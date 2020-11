Kometu zvedl proslov šéfa. Dostali jsme fén, takhle jsem Zábranského ještě neviděli

Jedním gólem přispěl kapitán hokejistů Komety Martin Zaťovič k vítězství svého týmu ve 20. kole extraligy nad Zlínem 5:3. Brno tak zabralo po dvou porážkách. Zkušený forvard byl rád, že na úrodnou půdu se snesla slova majitele a hlavního kouče Libora Zábranského po páteční prohře v Krlových Varech.

Zábranský kritizoval tým za laxní přístup a celou řadu chyb. Do hráčů se pustil nejen po zápase, ale i v noci po návratu z Karlových Varů. "Za pět let, co jsem tady, jsem Libora takhle neviděl a neslyšel. Někdy je to potřeba, on to tak cítil, tak to udělal," přiznal Zaťovič, že šlo opravdu o pořádný "fén."

On sám se k tomu nepřipojil. "Byl jsem rád, že vše řekl on a já jsem tentokráte mlčel," přiznal kapitán. "Ale nakoplo nás to, to bylo hlavní," dodal.

Kometa rozehrála partii se Zlínem skvěle a využila hned tři přesilovky. "Pracujeme na tom, dnes to vyšlo hned třikrát. Přesilovky rozhodují zápasy, takže z tohoto pohledu můžeme být spokojeni," řekl Zaťovič.

Ihned po zápase neměl konkrétní vysvětlení, proč tak jeho tým polevil a dovolil hostům zápas zdramatizovat. "Musíme se podívat na video, bylo tam více věcí. Kdyby tam nějaký odražený puk spadl, tak by to byl průšvih, to se nesmí stávat," podotkl.

Zaťovič dal svůj třetí gól v sezoně a je na něm vidět, že se po slabším rozjezdu dostává do pohody. "Je to lepší zápas od zápasu, pomalu si to sedá, už to můžeme hrnout a já jsem v pohodě," usmál se na videokonferenci po utkání.

Kometu z pozice asistenta vedl poprvé kouč juniorky Jan Zachrla. "Přeházely se role, vidím to jako motivátorský krok, něco se děje a hlavně to pomohlo. Zvedlo nás to," dodal Zaťovič.