Ten systém nechápu, divil se Zaťovič. Kometu ale drsný double na úvod nezlomil

včera

Úřadující mistři rozehráli nový ročník extraligy dvěma výhrami, přestože museli mezi zápasy proti Chomutovu a Plzni přejet z jednoho konce republiky na druhý. A ačkoliv se brněnští hráči mimořádné náročnosti programu diví, čekají je v září ještě dvě podobné víkendové zkoušky s výlety do Olomouce a Pardubic.

Brno - Kometa potvrzuje roli jednoho z největších favoritů extraligy a po dvou kolech má na kontě šest bodů. Ještě více si tučného zisku úřadující dvojnásobní šampioni váží z toho důvodu, že jejich triumfy v Chomutově a doma proti Plzni nedělilo ani 24 hodin. Brňané perný víkend zvládli.

Na ledě Pirátů v sobotu zvítězili 4:2 a pelášili do autobusu. "Stihli jsme to docela dobře. Co nejdřív jsme se sbalili a do půl hodiny odjeli. Doma jsme byli o půl jedenácté, takže jsem byl v posteli docela brzo. V neděli jsme měli tradiční ranní rozbruslení a zápas," popisoval Martin Zaťovič.

"Byl to těžký zápas, vylehali jsme tam spoustu střel, kluci byli omlácení, ale stejně museli hned v neděli znovu do nového zápasu. Bylo to hrozně náročné," pokračoval brněnský útočník. Před domácími fanoušky Kometa v repríze jarního semifinále proti Plzni zvítězila 3:2 gólem ze závěru.

Po výhře v Chomutově už se mistrovská parta těšila na domácí kotel, a tak byla v autobuse rozhicovaná navzdory únavě nebo vidině těžkého zápasu na další den. "Cesta nebyla klidnější, už jsme totiž přemýšleli o silném soupeři a nemohli jsme se dočkat," usmál se Zaťovič.

Třiatřicetiletý útočník rozjel sezonu dvěma brankami ve dvou zápasech, ale překvapivého střelce našli Brňané v Lukáši Nahodilovi. Útočník, který v minulé sezoně neskóroval v základní části ani jednou, teď nastřílel v prvních dvou kolech tři branky a v 59. minutě skolil indiány.

"Jsem šťastný, že mi to padá, ale hlavní jsou tři body. Změnil jsem záhyb hokejky, ale nemyslím si, že by to bylo v tom. Spadlo to ze mě," přiznal Nahodil, který odešel zkraje roku na hostování do Mladé Boleslavi, a u oslav druhého mistrovského titulu proto chyběl.

Nyní má člen třetí formace našlápnuto k tomu, aby si vybojoval v týmu lepší pozici. "Už po zápase v Chomutově mi psal Petr Hubáček (bývalý spoluhráč Nahodila a nyní televizní expert, pozn. red.), že mě teď hokej bude zase bavit. Je to tak, těší mě to," prohlásil rodák z Třebíče.

Nahodil nechtěl o náročném programu Komety na začátku sezony příliš spekulovat, snaží se nehledat výmluvy. "Prostě to tak je, neuděláme s tím nic a musíme bojovat. Letní příprava byla kvalitní, sil máme dost. Bylo fajn, že se v Chomutově hrálo už v 15:30," podotkl Nahodil.

Zaťovič: Místo soboty se mohlo hrát ve čtvrtek

V play off se extraligoví hokejisté s nahuštěným harmonogramem sice setkají, ale odehrají dvě utkání na jednom místě, kdežto Kometa musela urazit na cestě z Chomutova více než 300 kilometrů. "Je to hra, která nás baví. Musíme si na to zvyknout," pousmál se střelec tří branek.

Kometa hrála v sobotu a v neděli kvůli úpravě rozpisu po vstupu televize O2 jakožto nového vysílatele Tipsport extraligy. A jelikož je mistrovský celek druhou volbou O2 TV také pro nadcházející dva týdny, odehraje i zbylá čtyři zářijová utkání stylem sobota - neděle. Na rozdíl od ostatních.

Příští sobotu hrají Brňané v Olomouci a o den později zase doma proti Mladé Boleslavi. Poslední víkend v září si zpestří výletem do Pardubic a následným domácím šlágrem proti Třinci.

Zaťovič novým pořádkům nerozumí. "Ne že bych byl naštvaný, ale spíš si říkám, co to je. Nevím, proč se ten jeden zápas z pátečního kola nehraje ve čtvrtek místo soboty. Ale to už je na jiných," poznamenal Zaťovič.

A třeba bude náročný systém s víkendovými zápasy a přípravou v týdnu sedět Brnu i nadále. "Uvidíme v dalších týdnech, ale proti Plzni jsme se cítili lépe než v Chomutově," všiml si trojnásobný extraligový šampion.

Kometa vzdala hold vojákům

První domácí extraligové utkání v sezoně věnovalo Brno české armádě a válečným veteránů. V první třetině nastoupili hráči Komety ve speciálních maskáčových dresech, které nyní půjdou do dražby. Výtěžek poputuje na pomoc se začleňováním vojáků do běžného života.

Modro-bílé barvy se však se stejnou kombinací indiánů docela pletly. "Je to pravda, mohli bychom vymyslet nějakou třetí sadu. Vím, že Třinec má třeba černé dresy, možná bychom to uvítali," přemítal Zaťovič.

Vojáky, kteří se na hokej přišli podívat, poctili hokejisté Komety i Plzně svěžím výkonem, obě mužstva ukázala, že i s rozjezdem v Lize mistrů chytila na startu sezony výbornou formu. Mistrovská kocovina Brna není ani tento rok na pořadu dne, Kometa je zatím stoprocentní.