V 59. minutě udržel naděje Energie po Hudáčkově individuální akci opět gólman Energie. Vzápětí kryl jeho protějšek Tomkovu příležitost. Výsledek dovršil do prázdné branky Ondřej Kovařčík.
Předehrávka 1. kola hokejové extraligy:
BYD Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. J. Galvas (P. Koch, A. Nestrašil), 60. O. Kovařčík (Kurovský). Rozhodčí: Jaroš, Květoň - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5038.
Karlovy Vary: Frodl - Mamčics, Brickley, Eronen, Winberg, Josef Myšák, M. Kočí - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Minárik - Koffer, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Průšek – Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, P. Chlán - M. Růžička, D. Voženílek, Flynn - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák.Trenér: Žabka.
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