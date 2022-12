Majitel v první lajně. Jágr zapsal dvě asistence a Kladno si vyšláplo na obhájce

Hokejisté Kladna porazili v 31. kole extraligy Třinec 4:3 a úřadujícího mistra udolali poprvé v sezoně. O ukončení série pěti porážek s Oceláři rozhodl v 52. minutě obránce Jake Dotchin.

Dvě asistence si na straně domácích připsal hrající majitel Jaromír Jágr. Třinec neuspěl po sérii čtyř výher. Slezané jsou dál třetí, poslední Kladno nadále ztrácí na třinácté Karlovy Vary tři body.

Vítkovice zvítězily nad Mladou Boleslaví 5:2 a přiblížily se na jediný bod vedoucím Pardubicím. Dvěma góly k tomu výrazně napomohl americký útočník Peter Krieger, jenž svou třináctou a čtrnáctou trefou v sezoně otáčel stav z 0:1 na 3:1. Vítkovičtí se tříbodové výhry dočkali po pěti kolech, zatímco Mladá Boleslav pokračovala v utrápených výkonech a prohrála sedmé z posledních osmi utkání.

Karlovy Vary porazily Litvínov 3:0. Západočeši uspěli proti hráčům Vervy poprvé v sezoně a utnuli sérii čtyř zápasů bez bodového zisku. První čisté konto v probíhajícím ročníku udržel díky 29 úspěšným zákrokům Vladislav Habal. Vítězný gól si připsal útočník Vít Jiskra. Litvínovští vyšli po sérii čtyř vítězství podruhé za sebou naprázdno.

Podkrušnohorské derby mezi domácí Energií a Litvínovem mělo slavnostní úvod. V roce, kdy Karlovy Vary slaví 90 let na hokejové mapě Česka, byl mezi legendy klubu zařazen jeho dlouholetý kapitán Václav Skuhravý a jeho dres s číslem 34 byl slavnostně vyvěšen pod strop KV Areny. Během ceremoniálu byl do klubové Síně slávy uveden také dlouholetý majitel klubu Karel Holoubek, jenž klub podporoval a posléze vlastnil bezmála třicet let.

32. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Jiskra (Bartejs, Koblasa), 34. Černoch (Koblasa, Pulpán), 59. Kohout. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 4839.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Havlín, Dlapa, A. Rulík - Kohout, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - O. Beránek, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Chalupa, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 27. Krieger (Koch, Roberts Bukarts), 35. Roberts Bukarts (Gewiese, Raskob), 37. Krieger (Koch, Půček), 52. Mueller (Kalus, Lakatoš), 59. Kalus (Mikuš, Stezka) - 17. J. Stránský (Jánošík, Eberle), 49. Lantoši (P. Kousal, Lintuniemi). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 7225.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Kalus - Bernovský, Chlán, Fridrich - Lednický, Dej, Půček. Trenér: Holaň.

Mladá Boleslav: F. Novotný - R. Jeřábek, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Bernad, Lintuniemi - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Eberle - Kantner, Kotala, M. Beránek. Trenér: Čihák.

HC Motor České Budějovice - HC Olomouc 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 34. Percy (Gulaš, M. Hanzl), 46. Čachotský (Bindulis, M. Toman), 53. Pech, 60. Valský (Dzierkals, M. Hanzl) - 23. J. Knotek (Nahodil), 37. Olesz (Švrček, J. Knotek). Rozhodčí: Kika, Obadal - Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:4, navíc Mareš (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 6257.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis - Gulaš, Pech, Dzierkals - Valský, M. Hanzl, Čachotský - F. Přikryl, M. Toman, Strnad - V. Tomeček, Vopelka, Karabáček. Trenér: Čermák.

Olomouc: Lukáš - Kunc, Ondrušek, Kočí, Mareš, Švrček, Rašner - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Navrátil, Kusko, Plášek - Olesz, Strapáč, Anděl. Trenér: J. Tomajko.

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Klikorka (Jágr, Plekanec), 21. Kubík (Jágr, Dotchin), 38. Babka (Brodecki, Michnáč), 52. Dotchin - 7. Havránek (Chmielewski, Buček), 28. M. Růžička (Daňo, J. Jeřábek), 37. Čukste (Hrehorčák, Chmielewski). Rozhodčí: Pražák, Pilný - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 3041.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Klikorka - Jágr, Plekanec, Kubík - Melka, Zikmund, Bláha - Michnáč, Filip, Brodecki - Pytlík, Indrák, M. Procházka - Beran. Trenér: Vejvoda.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Zahradníček, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste - M. Růžička, Marcinko, Voženílek - Daňo, Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček, od 41. navíc Hrňa. Trenér: Moták.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Flynn (Balinskis), 62. Flynn (A. Najman) - 9. Hrabík (Schleiss, Kaňák). Rozhodčí: Hribik, Hejduk - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 6901.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - A. Dlouhý, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kaňák, Piskáček, Malák, Kremláček, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Pour, Holešinský, Suchý - Rekonen, Mertl, M. Lang - Adamec, Malát, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Holík (Kundrátek), 49. Horký (Flek) - 48. Jergl (Lalancette, Perret), 60. Cingeľ (Lalancette, Lev), 64. Cingeľ (F. Pavlík, Lev). Rozhodčí: Šír, Stano - Synek (oba SR), Axman. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 6446.

Brno: Čiliak - Kundrátek, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gulaši, Ščotka, Hrbas - Koblížek, Holík, Flek - Horký, Strömberg, Zaťovič - Kratochvíl, Kollár, Süss - I. Sedláček, Malý, Dufek. Trenér: P. Martinec.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Lev, Cingeľ, Morong - Okuliar, Pilař, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Perret - Z. Doležal, Štohanzl, P. Moravec. Trenér: T. Martinec.

