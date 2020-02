Uvěřili, že už se nemůže nic stát. Teď se Kladno potápí a chybí mu rozdíloví hráči

Hokejisté Kladna prohráli v extralize sedmkrát za sebou a místo příjemného boje o play off spadli na pozice, kde se hraje o holé přežití v nejvyšší soutěži. Hrající majitel Jaromír Jágr nepřivedl před uzávěrkou přestupů téměř žádné posily a hráči, kteří by Rytíře vyvedli z krize, osm kol před koncem zoufale chybí.

Jaromír Jágr oslaví v sobotu už 48. narozeniny. Se svým Kladnem zabředl až po uši do boje o záchranu. | Foto: ČTK

Po spektakulární výhře 8:4 na ledě Sparty a domácím vítězství 5:1 nad Kometou bylo v Kladně veselo. Rytíři se přetahovali s Olomoucí o desáté místo zajišťující účast v předkole play off, před posledními Pardubicemi měli k dobru patnáctibodový polštář.

O necelý měsíc později je klub Jaromíra Jágra dvanáctý. Na desítku ztrácí deset bodů, naopak od červené sestupové příčky ho odděluje pouze šest bodů. Kladno utrpělo sedm porážek v řadě, uhrálo při nich jediný bod.

"Na vítěznou vlnu se teď budeme vracet těžko. Z klidné pohody je velká nervozita. Na hráče dolehla zodpovědnost a musí přidat," soudí klubová legenda a autor 474 ligových branek Milan Nový.

Při sledování zápasů ho na první pohled upoutají Jágr, který v sobotu oslaví 48. narozeniny, a 38letý Petr Vampola. Ostatní kladenští hráči za veterány a parťáky ze zlatého mistrovství světa 2010 zaostávají, navíc bylo Kladno v posledních utkáních bez brankáře Denise Godly.

Černou šňůru Kladna nezlomila ani nedávná reprezentační pauza. "Tým, který o přestávce tvrdě pracuje, by měl vypadat lépe. Dva útoky se vůbec nedostaly do šance, nezmáčkly soupeře. To se pak nemůžeme rozčilovat na rozhodčí," vrací se Nový ke středeční domácí prohře 2:3 proti Zlínu.

Rytířům se zdálo, že gól Zlína na 2:1 v druhém dějství neměl platit kvůli zakázanému uvolnění nebo ofsajdu, a svou zlobu dali sudím velmi hlasitě najevo. V dalším průběhu duelu už Středočeši ztrátu nesmazali a klesli v tabulce definitivně mezi ohrožené Vítkovice, Litvínov a Pardubice.

"Litvínov udělal změny, Pardubice sehnaly lepší hráče a začaly pracovat lépe, Vítkovice vyměnily trenéra a také se zlepšily. Prostoru už nezbývá mnoho, kluci potřebují z osmi zápasů aspoň třikrát vyhrát a ani to jim nemusí stačit," tvrdí dvojnásobný světový šampion.

Bývalý kladenský útočník Jiří Tlustý v lednu v komentáři pro Aktuálně.cz upozorňoval, že Pardubice z posledního místa ještě budou ostatní týmy zlobit. A nemýlil se. Dynamu se s posíleným kádrem daří bodovat, před reprezentační přestávkou si pomohlo výhrou v derby na ledě Hradce.

Zato Kladno v lednu téměř žádné posily nepřivedlo. Na hostování přišli prvoligoví útočníci Jan Kloz a Tomáš Šmerha, několik hokejistů naopak Rytíře opustilo. Mezi nimi také slovenský útočník Martin Réway, který odehrál pouze 17 utkání s bilancí 0+6 a odešel do Popradu.

Nový však Jágrovi nulové posílení mužstva před finišem základní části nevyčítá. "Tehdy jsme vypadali opravdu dobře, málokdo čekal, že přijde sedm porážek v řadě a spadneme do takové šlamastyky. Jarda neměl potřebu nikoho shánět, vypadalo to, že se nemůže nic stát," míní.

Jisté není ani to, zdali v Kladně na závěr soutěže zůstane Vampola, jenž Rytířům nepatří, jen má v jejich klubu vyřízené střídavé starty ze Slavie do 15. února. Ať už s Vampolou, nebo bez něj, Kladno nutně potřebuje, aby začali bodovat i další útočníci.

Nejproduktivnějším hráčem mužstva je kanadský obránce Brady Austin (14+19) a druhé místo patří Jágrovi (13+12), který přitom do 14 zápasů ani nezasáhl. Až pak následují Ladislav Zikmund (12+12), Brendan O'Donnell (10+11) a David Stach (9+11). Ostatní se nedostali ani na 20 bodů.

"V reprezentační pauze jsme si vyčistili hlavy, ale teď jsme zpět v panice. Není to úplně panická atmosféra, ale přesto jsem ji během zápasu občas cítil," vyprávěl po prohře se Zlínem kapitán Jakub Strnad.

"Jarda (Jágr) by měl klukům říct, že jsou v problémech a volno dostanou, až když se zachrání," má jasno Nový. "Tým je v krizi, svítí červené světlo a dostat se z toho můžou kluci jedině tvrdou prací. Přidal bych jim, žádné volno. A třeba se nám pak hokejový pánbůh odvděčí."

V pátek v 18 hodin se Kladno představí v Olomouci a následně přejedou k nedělnímu utkání v Liberci. Za týden čeká Rytíře dost možná rozhodující domácí střetnutí proti Pardubicím. "Ale to není tutové. Neznamená to, že ty předchozí zápasy můžeme odklouzat," varuje někdejší kanonýr.

Po Dynamu se Kladenští utkají ještě s Plzní, Spartou, Kometou, Mladou Boleslaví a v posledním kole v pátek 6. března doma s Litvínovem.