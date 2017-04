Dalších 51 na příští titul čekat nebudeme, ujišťuje Zábranský. Obměnu týmu nechystá

před 3 minutami

Libor Zábranský získal dva extraligové tituly se Vsetínem a Spartou ještě jako hráč. V minulé sezoně se stal z pozice majoritního vlastníka klubu a generálního manažera také hlavním trenérem a po 51 letech dovedl Kometu k titulu. "Je to pro mě nejhezčí okamžik. Prošli jsme si krizemi, zraněními, ale ustáli jsme to. Obměnu kádru rozhodně nechystáme, i po postupu do Ligy mistrů pro nás zůstane prioritou extraliga," hlásil Zábranský poté, co vyšel z burácející kabiny.

Jak chutná mistrovský titul s Kometou?

Jak chutná? To se vůbec nedá popsat. Opravdu nedá. Pro ty, kteří Kometě věřili, tak pro ty je to samozřejmě nejhezčí.

Chutná to jinak v nové roli, než když jste dva tituly vyhrál jako hráč?

Ano, jisté. Já už jsem to v kabině říkal klukům. Je to pro mě nejhezčí okamžik. Je to jejich zásluha, kluci to vyhráli. Vyhráli titul pro Brno, pro Kometu, snad i pro mě.

Můžete srovnat ty pocity, jaké jste měl jako hráč a teď jako trenér?

Víte, to se nedá vůbec srovnat. Ten, kdo sportoval nebo něco dělal vrcholově, tak ví, že ta zátěž a adrenalin jsou úplně jiné, když jste hráč nebo trenér. Je to něco jiného, to se nedá popsat.

Jak jste během play off prožíval stres?

Já bych to nenazýval stresem. Já jsem klukům strašně věřil už od loňského května, když jsem viděl, jaké se nám daří podepisovat hráče s úžasnou kvalitou a skvělým charakterem. Prošli jsme si těžším obdobím, kdy jsme měli zraněné hráče, mezi nimi Marka Čiliaka. Bylo to těžké, ale ustáli jsme to.

Ani po základní části a šestém místě jste trochu neztráceli víru?

Já jsem v to věřil od roku 2004, kdy jsem nakoupil čtyřicet procent akcií klubu. V dobách, kdy byl klub zadlužený, jsem o tomhle snil. Teď to konečně vyšlo.

Těší vás to, že jste titul získal vlastně na více židlích?

Často se podsouvá, že majitel je nějaká role, ale tak to není. Ale když titul získal jako generální manažer a hlavní trenér, tak je to samozřejmě krásné.

Při oslavách na ledě se zdálo, že nejdřív ani pohár nechcete zvedat…

Říkal jsem Leoši Čermákovi, že si to chci užít, ať ještě počká.

O čem jste v tu chvíli přemýšlel?

Když vidíte nadšení ve tváři všech těch lidí, tak si to samozřejmě chcete užít naplno s nimi. Byl jsem v tu chvíli neskutečně hrdý na kluky, kteří to zvládli. Byly tam krize, poklesy formy, ale oni se s tím vypořádali. To ukazuje sílu a charakter.

Jak to bude vypadat příští rok? Manažer je vždy o krok napřed, tak máte už v hlavě obhajobu?

Dvanáct let mi to trvalo. V Brně čekali na titul jednapadesát let, tak doufám, že nebudeme muset čekat zase tak dlouho. Co bude dál, to nevím. Budeme se snažit zachovat co nejsilnější mužstvo.

Čekáte velkou obměnu týmu?

Ne, devadesát procent mužstva máme podepsaných. Nečekáme žádné velké změny.

Před play off jste si přivedl Jakuba Krejčíka a Alexandra Malleta. Jak moc přispěli k celkovému vítězství?

Ještě nezapomínejte na Tomáše Bartejse, prosím. Já vždycky tvrdím, že mužstvo je hotové až na konci přestupního termínu. Měli jsme nějaká zranění, a tak jsme přivedli nové hráče, pracovali jsme na tom. Kuba Krejčík se hned zranil, ale zotavil se, Tomáš Bartejs se zapojil famózně. Divím se, že Alex Mallet nedostával v předchozím působišti mnoho prostoru. Tady skvěle zapadl, je sebevědomý a dravý na ledě, ale překvapil mě svou skromností navenek. Podepsal smlouvu na dva roky.

Jak vám chutnalo velké pivo, které jste po zápase dostali?

Já nic neměl, zbyly jen prázdné plechovky (smích). Ale je pravda, že jsem šel nejdříve nahoru do skyboxu poděkovat lidem z vedení, kteří mi věřili a kteří mi dali šanci. Bylo to úžasné.

Máte schovanou medaili pro Martina Nečase? Dnes na konci nastoupil také váš syn…

Samozřejmě ano. Martin si ji zaslouží. Je škoda, že tady není, ale držím mu palce, ať vyhraje medaili na MS osmnáctek. Budeme se nadále snažit, aby se zapojovalo co nejvíce mladých hráčů. Je jedno, jestli to bude můj syn, nebo ne. Pokud na to ten hráč bude mít, tak šanci dostane. Ale konkurence je tady obrovská.

Brno postupuje poprvé v historii klubu do Ligy mistrů. Jak se stavíte k této skutečnosti?

Já jsem se k této soutěži stavěl víceméně negativně, protože je to velmi nákladná záležitost. Teď to samozřejmě bereme jako výzvu, ale že bychom vyhlašovali nějaké velké cíle na Ligu mistrů, tak to ne. Prioritou pro nás zůstává extraliga.

Jak budou probíhat oslavy, co máte v plánu?

Já si nejdříve zajdu na pivo, tak jak jsem to dělával po každé vyhrané sérii. Abych slavil celý týden s klukama a celý týden v kuse pil, na to už nemám. Nejspíš budu slavit v klidu s rodinou a nějaké velké oslavy nechám na klucích.

autor: Ondřej Zoubek

