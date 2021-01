Kometa vyhrála počtvrté v řadě, ve Zlíně rozhodl Mueller

Hokejisté Komety Brno vyhráli v předehrávce 33. kola extraligy ve Zlíně 5:4 a připsali si čtvrté vítězství za sebou. Posunuli se tak na osmé místo před Pardubice.

Předposlední Zlín prohrál doma počtvrté v řadě. Berani třikrát dotáhli ztrátu, ale v čase 54:15 rozhodl americký kanonýr Peter Mueller. Z výhry se opět radoval i gólman Karel Vejmelka, který v předešlých třech duelech udržel nulu a inkasoval po dlouhých 215 minutách a pěti sekundách.

Oproti úternímu duelu, kdy Kometa ve Zlíně vyhrála 3:0, byl k vidění ofenzivní hokej. Berani mohli jít do vedení v úvodní přesilovce po střele Okála, jenž ale mířil do horní tyče. Poté už šance počítala spíše Kometa. Přečíslení dva na jednoho zakončoval protisměrnou kličkou Mueller, Kašík však včas sklapl betony.

Brno se dostalo do vedení vzápětí. V 11. minutě si po chybě Matyáše Hamrlíka při rozehrávce na modré čáře se samostatným únikem poradil Zaťovič. Zlín ale dokázal ještě do přestávky srovnat krok, 36 vteřin před sirénou vyplaval puk z nepřehledné situace přesně na hůl Hermana, který už zakončil do odkryté brány a Vejmelka přišel o svou neprůstřelnost.

Na začátku prostředního dějství se Berani poprvé v dvojutkání s Brnem provinili proti pravidlům poté, co Gazda vyhodil puk přes mantinel. Netrvalo dlouho a Kometa výhodu jednoho muže v poli zužitkovala. Mueller pálil do tyče, proti Klepišově dorážce už Kašík neměl šanci.

Z důrazu do branky skórovali hosté i v čase 27:01. Klepišovo nahození Kašík vyrazil pouze před sebe, kde reagoval velmi pohotově a přesně Vincour. Zlín ale vrátila do hry chyba exzlínského Freibergse. Jeho rozehrávku zachytil Honejsek, rychle otočil hru a vyzval ke skórování Okála.

Okál se navíc dokázal na začátku poslední dvacetiminutovky z dorážky prosadit znovu a dorovnat skóre. V gólově bohatém duelu si vzala Kometa vedení v čase 46:56 zpět zásluhou Bondrovy akce, Berani ale rychle srovnali po 200. extraligovému gólu Köhlera.

Kometa ve Zlíně natáhla svou nejúspěšnější sérii v sezoně. V 55. minutě po zaváhání Kašíka, který lapačkou minul puk, skóroval snadno Mueller a Brno už závěr duelu zvládlo tak, že Zlín ani nepustilo do power play.

Předehrávka 33. kola hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 20. Šlahař (Okál, Honejsek), 34. Okál (Honejsek), 45. Okál (Šlahař, Gazda), 49. Köhler (Ferenc, Dufek) - 11. Zaťovič, 22. Klepiš (Mueller), 28. Vincour (Klepiš, Freibergs), 47. T. Šoustal (Gulaši, Vejmelka), 55. Mueller (Zaťovič). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Zlín: Kašík - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Matyáš Hamrlík - Köhler, Fryšara, Dufek - Kubiš, Fořt, Vopelka - Okál, Honejsek, Šlahař - Herman, P. Sedláček, Karafiát. Trenér: R. Svoboda.

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, O. Němec, Bartejs, Mlčák, Gulaši, Freibergs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Klepiš, Valský - D. Bondra, Vincour, Kusko - T. Šoustal, F. Dvořák. Trenér: L. Zábranský st.

Tabulka: