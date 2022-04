"Jen si to natoč, jsme v Třinci a už to zase začíná." Ševc při odchodu z ledu vypěnil

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v prvním utkání semifinále play off extraligy na ledě Třince 0:3. Už v polovině duelu přišli o kapitána Martina Ševce, který byl vyloučen na pět minut plus do konce zápasu. Při odchodu do šatny si na kameru postěžoval, že rozhodčí škodí jeho týmu na ledě Ocelářů opakovaně.

První semifinále mezi Třincem a Mladou Boleslaví se hrálo dlouho bez branek i bez vyloučení. Na začátku druhé třetiny byl jako první vykázán na trestnou lavici právě Martin Ševc. Sotva se pak vrátil na led, trefil domácího útočníka Marka Daňa do hlavy a zápas pro něj skončil. Sudí Daniel Pražák s Matějem Sýkorou rozhodli, že kapitán Středočechů měl vzít v potaz zranitelnou pozici, v které se Daňo zrovna nacházel, a počínat si v souboji ohleduplněji. Ševce tím pořádně rozzuřili a při odchodu do šatny si neodpustil slovní doprovod přímo na kameru České televize. "Jsme zase v Třinci, vole, a je to to samý. Jen si to natoč. V Třinci jsme a je to to samý! Už to začíná zase jako minulý rok," bědoval. 👌🏻😂 pic.twitter.com/9U6cvoNPtb — Blbý Hokejky (@BlbyHokejky) April 3, 2022 Čtyřicetiletý obránce tím narážel na loňskou semifinálovou sérii, kterou Bruslaři ztratili v Třinci až v rozhodujícím sedmém utkání, po jehož konci se cítili hodně ukřivdění. Rozhodčí jim tehdy upřeli gól, později přehlédli faul Ocelářů a ti z následující akce vstřelili vítěznou branku. Trenér Pavel Patera neudržel emoce a musel na tribunu, Ševc na konci rozštípal hokejku. A přestože se před začátkem letošního semifinále z tábora zeleno-bílých ozývalo, že tým na loňskou křivdu už nemyslí, určitá pachuť v hlavách zřejmě zůstala. Související Sparta proti Budějovicím ubránila těsný náskok, první výhru slaví i Třinec Ostatně také po prohře 0:5 zkraje základní části v aktuální sezoně Ševc před kabinou ve Werk Areně vykřikoval, že se v Třinci "hraje do kopce". Trest za faul na Daňa známého bouřliváka v jeho názoru ještě utvrdil. Slovák ve službách Třince, který Ševce před faulem neviděl, neboť se v pokleku snažil ukočírovat puk a pohlídat si přechod přes modrou čáru, se po prvotním otřesení do zápasu vrátil. Ocelářům sice pětiminutová přesilovka nevyšla, ale prosadili se později a zlomili vyrovnaný duel. Ševc by mohl Mladé Boleslavi chybět v pondělním druhém utkání série, pokud přijde zásah od disciplinární komise vedené Viktorem Ujčíkem. Zápas začne v Třinci znovu v 17 hodin.