Paní Poldi se klaněli v Torontu i Chicagu. Poslední titul vystřílel Nový před 40 lety

Přesně před čtyřmi desítkami let se Kladno naposled radovalo z titulu v nejvyšší československé hokejové lize. Tým pod vedením nové trenérské dvojice kladenských legend Františka Pospíšila a Josefa Vimmera vyhrál díky hattricku Milana Nového v Košicích 4:3 a dosáhl na páté domácí prvenství během šesti sezon.

"40 let? Ani bych to neregistroval," reaguje Nový. "Samozřejmě jsou to hezké vzpomínky. Měli jsme dobré trenéry, to je základ, dobré kluky. Každý titul nás těšil stejně, bylo jedno, jestli první nebo pátý," pokračuje nejlepší střelec československé hokejové historie.

"Je to neuvěřitelné. Člověk si vůbec neuvědomuje, jak ten čas letí. Bohužel to ukazuje, jak rychle stárneme," usmívá se Václav Sýkora, který byl také pevnou součástí kladenské úspěšné jízdy v letech 1975 až 1980 a později se stal jedním z nejznámějších českých trenérů.

V sezoně 1979/80 to byli dva nejproduktivnější hráči Kladna. "V Milanovi jsme měli neskutečného střelce, ale v týmu byli i další vynikající lídři. Měli jsme za ta léta vítězného ducha a ohromně zažitý styl hokeje. Kádr navíc zůstával prakticky nezměněný," říká Sýkora.

Hokejisté tehdejší Poldi ovládli nejvyšší soutěž čtyřikrát v řadě v letech 1975 až 1978, poté skončili na čtvrtém místě, načež se v roce 1980 na trůn znovu a dosud naposled vrátili.

Tři tituly získala s Kladnem dvojice koučů Jaroslav Volf a Václav Slánský, u čtvrtého prvenství v řadě byli Bohumil Prošek spolu se Slánským. Po neúspěšné sezoně v létě 1979 však nastoupili noví trenéři Pospíšil a Vimmer, kladenské legendy a bývalí vynikající hokejisté.

Vyrovnaní brankáři a více osobností

Pospíšil ještě o rok dříve hrál a čtyři tituly vybojoval jako hráč. "V létě nám pak pořádně přidali. Hodně jsme trénovali, abychom se vrátili na první místo. Vzpomínám si, že Franta se s každým tolik nebavil, jako kapitán jsem byl jeho prodloužená ruka," směje se Nový.

"Připravili nás výborně," potvrzuje Sýkora, který zažil s bilancí 20 gólů a 18 nahrávek ve 44 zápasech svou nejlepší sezonu v kariéře. "Byl jsem v nejlepším hokejovém věku, na vrcholu sil. Cítil jsem se výborně fyzicky, především jsem však hrál ve skvělém týmu," připomíná.

Sýkora hrál nejčastěji v útočné formaci s Eduardem Novákem a Petrem Fialou, jenž na začátku uplynulého ročníku vedl brněnskou Kometu. Dalšími výraznými jmény v útoku byli Lubomír Bauer, Jan Novotný, Miroslav Křiváček, Zdeněk Müller nebo mladičký Jiří Dudáček.

Svou vlastní kategorii jako by měl hlavní tahoun Nový, s 66 body za 36 branek a 30 nahrávek jasně nejproduktivnější hráč mužstva. "Všichni jsou rádi, když mají v týmu střelce, ale kluci mi museli pozice připravit, je to týmová práce. Hřiště nepřejedete sám," konstatuje vrchní šutér.

Vyrovnanou dvojici brankářů tvořili Miroslav Krása a Milan Kolísek. "Byla naše výhoda, že se v bráně často střídali a mohli si odpočinout. V době, kdy byl na nás po čtyřech titulech velký tlak, se to hodilo," říká Nový.

V obraně zářili Jaroslav Vinš, Otakar Vejvoda a František Kaberle starší, Jan Neliba a v juniorském věku už také Miloslav Hořava starší. "Drtivá většina hráčů byli kladenští odchovanci. Přestup byl tehdy něco výjimečného, uhráli jsme to z vlastních zdrojů," přibližuje Sýkora.

"Pro mě byl ročník 1980 poslední sezonou před odchodem na vojnu do Trenčína, ale při oslavách jsem to ještě nevěděl. Studoval jsem vysokou školu a rok mi ještě chyběl, nicméně nakonec se to nějak zamotalo a na podzim už jsem narukoval," vypráví pozdější trenér Pardubic, Sparty, Hradce Králové nebo také Petrohradu, Lva Praha a Čerepovce.

Pátý titul během šesti sezon a celkově šestý v klubové historii si Kladno zajistilo v roce 1980 už tři zápasy před koncem soutěže v Košicích díky vítězství 4:3, na kterém se Nový podílel hattrickem. Poté Poldi ještě doma rozdrtila Slovan Bratislava 8:1 a v Praze se Spartou remizovala 4:4.

Až pak došlo k předání poháru a propuknutí oslav. "Tým měl takovou morálku, že si vůbec nedovolil něco vypustit. O to větší radost jsme pak měli," komentuje Sýkora. "Disciplína je potřeba, dopředu jsme nic neslavili. Nevyplácí se něco vypouštět," potvrzuje Nový.

Hlasitá podpora, ale skromné oslavy

Oslavy všech pěti titulů byly podle Nového a Sýkory skromné. "Bujaré byly, to ano, ale jen v kruhu týmu," vysvětluje Sýkora. "Měli jsme svou restauraci, kam jsme pozvali vedení z Poldovky a pár kamarádů. Chodili jsme do baru Marťan nebo na Kožovku," upřesňuje nejlepší střelec.

