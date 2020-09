Komentář: Kdo dohraje, vyhraje. Extraliga riskla rozjezd naslepo, jinde váhají

Zatímco jiné hokejové soutěže přemýšlejí, jestli za současných podmínek vůbec má smysl hrát, česká extraliga odstartovala. A hned má problémy.

Ještě neodehráli zápas a už musejí do karantény. Hokejisté Vítkovic odstartovali sezonu smolně. | Foto: ČTK

Jen si to představte: Třinec, zřejmě největší favorit extraligy, vyhraje chaotickou základní část, ale ve čtvrtfinále ho covid-19 pošle do karantény. Díky kontumacím pak proklouzne mezi nejlepší čtyřku outsider z předkola. Play off nakonec skončí úplně a titul získá druhý nejlepší tým tabulky, dejme tomu Sparta.

Otázkou je, jestli bude co slavit. Rozhodně ale nepůjde nic namítat. Tak jsou nastavená pravidla.

První dny sezony navíc ukazují, že co se může pokazit, to se pokazí. Vítkovice jsou s 19 nakaženými v karanténě, nejbližší program ruší kvůli horečkám u několika hráčů také Kometa.

Už dříve karanténou prošla Plzeň, České Budějovice, s menším počtem případů pak Sparta a Liberec.

Majitelé zřejmě doufají, že základní část navzdory zmatkům proběhne a ve vyřazovacích bojích už budou všichni promoření. Ostatně někteří hygienici prohlašují, že vyléčené šťastlivce nechají na pokoji klidně půl roku. Na jaře také může přijít vakcína.

Světová zdravotnická organizace však předpokládá, že rozsáhlá vakcinace nezačne dřív než v polovině příštího roku. Také jsou známé případy, kdy vyléčené skolil covid-19 znovu, a to brzy. Nedávná malá studie navíc poukázala na to, že onemocnění může některým sportovcům poškodit srdce.

Sázka na budování imunity za pochodu se tak může vymstít.

Paradoxní je, že extraliga startuje v době, kdy má Česko asi 30krát více nově nakažených oproti polovině března. Tehdy soutěž odpískala zbytek play off, protože kvůli přísným opatřením nemohla na stadiony vpustit hráče, natož diváky.

Teď mají hokejoví funkcionáři volnější ruce. Ve většině případů může do hlediště přijít tři až pět tisíc lidí. V rouškách.

"Budeme hrát, dokud nám nezavřou zimáky," ubezpečil šéf českého hokeje Tomáš Král.

Přísnější opatření by přinesly zkázu. Pro kluby je klíčové, aby nastupovaly před platícím publikem. Nevytrhne je ani - schválený, ale ještě nerozdělený - 800milionový balík od státu.

Bez diváků budou majitelé počítat takové ztráty, že sezonu dost možná zabalí. Oproti zámořské NHL, která nyní sází na "bubliny" pouze s hráči, realizačními týmy a potřebným personálem, nemůžou přežít jen díky televizním kontraktům.

Stejné trable řeší i jinde v Evropě.

Zatímco ve Švédsku, Švýcarsku a Finsku hodlají navzdory omezením odstartovat, Německo váhá. Povolení zaplnit halu jen z jedné pětiny vlastníkům nestačí. Ve Velké Británii se letos hokej hrát nebude.

Extraliga tak nemá vzor hodný následování. Jede naslepo. Kontinentální liga, která začala už zkraje září, je také v problémech. Momentálně kvůli karanténě nehrají Helsinky a kazašský Nur-Sultan.

Situace navíc nahrává tomu, že komplikace budou přibývat.

Nárůst covidu-19 v Česku každou chvíli trhá rekordy a extraliga finančně ani technicky neutáhne pravidelné testování. Přijde na řadu až ve chvíli, kdy někoho sklátí horečka. Virusu se navíc daří v uzavřených prostorách hal, v tom může hokej fotbalu závidět.

Do play off, k němuž majitelé kvůli sponzorům vzhlížejí, postoupí jen kluby, které odehrají alespoň polovinu základní části. To zní s ohledem na tuhý rozjezd jako velké sousto.