Konec dvojvládí. Hokejisty Hradce bude trénovat Růžička, Martinec na střídačce končí

Mobilní operátoři spustili testovací provoz pokrytí vysokorychlostní sítí na trase metra B mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna. V dalších týdnech plánují pokrýt úsek na lince A mezi Muzeem a Můstkem, do konce června by se pak LTE síť měla rozšířit na úseky Staroměstská - Dejvická, Florenc - Českomoravská a Smíchovské nádraží - Anděl. Uvedl to dnes operátor T-Mobile. Nyní LTE síť pokrývá 18 stanic a přilehlé tunely metra.

"Původní plán, pokrýt do konce března 2020 dalších 16 stanic a přilehlých tunelů, se bohužel zejména kvůli velmi pomalému stavebnímu řízení nepodařilo splnit," uvedla firma, která mluví za konsorcium tvořené všemi třemi operátory. Na pracích se podílí také společnost CETIN.

Na zdržení má podle firmy vliv také situace s novým typem koronaviru, kvůli které mají stavební firmy větší nemocnost a dodržování pravidel proti šíření nákazy práce zpomaluje. Do léta chce nicméně konsorcium pokrýt dalších 11 stanic a dokončit tím úseky v centru metropole.