"Se současností se to srovnat nedá," říká Sýkora, který zažil jako trenér v roce 2010 bouřlivé přivítání extraligových šampionů v Pardubicích po příjezdu z vítězného finále v Ostravě. "I tím, že tehdy nebylo play off a mistr byl kolikrát znám už dopředu, to nemělo tak velký náboj," dodává.

Divácká podpora v Kladně při zápasech však byla v období zlaté éry obrovská. "Také jsme za sebou měli Poldovku s 18 tisíci zaměstnanci," zmiňuje Nový místní ocelárny a zároveň hlavního sponzora klubu. "Vyhrávalo se a lidé chodili i na věhlasné soupeře, chtěli vidět velké hráče, kteří tehdy hráli celou kariéru ve svých klubech," doplňuje.

"Bylo to vynikající, největší rivalitu jsme cítili proti Spartě. Když přijela s Jirkou Holečkem, Jirkou Kochtou a Gustou Havlem, uvádělo se jednou při zápase v Kladně deset tisíc diváků. Lidé stáli na schodech a všude, kde se dalo," vzpomíná 67letý kladenský rodák Sýkora.

Mělo to i druhou stránku. "Fanoušci si na úspěchy zvykli a byli pak hodně nároční. Pocítili jsme to v té sezoně, kdy jsme byli čtvrtí. Ale myslím, že je to normální, nikdy to nepřerostlo v přehnanou negativitu a agresivitu. Podpora trvala pořád a dodnes je hokej v Kladně fenomén," pokračuje.

Obdiv Evropy i zámořských klubů

Hokejisté s památným znakem s hlavou paní Leopoldiny na hrudi totiž nesbírali úspěchy jen doma. V 70. letech byli třikrát druzí v Evropském poháru, a v roce 1977 v této soutěži dokonce triumfovali, když ve finále po dvou remízách 4:4 zdolali Spartak Moskva doma na nájezdy.

Sílu Kladna poznali i v zámoří, kam vyrazili hokejisté Poldi na zájezd po Vánocích v letech 1976 a 1977. Nutno podotknout, že sice posílení o některé československé reprezentanty z jiných klubů, ale s vlastním základem porazili Kladenští na přelomu let 1977 a 1978 slavné Chicago (6:4), Toronto (8:5) a proti New Yorku Rangers uhráli remízu 4:4.

O rok dříve, v lednu 1977, se ze zámořské cesty vrátili kladenští hráči tak nažhavení, že v domácí soutěži smazali velkou ztrátu na vedoucí Jihlavu. "V jednu chvíli vedla snad o 18 bodů, a navíc v té době byly za výhru jen dva body. Přesto jsme to ještě stáhli," pamatuje Sýkora.

Středočeši byli tehdy na konci ligy v tabulce jen o bod před Jihlavou a dobyli třetí titul v řadě. "Odpoutali jsme se od nich díky výhře 5:2 ze vzájemného zápasu a už jsme to nepustili. Jarda Holík mi na buly říkal, že dostal za úkol mě hlídat a že si ani necvrnknu," chechtá se 68letý Nový.

"Říkal jsem mu, že uvidíme. Pak jsem dal dva góly a jednu nahrávku, vyhráli jsme a titul byl nakonec náš," doplňuje se širokým úsměvem autor 122 gólů v reprezentaci a 474 branek v lize. Právě v sezoně 1976/77 nahrál dodnes platný rekord 93 bodů (59 gólů a 34 asistencí).

Armádní celek Jihlavy byl jedním z největších kladenských soupeřů. Poldi se totiž vklínila mezi dvě období, v nichž byla zrovna Dukla suverénním československým vládcem. "Bylo pro nás obrovsky cenné, že jsme se před takového velikána dostali," uznává Sýkora.

Nastupující generace ligový vrchol nedobyla

V letech 1981 a 1982 skončilo Kladno ještě na třetím a druhém místě, ale po odchodu Nového do Washingtonu v roce 1983 sestoupilo. Sýkora pak nadvakrát jako kapitán pomohl k návratu do nejvyšší soutěže, ovšem po dalším pádu v roce 1986 také on odešel do Itálie.

Příští slovutná generace s Jaromírem Jágrem, Martinem Procházkou, Pavlem Paterou, bratry Kaberlovými a dalšími hvězdami už s Kladnem na nejvyšší ligové příčky nevystoupala, zato zářila v reprezentaci nebo NHL. Inspirace zlatými úspěchy Poldi rozhodně sehrála v jejím růstu roli.

"Dělá to hrozně moc, když chodíte jako dítě na stadion, učíte se bruslit a hrát a k tomu se můžete dívat na ligové hráče. Kladno získalo první titul v roce 1959 a už v té době šlo o generaci s plejádou výborných hokejistů. Byla to pro nás inspirace, podhoubí vznikalo už dříve," míní Sýkora.

"Je to potřeba. Já jsem jako malý kluk chodil na formaci Vimmer, Jindřich Karas a Jindřich Lidický, pak jsem si s nimi v A-týmu zahrál. I teď by malí kluci měli chodit na Rytíře," soudí Nový. Byť od příští sezony znovu pouze na zápasy první ligy a kdoví, jestli ještě stále s Jágrem.

I kvůli tradici, kterou sami výraznou měrou pomohli rozvíjet, si Nový se Sýkorou přejí, aby se Kladno co nejdříve do extraligy zase vrátilo.