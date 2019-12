Je to ostuda, uznali sparťané po prohře v Pardubicích. Věří, že jim facka pomůže

Hokejisté extraligového lídra Sparty mají ze dvou vzájemných soubojů sezony s posledními Pardubicemi pouze dva body.

V dnešní dohrávce snesla přísnější měřítko v jejich podání pouze druhá třetina, během níž otočili stav z 0:1 na 3:2. Jenže závěr už patřil zase Dynamu a Pražané tak odjeli s prázdnou. Útočník poražených Jiří Smejkal přiznal, že ze strany jeho týmu nebylo vše stoprocentní.

Sparťané zápas nezvládli, přestože Východočeši procházejí mimořádně složitým obdobím. "Nebudu lhát, my jsme přijeli pro tři body. Měli jsme sebevědomí a vyhráli jsme devětkrát v řadě. Věděli jsme, že Pardubice jsou na tom špatně. Oni neodehráli špatný zápas, ale my prostě musíme takové týmy porážet. Tohle je ostuda," řekl Smejkal.

Hráče vedoucího týmu soutěže prohra pořádně štvala. "Nikdo nebyl po zápase nadšený… Doufám, že už jsme si to vybrali a takové zápasy už prohrávat nebudeme, ale teď je to vážně až nepříjemné," zopakoval sparťanský hokejista.

"Asi málo kluků čekalo, že bychom tady prohráli. Je to pro nás takový šok, možná tím i dobrá facka, abychom se zase probudili a vrátili se tam, kde jsme byli," klopil hlavu třiadvacetiletý člen reprezentačního kádru.

Bylo na vině i podcenění soupeře? "Říkali jsme si několikrát, že to nesmíme podcenit. Už minulý rok jsme tu takhle prohráli, když jsme si mysleli, že to půjde samo. Udělali jsme před zápasem všechno pro to, aby se to nestalo, ale je pravda, že možná některé úseky té hry nebyly od nás stoprocentní. A Pardubice to dnes dokázaly potrestat," řekl Smejkal.

Zkraje třetí třetiny měli přitom Pražané všechny trumfy v rukou. Vedli 3:2 a po druhé přestávce před nimi byly takřka čtyři minuty z trestu Rhetta Hollanda za faul na Jana Buchteleho.

"Nám ty přesilovky dneska nešly. A ta přesilovka nám ani nijak nepomohla. Možná, že kdyby nebyla, tak to bylo i lepší. Hráli jsme to prostě špatně. Mysleli jsme si, že to můžeme hrát jen hokejově, ale bez té tvrdé dřiny to prostě nejde. Ověřili jsme si to a pak nás soupeř potrestal využitými přesilovkami, kvůli tomu jsme zápas prohráli," uvedl Smejkal.

Pardubičtí přitom sparťany ničím nezaskočili. "Ani ne. Už u nás hráli docela dobře. Věděli jsme, že i když jsou poslední, nehrají tak hrozně. Takové týmy ale musíme porážet. Musím říct, že na konci jsme z toho byli frustrovaní, já teda hrozně. Tohle by se nemělo stávat. Je jen dobře, že hrajeme hned zítra další zápas a můžeme se vrátit zase zpátky," prohlásil Smejkal.

A těšil se na možnost nápravy. "Vyspíme se z toho a zítra s Olomoucí doma vyhrajeme. Teď se vyběháme a vyjezdíme na kole, zítra do toho vletíme od začátku a vyhrajeme. Věřím, že když budeme hrát naplno a vyrovnáme se Olomouci v bojovnosti a bruslení, tak to vyjde. Před pauzou se není nač šetřit. Dáme do toho sto deset procent a vymačkáme ze sebe úplně všechno," přislíbil Smejkal.