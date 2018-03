Jeden gól doma na postup nestačil. Nemůžeme teď být skleslí, burcuje liberecký Bulíř

před 28 minutami

Z Hradce Králové si Bílí Tygři přivezli pod Ještěd mečbol, ale šesté utkání ztratili v poměru 1:2. Na gól Michala Bulíře nikdo další z Liberce nenavázal.

Liberec - Hokejisté Liberce nezvládli poslední postupový krok do semifinále. Jejich série s Hradcem Králové je vyrovnaná 3:3 na zápasy, neboť v šestém utkání pod Ještědem Bílí Tygři skórovali pouze jednou zásluhou Michala Bulíře a Východočeši jim zasadili rozhodující direkt v poslední minutě základní hrací doby.

"Utkání bylo opatrnější z obou stran, vyrovnané a hodně taktické. Tolik vyložených šancí k vidění nebylo. Řekl bych, že to byla spíše taktická bitva o jednom o dvou gólech, což se nakonec i ukázalo. S jedním gólem doma se těžko vyhrává. Mrzí mě, že jsme zápas nedokázali dovést alespoň do prodloužení," řekl Bulíř novinářům.

"Možná stačilo, kdybychom se dostali do vedení. Šance jsme na to měli, ale bohužel jsme je neproměnili, zatímco soupeř svou přesilovku na konci ano," doplnil Bulíř.

Zápas to jinak byl z jeho pohledu jako každý jiný. "Dnes bylo jinak pouze to, že jsme inkasovali jako první. A ještě jiný čas začátku zápasu. I když jsme po dvou třetinách prohrávali, tak jsme se za žádnou cenu nevzdávali. Věděli jsme, že třetí třetiny máme dobré, a věřili jsme, že dokážeme srovnat," řekl šestadvacetiletý útočník.

Tato víra se naplnila už v polovině 44. minuty po prudké ráně Tomáše Filippiho, kterou tečoval právě Bulíř. "Tomášova střela mířila nejspíš vedle, ale trefila mě do nohy a odrazila se do brány. Věděl jsem tedy hned, že jsem branku vstřelil já. Bohužel to ale už vůbec nic neřeší, k vítězství nám to nepomohlo," litoval Bulíř.

Ve prospěch hostů rozhodl Radek Smoleňák v čase 59:28 už po čtvrtminutě přesilovky po hákování Martina Ševce. "Bohužel v závěru přišlo vyloučení, necelou minutu před koncem v takto důležitém zápase… Jestli to byl faul? Vyjadřovat se k tomu nebudu, protože disciplinárka rozdává tresty a já to nemám zapotřebí, abych nějaký dostal. Každý ale vidí, jestli je to faul, nebo ne. Rozhodčí to pískli a je to jejich věc. Každopádně jsme dostali gól a už moc času nebylo," podotkl Bulíř.

Jeho tým se ale nevzdal a v hektickém závěru byl blízko okamžitému kontru. "Furt tam ještě bylo půl minuty do konce, tedy dost času na to, aby se s tím dalo něco dělat. Vyhráli jsme i buly a zavezli puk před bránu, nějaké šance tam byly. Ještě jsme to zkoušeli, Tomáš Filippi tam dorážel ze strany, ale trefil Rybárův beton… Je to škoda, ale honit to ke konci už takhle nemůžeme. Musíme místo toho proměnit šance, které máme v průběhu zápasu," řekl Bulíř.

"Přesilovky jsou klíčové momenty, obzvláště v play off. Doteď se nám dařilo hradecké přesilovky eliminovat, dnes jsme bohužel dvakrát inkasovali. Nemyslím si ale, že by to od nich bylo nějak extra sehrané. Zahráli to jednoduše, při druhém gólu to byla navíc tečovaná střela a Roman (Will) toho asi moc neviděl. Určitě si to rozebereme na videu a na pondělí se připravíme," ujistil Bulíř.

Jakoukoliv poraženeckou náladu a pocity zmaru z nevyužité příležitosti odmítl. "Nemůžeme být skleslí, že jsme dnes doma prohráli. Samozřejmě to mohlo být naopak, mohl být konec a radovali bychom se my. Je to potřeba vzít tak, jak to je, tedy 3:3 na zápasy. Myslím, že nás to vůbec psychicky nepoloží. Pojedeme v pondělí do Hradce s jednoznačným cílem vyhrát. Naposledy se nám to podařilo, tak nevidím důvod, proč bychom to nemohli zopakovat. Budeme se snažit hrát tak jako poslední zápas u nich a ze všech sil urvat sérii na naší stranu," řekl odhodlaně Bulíř.