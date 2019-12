Kometa rozsekala Karlovy Vary, Plzeň přetlačila Mladou Boleslav na nájezdy

Hokejisté Komety v utkání 32. kola jasně přehráli karlovarskou Energii 9:1, dosáhli na rekordní i novodobé historie a oplatili Západočechům podzimní domácí porážku 2:7.

V tomto extraligovém ročníku dokázaly vyhrát o osm branek právě jen Karlovy Vary, které zvítězily nad Pardubicemi 8:0. Na výhře Komety se podílel třemi brankami a stejným počtem asistencí americký střelec Peter Mueller.

Na čtyři branky nahrál Petr Holík, který se ale v polovině duelu zranil a utkání nedohrál. Kometa se vítězstvím posunula na páté místo tabulky, Vary klesly na sedmou příčku.

Kometa vstoupila do zápasu aktivně a s útočnou chutí. Výborně bruslila, vytvořila si převahu a brzy ji taky zužitkovala. Holík procpal nahrávku přes dva obránce na Muellera a americký střelec zasunul puk mezi betony gólmana Novotného.

Hosté se útočně osmělili až po inkasovaném gólu, ale Koblasův pokus z voleje neměl šanci být gólovým. Naopak podruhé udeřila Kometa, když Svozilovu střelu od modré tečoval na úrovni ramen Orsava a regulérnost gólu potvrdil videozáznam.

Jen 33 vteřin druhé třetiny stačilo k tomu, aby úderné komando z prvního brněnského útoku zakončilo další kombinaci třetím gólem a vyhnalo z branky Novotného. Sedmnáctiletému náhradníkovi Janu Bednářovi zvedl sebevědomí hned první zákrok, když zlikvidoval Muellerovo sólo, ale práce mu neubylo. Naopak.

Kometa pokračovala v drtivém tlaku, během pěti minut dali její hráči tři góly vesměs do odkryté branky. Už v polovině zápasu měl Mueller na kontě hattrick.

Nádech exhibice domácím pokazily Vejmelkovo špatné vyjetí, po němž daly Vary čestný gól, a především zranění Holíka, který po nárazu na mantinel skončil na nosítkách.

Brňané při pětibrankovém vedení přece jen zvolnili tempo, což ale platilo jen do konce druhé třetiny. V závěrečném dějství rozjela Kometa brankostroj znovu a hostující hráči byli rádi, že si závěr roku nepokazili desítkou.

Rozhodl Němec

Plzeňští proti Mladé Boleslavi sice během první třetiny dvakrát vedli, ale hosté stačili vždy gólově odpovědět. Zbytek hrací doby branku nepřinesl a o bonusovém bodu rozhodl vítězným nájezdem v sedmé sérii Vojtěch Němec. Mladá Boleslav tak prohrála již šesté z posledních osmi utkání.

Už ve druhé minutě zaváhali hosté při střídání a rozjetý Straka přesnou ranou z mezikruží otevřel skóre. Následný plzeňský nápor otupil Krošelj. Slovinský gólman vyrazil tvrdou střelu volného Pulpána a zlikvidoval i Koldovu šanci. Ve 14. minutě Středočeši vyrovnali, když se po vyhraném vhazování prosadil z dorážky Skalický.

Domácí stihli rychle odpovědět během přesilové hry, poté co od zadního mantinelu odražený puk vrátil do sítě Indrák. O 50 vteřin později sice Skalického bombu ještě stačil gólman Frodl vyrazit, ale střelou do odkryté branky vyrovnal na 2:2 Pláněk. V závěru třetiny měli početní výhodu i hosté, Hrbas však trefil jen levou tyčku a Jegličovu dorážku zastavil vleže Frodl.

Prostřední část začala z obou stran o poznání opatrněji. Ve 25. minutě v dobré pozici neuspěl Hrbas a za chvíli na druhé straně z rychlého brejku nestačil bekhendem přesně zakončit Moravčík. Po polovině utkání při vyloučení Klepiše už domácí slavili třetí gól, Robova trefa ovšem nemohla být uznána pro Fillmanovo předchozí nepotrestané posunutí branky. Zbytek druhé třetiny nabídl pouze osobní souboje a boj ve středním pásmu.

