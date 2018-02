Litvínov v nesnázích: Každý si musí projít horšími časy, ví Mikúš, který přišel pomoct z KHL

před 2 hodinami

Litvínov v pátek nestačil na Třinec a prohrál už potřinácté za sebou. Čtvrté utkání za Vervu odehrál slovenský útočník Juraj Mikúš, který zažil stříbrné MS 2012, angažmá ve Lvu Praha, ale také dvouletou pauzu od hokeje kvůli zranění kolena. Litvínov o něj projevil zájem ve chvíli, kdy už Mikúš v KHL se Slovanem ztratil poslední zbytky naděje na play-off, a teď věří, že třicetiletý útočník pomůže utrápenému týmu v boji o záchranu.

Juraji, odehrál jste po příchodu ze Slovanu už čtyři zápasy za Litvínov, a pokaždé z toho byla porážka. Co na to říkáte?

Myslím, že jsme v Třinci neodehráli špatný zápas. Trochu se to zlepšilo, oproti minulým zápasům jsme se zase o něco zvedli. Třinec je velmi těžký soupeř pro každého. Já věřím, že už brzy vyhrajeme.

Hlavně v první třetině jste s domácími drželi krok. Souhlasíte?

První třetina sice skončila 0:0, ale já myslím, že to mohlo být ještě lepší. Připravovali jsme se, že na nás vletí. To se stalo, přesto byl zápas dlouho otevřený. Dostali jsme bohužel trochu nešťastné góly.

Za stavu 1:1 jste měli více šancí než Třinec, ale do vedení jste se nedostali. Je neproměňování šancí největší bolístka Litvínova?

Určitě jsme měli více šancí, tam se zápas zlomil. Největší bolístka je to, že dostáváme moc gólů. Když dáte tři góly, není to moc, ale někdy to na výhru stačí. Gólman nás drží, musíme mu směrem do obrany ještě více pomoct. Pokud vstřelíme víc gólů, bude to fajn, ale začíná to od obrany.

Už jste si po čtyřech zápasech zvykl na nový tým?

Pořád je to pro mě trochu nové. Už je lepší, že poznávám spoluhráče, vím po jméně, kdo je kdo. V prvních zápasech to bylo těžké, spoluhráči se mi tam měnili. Měnili se nám beci. Stále si ještě zvykám.

Prohráli jste už potřinácté v řadě. Co si člověk říká před zápasem na ledě soupeře, který naproti tomu jede na vítězné vlně?

Nebudeme si lhát, tým je momentálně psychicky dole. Není to žádná atmosféra na vyskakování, ale hokejista si musí projít i horšími časy. Tohle je jeden z příkladů. Každý si musí najít svou cestu, jak pomoct mužstvu. Těch proher je hodně, věřím, že to ještě do přestávky zlomíme.

Litvínov v třinecké hale v roce 2015 vyhrál titul. Nevzpomínali před zápasem pamětníci v týmu, že byste se zde mohli chytit?

O tom jsme se nebavili, ale vím o tom, v Litvínově fotky z mistrovských oslav jsou. My jsme se důkladně připravili, udělali jsme si rozbor na videu, ale ukázalo se, že Třinec má kvalitní mužstvo.

Projevuje se psychická nepohoda i na trénincích?

Ano.

Může vám pomoct třítýdenní olympijská přestávka?

Na jedné straně je dobré, že bude pár dní volno, na druhou stranu mám raději, když se hrají zápasy. Budou to dva týdny tréninků, kdo to má rád? Může to pomoct, ale my se nemůžeme spoléhat, že chytíme na konci sezony nějakou formu. Musíme začít hned, snad to otočíme.

Po dvouleté vynucené pauze kvůli zranění jste si v Olomouci vybojoval smlouvu v KHL. Mrzí vás, jak jste se Slovanem dopadli?

Když už jsem v Litvínově, nebylo by fér rozebírat situaci ve Slovanu. Jak to dopadlo, tak to dopadlo. Litvínov měl zájem, tak jsem tady.

Navzdory dlouhé sérii porážek vás přes celou republiku přijelo do Třince podpořit spoustu fanoušků. Jaký z toho máte pocit?

To je něco neuvěřitelného. Byli slyšet, chtěl bych jim moc poděkovat. Museli si zaplatit peníze i za tu dlouhou cestu. Ještě jednou, my jim velmi děkujeme a věříme, že jim v dalších zápasech přineseme více radosti.