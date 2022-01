Kladno získalo další bod. Jágr měl po ztraceném zápasu s Pardubicemi proslov

Hokejisté čtrnáctého Kladna bodovali potřetí za sebou a vzdálili se v boji o záchranu v poslednímu Zlínu na rozdíl osmi bodů. Útočníka Antonína Melku, který oslavil svůj dnešní 200. extraligový zápas úvodním gólem, sice porážka s Plzní 3:4 v prodloužení v domácím azylu v Chomutově mrzela, ale v boji o setrvaní v nejvyšší soutěži po loňském postupu si podle něj Rytíři každého zisku váží.

Celkově jsme začali nový rok poměrně dobře. Snažíme se hrát disciplinovaně, zatím se nám to vyplácí," řekl Melka. Kladno sice nejdříve 4. ledna podlehlo Zlínu 1:3, ale opět dnů později zdolalo Olomouc 2:0 a v pátek přivezlo bod z Pardubic, kde vedlo 3:1, ale nakonec prohrálo 3:4 v prodloužení.

Plzni měli Středočeši co vracet. Prohráli s ní 8. října v prvním vzájemném utkání v Chomutově 1:8 a na západě Čech podlehli 1:4. "Tentokrát jsme proti Plzni konečně zahráli vyrovnaný zápas. Dali jsme si na to pozor, předtím nás dvakrát přejeli. Chtěli jsme vyhrát, bohužel jsme prohráli, ale každý bod je pro nás zlatý," prohlásil Melka.

Svým třetím gólem v sezoně ve 4. minutě otevřel skóre, když v úniku překonal Miroslava Svobodu bekhendovým blafákem. "Jsem rád. Tuhle sezonu mi to tam moc nepadá, takže mě těší každý gól, každý bod. Akorát škoda, že jsme nevyhráli za tři body, ale i tak bod bereme," komentoval svůj gólový zápis.

Kladno podává zlepšené výkony, ale stále ho stojí chyby větší bodové zisky. "Udělali jsme dvě tři chyby, ze kterých jsme dostali góly. Jednu jsem udělal já ve středním pásmu. Vždycky nějakou naší nedisciplinovaností jsme dostali gól. Musíme se na tom snažit zapracovat a bodovat každý zápas. Když to takhle bude pokračovat, asi to bude dobré," pochvaloval si i skromný sběr bodů jednatřicetiletý kladenský odchovanec.

"Řekl bych, že se celkově cítíme lépe. Bylo vidět i na mužstvu, že si věříme. Tohle je cesta, jak se dostat výš. Chtělo by to pokračovat v takovém nasazení. Nevím, asi tím novým rokem. Asi už jsme si zvykli na extraligu. Víme, co můžeme od koho čekat a na co se máme připravit. Snad to půjde jenom nahoru," doufal Melka.

Ke ztracenému vedení v závěru zápasu s Pardubicemi si své řekl i hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr. "Myslím si, že takové věci mají zůstat v kabině, ale přeci jen jsme ztratili zápas, takže jsme si k tomu něco řekli následující trénink. On nám k tomu také něco řekl a zaměřili jsme se na chyby, který dělat nesmíme. To nás stojí body. Víme o tom a pracujeme na tom. Pardubice jsme se snažili hned hodit za hlavu. Tam se nám to nepovedlo. Nesmíme na to myslet, prostě každý zápas začíná 0:0," prohlásil Melka.

Kladno příští týden v pátek hostí Kometu Brno a o dva dny později se představí na Spartě. "Snažíme se proti komukoliv. V Třinci jsme taky minule bodovali. Nekoukáme na to, kdo a jak je postavený v tabulce. Musíme se snažit s každým něco uhrát," dodal Melka.