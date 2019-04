Kováře jsem zažil jako flinka, směje se Adamský. Semifinále odhaduje na sedm zápasů

před 1 hodinou

Semifináloví soupeři v hokejové extralize Třinec a Plzeň se v play-off naposledy potkali před deseti lety v předkole. Útočník Ocelářů Martin Adamský hrál v té době za Západočechy a v kabině s ním seděl i mladík Jan Kovář.

Plzeň v předkole v roce 2009 zdolala Třinec 3:2 v sérii, kdy ve všech pěti zápasech zvítězil domácí tým. "Honzu Kováře si z té doby pamatuju jako toho krásného flinka, jak se o něm vždycky psalo," vzpomíná s úsměvem útočník Martin Adamský, který o rok později přestoupil k Ocelářům.

"Tehdy si stěžoval, že se často trénuje nebo chodí do posilovny, ale je vidět, že toho s postupem času mnoho změnil. Hokejový byl vždycky a na fyzičce viditelně přidal," pokračuje Adamský o devětadvacetiletém centrovi, který se v této sezoně do Plzně vrátil ze zámoří.

Po pěti letech v Magnitogorsku a dvou Gagarinových pohárech se Kovář neprosadil u newyorských Islanders ani v Bostonu. "Ale Plzni zachránil sezonu," tvrdí Adamský. V 35 zápasech Kovář nasbíral 38 bodů a v základní části zvedl mužstvo z prostředka tabulky na třetí místo.

Před osmi lety odehrál v Plzni sedm zápasů jiný třinecký útočník Vladimír Svačina. "Trenér Marian Jelínek po něm hodně šel, Honza byl takovým šéfem mladých. Byl hodně hravý, odpoledne chodil na zimák cvičit, ale i zahrát si fotbálek nebo ping-pong," vrací se ke Kovářovi.

Kovář s Milanem Gulašem jsou považováni za nejnebezpečnější dvojici v extralize, ale Olomouc ve čtvrtfinále dokázala jejich sílu celkem úspěšně eliminovat a dotáhla sérii do sedmého utkání. "Odehrála famózní sérii, doufám, že budeme hrát podobně," naznačuje Svačina.

Snad bude padat málo branek, doufají v Třinci

Třinec se nechce s Plzní pouštět do ofenzivních přestřelek, naopak by rád hrál ze zajištěné obrany, stejně jako v sérii proti Vítkovicím, které ve čtvrtfinále vyřadil poměrem 4:0. "Doufám, že bude padat málo gólů a budeme hrát poctivě dozadu," doplňuje jednatřicetiletý Svačina.

Ani třinecký trenér Václav Varaďa nechce o souboji silných útoků příliš mluvit. "Hraju rád i dozadu," usměje se. "Přál bych si obdobnou sérii jako s Vítkovicemi, jen soupeř bude zřejmě trochu houževnatější a má větší ofenzivní schopnosti. Hraje velmi kompaktně," uznává kouč Slezanů.

Plzeňský kapitán Gulaš se snažil po sedmém zápase s Olomoucí svalit větší tlak na Oceláře. "Můžeme mít výhodu, protože jsme rozehraní. Třinec dlouho stál, navíc bude zpočátku doma pod tlakem," prohlásil.

"Četl jsem to a jsem na ně zvědavý. Musíme fárat, ať jsme rozehraní, nebo ne. Tohle je play-off, nic víc není," reaguje Adamský. "Je to válka slov a do ní se nechci pouštět. My zase tvrdíme, že pauza byla skvělá a jsme odpočatí. Chceme být od prvního zápasu lepší," přidává Varaďa.

Plzeňský stadion býval pro Třinec zakletý

Výjezdy do Plzně byly pro Třinec zhruba do roku 2014 noční můrou. Mezi lety 2008 a 2014 vyhráli Oceláři na západě Čech jen dvě utkání z 15, ale v poslední době vozí body častěji. V základní části v Plzni zvítězili 4:1 a 2:1, doma s indiány prohráli 2:3 a 5:6 na nájezdy.

Při poslední návštěvě Ocelářů v Plzni trefili plzeňští fanoušci rozhodčího Jana Hribika lahví, obránce Třince Guntise Galvinše zasáhla na lavičce plechovka. Indiáni zaplatili 120 tisíc korun pokuty a do konce dubna jsou v podmínce s hrozbou uzavření stadionu na jedno utkání.

"To na stadion vůbec nepatří, snad bude všechno v rámci fair play. Na hokej chodí i děti, je třeba se chovat slušně. Když přijde v Plzni plný stadion, atmosféra je vynikající. Doufám, že divákům nepodlehnou rozhodčí," říká Adamský, který v Plzni strávil devět sezon.

Ze současného týmu Škody si pamatuje vedle Kováře ještě Jaroslava Kracíka a Lukáše Pulpána. S Adamským a Svačinou zažili angažmá v Plzni i další třinečtí útočníci Erik Hrňa a Štěpán Novotný, naopak Denis Kindl od indiánů oblékal v play-off ještě před třemi lety dres Třince.

První semifinále mezi Třincem a Plzní je na programu ve středu od 19 hodin (O2 TV), ve čtvrtek se začne o dvě hodiny dříve (ČT Sport). "Bude to vyrovnané, troufnu si říct, že na sedm zápasů," uzavírá Adamský. Oceláři obhajují finále, Plzeň by mohla hrát o titul po šesti letech.