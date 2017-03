Kubalík dal snad více gólů než náš první útok, Plzeň bude těžký soupeř, tvrdí před play off Olesz

před 1 hodinou

Vítkovice sice v ocelářském derby na ledě Třince padly 2:3 v prodloužení, ale shodou ostatních výsledků se jim podařilo udržet osmou příčku. V předkole tak budou začínat na domácím ledě. Kapitán Vítkovic Rostislav Olesz se bezprostředně po skončení zápasu dozvěděl o soupeři do vyřazovacích bojů. "Proti Plzni máme negativní bilanci, musíme se rychle probudit střelecky," prohlásil vítkovický odchovanec. Ostravané podle něj postupem do play off splnili primární cíl, ale na celkové hodnocení sezony je ještě brzy. Pravý boj teprve začíná.

A.cz: Před sezonou jste jako cíl vyhlašovali postup do play off. Jste tam, co na to říci?

To je velmi těžká otázka teď tři minuty po zápase. Sezonu bych ještě nehodnotil, na to je brzy. Ale samozřejmě, play off bylo naším cílem a důležitým úkolem pro vítkovický klub.

Po dnešku máte jistotu, že budete začínat doma. Jak moc je to důležité?

O to jsme tady dnes hráli, abychom měli co nejlepší pozici. Je jedno, na koho jdeme, hlavně že začínáme doma. V posledních kolech základní části už jsme měli postup jistý, ale chtěli jsme všechno odehrát s maximálním nasazením a nevybírat si, na koho půjdeme.

Je lepší být v první šestce a déle čekat, nebo hrát předkolo a zůstat v herní zápřahu?

Každý, kdo dělá nějaký sport, tak chce vyhrávat, chce být úspěšný. Každý chce být v první šestce nebo čtyřce. Ale buďme pokorní, víme, jaká je naše produktivita. My jsme rádi, že jsme, tam kde jsme.

V předkole se utkáte s Plzní. Jaký je to soupeř?

Máme Plzeň no… Bude to těžký soupeř, proti kterému máme letos negativní bilanci, ale to samé platí o Mladé Boleslavi, na níž jsme mohli narazit. Teď to ale bude jiná soutěž než základní části. Začíná se od nuly, bude to velmi těžké z obou stran. Víme, jaká je Plzeň.

Během utkání jste kontroloval výsledky na kostce nad ledem. Začali jste potom hrát uvolněněji?

Já jsem se na ty výsledky díval, ale ani mi to nějak nedocházelo. Nestihl jsem se podívat, jak hrála Mladá Boleslav. Zase tolik jsem to neřešil. Žádné uvolnění nepřišlo, musíte jet na krev od první minuty do konce. Zvlášť tady v Třinci, kam se na nás přijelo podívat spoustu fanoušků z Ostravy.

Hrálo se vám lépe, když už jste měli jistotu a nebyli pod takovým tlakem?

Celou sezonu si ten tlak na sebe děláme, hrajeme tyto zápasy o gól, o dva. Věřím, že nám to může pomoct ve vyřazovacích bojích.

V čem konkrétně bude Plzeň v předkole tak nepříjemná?

Tak zaprvé teď nemáme úplně nejlepší produktivitu. Plzeň má Dominika Kubalíka, nejlepšího střelce základní části, který nastřílel dohromady možná více gólů než náš první nebo druhý útok. Na něj si musíme dát pozor. Ale na soupeře bych se zase tolik neohlížel, je to o nás. Musíme se probudit včas. Naše poslední výkony byly ve stylu nahoru dolů, tak snad si z toho vezmeme to lepší.

S produktivitou sice máte problémy, ale play off je také hodně o obraně…

Nechci říkat, že máme problémy. Ale celou sezonu jsou naše výsledky takové, jaké jsou. Víme, jakou máme procentuální úspěšnost střelby. Teď je to o tom, jak to půjde v play off.

Už jste dostali z hlavy poslední výsledek 2:6 z Plzně před dvěma týdny?

Ten zápas už skončil. Víme, jak jsme tam hráli a víme, jak umíme hrát. Co bylo, to bylo. Na to se nemůžeme ohlížet. Třinec dostal na Spartě dvanáct gólů a skončil druhý v tabulce.

autor: Ondřej Zoubek | před 1 hodinou