Taktická bitva pokračovala také v závěrečné dvacetiminutovce. Až při druhém Mertlově trestu zápasu zabránil Frodl na brankovišti zakončujícímu Stránskému překlopit vedení na stranu Mladé Boleslavi. Jinak se gólové příležitosti rodily těžce, v 53. minutě po dobré práci Eberleho za brankou volný Vráblík z pravého kruhu vypálil nad. Poté Indiáni nedotáhli dvě slibná přečíslení a utkání se muselo prodlužovat.

V nastavení nejprve Kantner po Gulašově přihrávce trefil levou tyč a při následném vyloučení Šťastného orazítkoval brankovou konstrukci bombou od modré čáry také Moravčík. Druhý bod nakonec zajistil Indiánům vítěznou penaltou Němec, který uspěl povedeným forhendovým blafákem.

Pardubice zůstávají na dně

Hokejisté Vítkovic v přímém souboji týmů ze spodku tabulky porazili v 32. kole extraligy Pardubice na jejich ledě 4:2 a odskočili jim na rozdíl pěti bodů. Ostravané k vítězství nakročili už v první třetině, kterou vyhráli o dvě branky. Pardubice po většinu zápasu marně hledaly recept na soupeřovu obranu v čele se skvělým Miroslavem Svobodou. Vítkovice vyhrály po třech porážkách.

V souboji posledního s předposledním šly ve čtvrté minutě do vedení Vítkovice, když Kubalík zpoza branky našel Romana a ten se trefil pod Kacetlovu vyrážečku. Dynamo si postupně vynutilo soustavný tlak a dlouhé minuty kroužilo kolem Svobody, jenže bez větších příležitostí. Ostravané trpělivě čekali na šance a v ofenzivě byli i při minimu pokusů nebezpečnější. Druhý gól měl na holi Mallet, ale Kacetl rychle vytasil beton.

Pardubice střeleckou nemohoucnost neprolomily ani v přesilovce, kdy z dobré pozice přestřelil Látal. Zákonitě tak přišel trest, když bleskový protiútok zužitkoval ranou k tyči Krenželok. Další gól mohl ve druhé třetině v početní výhodě přidat Bukarts, jenže tentokrát se Kacetl zaskvěl. Jinak Vítkovice spoléhaly hlavně na brejky a jeden takový v oslabení neproměnil Lakatoš.

Dlouho to však hostům stačilo, Dynamo sice nadále tlačilo, ale kolem branky bylo bezzubé a navíc naráželo na jistého Svobodu. Až v 35. minutě po vyjetí zpoza branky překvapivě vystřelil Mandát a kotouč propadl do sítě. Jenže za minutu a půl pardubičtí hráči hrubě chybovali v rozehrávce a Werbik ranou bez přípravy vrátil svému týmu dvoubrankový náskok. Další tutovku následně spálil Trška a na druhé straně Tybor v úniku ani pořádně nezakončil.

Právě po faulu domácího útočníka hrály Vítkovice na startu třetí třetiny přesilovku a Roman parádní ranou k bližší tyči zvýšil už na 4:1. Od pátého gólu poté uchránil Dynamo Kacetl, který sebral radost Malletovi a poté i unikajícímu Veselému.

Pardubice se dál utápěly v marných ofenzivních pokusech, v největší šanci trefil Tybor tyč. V 55. minutě sice dal domácím hráčům naději dorážející Harju, ale další gól už Východočeši nepřidali ani při dlouhé hře bez brankáře.

Pardubice - Vítkovice 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Mandát (Svačina, Holland), 55. Harju (J. Zdráhal, J. Mikuš) - 4. O. Roman (T. Kubalík), 20. D. Krenželok (Roberts Bukarts), 37. Werbik, 43. O. Roman (Roberts Bukarts, Trška). Rozhodčí: Jeřábek, Micka - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 8315.

Pardubice: Kacetl - J. Kolář, T. Voráček, Eklund, Holland, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, Mandát, Svačina - M. Látal, Poulíček, Harju - D. Kindl, R. Vlach, Kusý - M. Beran, Matýs, Pochobradský. Trenér: Razým.

