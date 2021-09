Kladnu pomohl k titulu, ale teď dává smysl Mora. Krejčí býval šprýmař, vypráví Tlustý

Jako zelenáči se potkali v Kladně a vyhráli juniorskou extraligu, v NHL pak na sebe devět let naráželi jako soupeři. Teď Jiří Tlustý z pozice bývalého hokejisty a experta O2 TV sleduje návrat Davida Krejčího na česká kluziště. Nepochybuje o tom, že vítěz Stanley Cupu z roku 2011 v dresu olomoucké "Mory" pozvedne úroveň celé soutěže.

S Davidem Krejčím jste se potkali před osmnácti lety v kladenské juniorce. Vám bylo patnáct, jemu sedmnáct. Vzpomínáte?

Jasně, s Davidem jsme společně tak nějak vyrůstali na intru, bydleli jsme v pokojích hned vedle sebe. Jednu sezonu jsme spolu odehráli za juniorku, byli jsme dobří kamarádi. Když se potkáme, máme si co říct. Mám na tu dobu výborné vzpomínky a těším se, jak David zvedne extraligu.

Ve vzpomínané sezoně 2003/04 zaznamenal Krejčí v 57 zápasech za kladenské juniory 69 bodů. Už tehdy bylo vidět, co z něj roste?

Určitě, táhl nás a hrál výborně. Dostal hodně prostoru, celé mužstvo bylo postavené kolem něj. Pomohl nám vyhrát juniorský titul, byl pro nás nesmírně důležitým faktorem týmu.

Už v té době góly spíš připravoval a vynikal nápaditostí, že?

Nikdy neměl rychlé a extrémně hezké bruslení, ale uměl dobře číst hru. Uměl se dostat do potřebných pozic a především připravoval šance pro spoluhráče. Byl výborný na přesilovce, ze situace dva na dva dokázal udělat přečíslení.

Mimo led Krejčí nepoutá příliš pozornosti, má rád svůj klid. Platilo to i v juniorech, nebo se tehdy projevoval o něco více?

Tohle asi přišlo postupem času. Já si ho pamatuji jako šprýmaře, v šatně byl slyšet, všude ho bylo plno. Ale to bylo na intru, kde byl daleko od domova. (úsměv) Postupně vyzrál a nabral životní zkušenosti.

V jednom týmu jste si zahráli ještě na mistrovství světa dvacítek na přelomu let 2005 a 2006, načež jste devět sezon nastupovali proti sobě v NHL. Jaké to bylo?

Vždycky se mi proti němu hrálo dobře, protože když proti sobě nastoupí takhle útočně laděné lajny, víme, že se nebude tolik bránit. Pak je o dost jednodušší přejít do útoku. David je centr výborný i na obrannou činnost, ale mně osobně se proti němu většinou hrálo velmi dobře.

Včetně zápasů play-off odehrál 1118 utkání v NHL, navíc všechno v Bostonu, kolem jeho příchodu do extraligy bylo velké haló. Řadíte Krejčího k nejlepším českým hokejistům historie?

Rozhodně, patří k nejlepším hokejistům, které jsme měli a máme. Za mě patří určitě do nejlepší desítky českých hráčů historie. Že vydržel celou kariéru v Bostonu, to záleží hodně i na vedení klubu. Zůstali si věrní, to je super. Měl štěstí, ale zároveň to odráží jeho charakter.

Překvapilo vás, že přestoupil zrovna do Olomouce?

Chtěl mít nablízku rodinu, proto zvolil rodný kraj. Kdyby šel třeba do Sparty, měl by to daleko a zřejmě by mu to nedávalo smysl.

Hned v prvním utkání proti Mladé Boleslavi se uvedl gólem…

Ano, začátek chytil skvěle, ale bude pro něj těžké se prosazovat. V Olomouci pochopitelně nemá takové spoluhráče, jaké měl v Bostonu, bude klíčové najít mu vhodnou lajnu. Nicméně moc se těším na to, co všechno ze svého umu nám ukáže.

🚨 Dlouho to netrvalo – DAVID KREJČÍ ve svém prvním zápase po návratu do #TELH dává první gól! 🔥 @hcolomouc tak srovnává na 1:1.#OLOvMBL pic.twitter.com/MXAoF8StbS — Tipsport extraliga (@telhcz) September 10, 2021

Nechal jste se slyšet, že se hodně těšíte na extraligu celkově. I díky postupu Kladna s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.

Myslím, že to bude vyrovnaná soutěž a výjimečný ročník. Včera mě zamrzela prohra Kladna v Českých Budějovicích a sedmigólová kanonáda Motoru, ale i tak věřím, že se Kladno brzy dostane do formy. Těším se na vyrovnané souboje o příčky nahoře i dole.