Čaj se slivovicí jsem vyměnil za jiný nakopávač, smál se Svačina. Proti Vítkovicím oslavil první bod

Třinecký útočník Vladimír Svačina přispěl v hokejové extralize k páteční výhře Ocelářů na ledě Vítkovic 2:1 asistencí u vítězné trefy. Byl to vůbec jeho první bod proti ostravskému týmu, kde strávil řadu úspěšných sezon.

Ostrava - Oceláři si v druhém derby proti Vítkovicím během čtyř dnů poradili i bez Polanského s Petružálkem a s náhradním brankářem Strmeněm. Svou troškou do mlýna přispěl také útočník Vladimír Svačina, který proti klubu, v němž strávil podstatnou část kariéry, bodoval vůbec poprvé.

Svačina byl u zrodu vítězné třinecké akce na konci první třetiny. Ve středním pásmu provedl rychlou předávku kotouče s Rákosem a pak už jen sledoval povedené zakončení svého parťáka. Po zápase cítil rodák ze Studénky velkou satisfakci za úterý, kdy Oceláři na vlastním ledě Vítkovicím podlehli.

Před vítězným gólem jste zadovkou poslal Rákose do samostatného úniku. To spolu hrajete takto naslepo?

Máme nacvičené věci z tréninku, chceme je hrát i v zápasech. Byla to akce trochu podle šablony. Cítil jsem na zádech Vyplyho (Jan Výtisk), chtěl jsem si podržet puk a čekal jsem, kdy dostanu neskutečnou ránu. (smích) Naštěstí nic nepřišlo a prohodil jsem puk lehce na Bambuse (Daniel Rákos), který byl rozjetý z druhé vlny a trefil se krásně bekhendem.

Proti Vítkovicím jste bodoval za Třinec vůbec poprvé. Vnímal jste toto dlouhé čekání proti svému bývalému týmu?

Celkově to byl můj první bod proti Vítkovicím, nepovedlo se mi to totiž ani v Liberci. A že těch možností bylo. Moc jsem to nevnímal, já se na tyhle zápasy vždycky těším. Spíš se soustředím na osobní projev na ledě, než abych se honil za body. V dnešní době ani nejde takhle hrát.

Ale kanadské body sebevědomí útočníka podpoří, že?

Je to tak. Určitě to každého potěší, ale je to opravdu jedno. Tabulka je tak našlapaná, že je osobní bodování úplně na vedlejší koleji. Když se vyhraje, tak osobní body potěší. Když se prohraje, neznamenají ve finále vůbec nic.

Jak se vám líbil výkon obránců a brankáře Strmeně? Defenziva měla s vítkovickými výpady spoustu práce…

Od toho ho tam máme, aby něco chytil. Zastoupil Šimona Hrubce opravdu parádně a ve Vítkovicích mu to sedlo. Škoda toho gólu, který dostal při naší přesilovce. To jsme Vítkovicím trochu darovali. Strmi (Jan Strmeň) nás podržel, ale pro celou obranu to bylo hodně těžké. Snažili jsme se jim pomoct a co nejvíce se z útoku vracet dozadu.

V týdnu se hrála dvě derby, poprvé vyhrály Vítkovice, druhé utkání jste zvládli vy. Jste s touto bilancí spokojeni?

Jsem strašně rád, že jsme jim to vrátili. Zase se ukázalo, že při derby jde momentální postavení v tabulce stranou. Obě utkání rozhodovaly naprosté maličkosti. Zápas ve Vítkovicích mohl dopadnout úplně jinak, ale také my jsme doma mohli vyhrát.

Při angažmá ve Vítkovicích jste se na derby s Třincem připravoval i za pomoci čaje se slivovicí. Máte podobný rituál i teď?

Dávám si takový nakopávač, po kterém usínám tak ve tři ráno (smích). Čaj se slivovicí by byl příjemnější, ale už jsem ho neměl, ani nepamatuju. Teď si dávám něco takového s kofeinem, kterého je tam ale asi třikrát více než v kávě. Působí to dlouho do noci.