Vítkovice: M. Svoboda (19:23 - 20:00 Dolejš) - Trška, Kvasnička, R. Černý, Výtisk, Šidlík, D. Krenželok - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Razgals, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, R. Veselý, Dej - P. Zdráhal, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík.

Plzeň - Mladá Boleslav 3:2 po sam. nájezdech (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. P. Straka (Eberle, Kodýtek), 16. Indrák (Rob, Kracík), rozhodující sam. nájezd V. Němec - 14. Skalický (Dlapa, Klepiš), 17. Pláněk (Skalický, Klepiš). Rozhodčí: Bejček, Hradil - Gerát, Jelínek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5826.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, Moravčík, Pulpán, L. Kaňák, Jank, Vráblík - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kolda, Rob. Trenér: Čihák.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas, od 35. navíc Hrdinka - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Kometa Brno - Karlovy Vary 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Mueller (P. Holík, Pyrochta), 18. Orsava (Svozil, J. Hruška), 21. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 26. Rákos (J. Hruška, Orsava), 28. Zaťovič (Mueller, P. Holík), 31. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 45. Plekanec (Mueller), 49. Vincour (Mueller, O. Němec), 50. Baranka (Orsava) - 32. T. Rachůnek (Flek, Plutnar). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Vejmelka - O. Němec, Malec, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Plekanec, Vincour - Orsava, Rákos, J. Hruška - Kucsera, Kusko, Dočekal - Kunc. Trenér: Zábranský.

Karlovy Vary: F. Novotný (21. Bednář) - Graňák, Šenkeřík, Plutnar, Šafář, Eminger, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Vondráček, Raška, Černoch - Kohout, Skuhravý, Koblasa. Trenér: Pešout.

Bílí Tygři Liberec - Berani Zlín 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 27. J. Vlach (Průžek, A. Najman), 29. J. Vlach (Průžek, Šmíd) - 9. Šlahař. Rozhodčí: Hodek, Veselý - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, Hanousek, Kotvan - L. Hudáček, Bulíř, Lenc - Ordoš, Marosz, A. Musil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Průžek, A. Najman, J. Vlach - D. Špaček. Trenér: Augusta.

Zlín: Čiliak - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Okál - Claireaux, Fryšara, Dufek - Popelka, P. Sedláček, Köhler. Trenér: R. Svoboda.

Rytíři Kladno - Olomouc 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 13. O'Donnell (B. Nash, Hovorka), 15. T. Kaut (A. Lakos, O'Donnell), 53. J. Strnad (Redlich) - 39. Irgl (Dujsík, Olesz), 49. Ondrušek (Irgl), 58. Ondrušek (Jaroměřský, Nahodil), 61. Klimek (Irgl, Ondrušek). Rozhodčí: Kika, Mrkva - Hlavatý, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 3327.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Kehar, A. Lakos, Barinka, Zajíc - Redlich, Melka, J. Strnad - Bílek, P. Machač, Hovorka - Valský, Stach, Zikmund - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík, Škůrek - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Strapáč, Burian - Olesz, Kolouch, J. Káňa - Skladaný, Vodný, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta - Litvínov 8:4 (1:1, 3:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 15. Košťálek (V. Růžička), 29. Řepík, 30. Pech (Košťálek), 40. Polášek (Tomášek), 50. Smejkal (Tomášek, Polášek), 51. T. Pšenička, 58. Pech (Říčka), 59. Řepík (Smejkal, Rousek) - 20. J. Říha (Baránek, Petružálek), 23. L. Kašpar (Jarůšek), 52. Petružálek (Jánošík), 55. F. Lukeš (Petružálek, M. Hanzl). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Brejcha, Hynek. Vyloučení: 6:7. Využití: 3:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 12.351.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Košťálek, M. Jandus, Polášek, Blain, Piskáček, Poizl - Smejkal, Tomášek, Řepík - Sukeľ, V. Růžička, Rousek - Dvořáček, Pech, Forman - D. Vitouch, T. Pšenička, Říčka. Trenér: Krupp.

Litvínov: Honzík - Jánošík, Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - L. Kašpar, Gerhát, Hedberg - Jurčík, Válek, Trávníček. Trenér: Kýhos.