Kapitán hokejistů Karlových Varů Skuhravý ukončil ve 42 letech kariéru

Kapitán hokejistů Karlových Varů Václav Skuhravý ukončil kariéru. Dvaačtyřicetiletý centr sehrál v extralize za 21 sezon 1001 zápasů a v roce 2009 získal s Energií mistrovský titul.

"Venca? Je to pro mě unikátní hráč, výborný člověk a osobnost, která se naprosto nesmazatelně zapsala do historie našeho klubu. Nebojím se ho přirovnat už teď k legendárním hráčům, jakými byli Jiří Feureisl, Václav Šinágl, Josef Koller, Václav Freiberg, Franta Potužák nebo Josef Martinovský," přirovnal majitel karlovarské Energie Karel Holoubek na klubovém webu Skuhravého k největším legendám klubu.

Skuhravý drží klubové rekordy v celkovém počtu zápasů za Energii (996), gólů (219), asistencí (269) a bodů (488). V extralize má na kontě dohromady 499 bodů za 218 branek a 269 přihrávek a nasbíral také 2057 trestných minut. Třikrát se stal nejtrestanějším hráčem extraligy (2006, 2007 a 2015). V ročníku 2014/154 vytvořil s 212 minutami rekord základní části.

S Karlovými Vary získal Skuhravý také stříbro v roce 2008. Do západočeského klubu se definitivně vrátil v roce 2016 poté, co ročník 2015/16 strávil převážně v tehdy prvoligovém Kladnu. V reprezentaci nastoupil k 37 utkáním a vstřelil pět branek.

I po konci kariéry bude Skuhravý působit v Karlových Varech, nově se stane členem vedení klubu. Vedle toho bude takzvaným projektovým manažerem a bude i trénovat. Stane se hlavním koučem dorosteneckého týmu do 16 let a asistentem u "sedmnáctky". A bude také spolupracovat s marketingovým a obchodním oddělením.

"Ze společného sezení s Vencou mám výborný dojem, Vašek má obrovskou chuť učit se novým věcem a intenzivně se zapojit do nové práce v klubu. Je to veliký varský srdcař a pro nás muž, který má v našem klubu do budoucna velkou perspektivu," uvedl Holoubek.