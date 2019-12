Extraligu rozšířit a uzavřít, navrhuje Paleček. Klubům vyčítá neetický postup

Hokejovým klubům, které chtějí uzavřít extraligu, česká veřejnost vesměs spílá. Jejich záměr však podporuje Josef Paleček, jenž v nejvyšší tuzemské soutěži trénoval tři kluby. Úspěšnou kariéru před lety ukončil coby asistent kouče české reprezentace. "Do uzavřené soutěže by se víc zapojovali sponzoři," argumentuje Paleček.

Chápete postoj části extraligových klubů, které chtějí už pro stávající sezonu zrušit sestup?

Myslím, že uzavření extraligy, respektive její rozšíření ještě o dva kluby by českému hokeji pomohlo. Mladí hráči by dostávali víc příležitostí, což je pro mě priorita, protože tam vězí budoucnost našeho hokeje. Na druhou stranu se hovoří o uzavření během rozběhnuté soutěže, což je neetické, nesportovní. Jednou přece byla daná pravidla, že jeden přímo sestoupí a jeden postoupí.

Dá se říct, že by šlo o podvod na fanoušky?

Kluby by neměly dělat změny v polovině soutěže jen proto, že se jim to zdá výhodnější. Na druhou stranu ty kluby někdo vlastní. Pokud se majitelé pro něco rozhodnou, sportovní stránka s tím asi nic neudělá.

Kdy by mělo k uzavření dojít ideálně?

Pokud veškeré pravomoci převezme Asociace profesionálních klubů, jak se píše (mělo by k tomu dojít v lednu, pozn. red.), tak její právo je pravidla změnit. A myslím, že by bylo vhodné udělat tuhle změnu hned od příští sezony.

Zmínil jste, že uzavřenou soutěž byste si představoval s šestnácti účastníky…

Ano, pokud se extraliga uzavře, ať se doplní ještě o dva kluby. Pak se může rozdělit na dvě skupiny - Západ a Východ. Nechci tedy přímo určovat model, jakým by se měla hrát, ale šestnáct mužstev je podle mě ideální počet.

Může si Česko dovolit tolik klubů na elitní úrovni? Nepůjde kvalita dolů?

Myslím, že úroveň určitě nebude horší, než je teď, pokud budeme pracovat s mladými a dávat jim příležitost. Také je důležité, aby brzy neodcházeli do Ameriky a zahraničních lig obecně a zůstávali tady. Aby cítili, že v naší nejvyšší soutěži najdou uplatnění.

Podle Jaromíra Jágra, majitele Kladna, kluby díky uzavření extraligy ušetří. Současné fungování soutěže považuje za ekonomickou bublinu, která dříve či později splaskne. Souhlasíte?

Klubům by to pomohlo v tom, že sponzoři by byli více aktivní. Víc by se do extraligy zapojovali, protože by neměli strach, že do toho dají peníze a jimi podporované mužstvo spadne. Navíc by se daly snížit platové stropy a víc prostoru by dostali mladí hráči, jak už jsem řekl.

Opravdu by k tomu došlo? V nižší první lize se po jejím dočasném uzavření nasazování mladých moc neosvědčilo.

Otázkou je, proč se to neosvědčilo. Jsou mužstva, která chtějí mermomocí postoupit do extraligy, což nebudou zkoušet s mladými. Dají prostor těm, kteří už mají něco za sebou.

Musela by uzavření elity doprovázet změna systému mládežnického hokeje? Nedávalo by smysl, aby například složení juniorské extraligy kopírovalo nejvyšší soutěž mužů?

V mládežnických soutěžích by bylo hlavně dobré snížit počty účastníků a vytvořit daleko větší konkurenci (svaz tuto redukci naplánoval, pozn. red.). Pokud pak budou hráči sportovně růst, samozřejmě po nich častěji než teď sáhnou dospělá mužstva. Je to řetěz, který na sebe navazuje.

Argumentem proti uzavření je spodek tabulky, kde v určité části sezony o nic nepůjde. Neklesne atraktivita ligy? Nezvýší se korupční potenciál?

Nemyslím si. I když extraliga bude uzavřená, kluby v ní pořád budou chtít získat mistrovský titul. Některé samozřejmě budou nahoře, některé dole. Ty zkrátka musí pracovat, aby se do horní poloviny tabulky dostaly. Už kvůli divákům, kteří nebudou chtít, aby jejich mužstvo hrálo několik let u dna. Soutěživost určitě nevymizí.

A co úroveň první ligy, z níž nepůjde postoupit výš? Stane se z ní farmářská soutěž?

Ano, jedna možnost je, že extraligové kluby si vytvoří své farmy. Také si myslím, že v tomto případě by první ligu už nehrálo tolik starších hráčů, kteří tam teď hrají a - zase jsme u toho - zabírají místo mladým a vlastně i střední generaci.