Nepotrestaný faul, pak nesmyslná odveta. Gulaš prohrál Motoru zápas, o další přijde

Kapitán hokejistů Českých Budějovic Milan Gulaš dostal od disciplinární komise extraligy trest na jeden zápas a pokutu ve výši deseti procent základního měsíčního příjmu za faul na útočníka Davida Tomáška ze Sparty ze čtvrtečního třetího semifinále.

Šestatřicetiletý kanonýr tak bude chybět Motoru v dnešním čtvrtém pokračování série, v němž budou Jihočeši za stavu 0:3 na zápasy odvracet konec sezony.

Gulaš v čase 55:25 za stavu 2:0 pro České Budějovice upadl po Tomáškově nepotrestaném podražení, a když se zvedali z ledu, zasáhl Tomáška krosčekem do obličeje.

Dostal od sudích Oldřicha Hejduka a Adama Kiky trest na pět minut a do konce utkání. Zákrok na Gulaše sudí jako nedovolený nevyhodnotili, ač byl evidentní a jako faul na dvouminutové vyloučení ho označili i experti.

Sparta i díky chybě rozhodčích hrála dlouho přesilovku a dvěma góly si v ní vynutila prodloužení. V něm v čase 71:55 rozhodl o její výhře 3:2 svým druhým gólem v utkání Filip Chlapík po Tomáškově vyhraném vhazování.

Také podle kouče Motoru Jaroslava Modrého měl být po situaci před Gulašovým atakem Tomáška vyloučen sparťanský útočník. "Před tím, co udělal Milan Gulaš, bylo podražení," potvrdil českobudějovický stratég. "Ale nebudu hodnotit výkony rozhodčích, to není moje kompetence," doplnil.

"Já jsem to viděl a nevím, co ho to napadlo. Ještě na Tomase (Tomáška), je to náš top plejer. Tohle udělat, je za mě úplně nesmyslné a ještě mu dávat takhle na zemi. Nechápu. Za nás ale dobře, jejich top hráč se nechal takhle vyloučit a prohrál jim zápas," komentoval situaci Chlapík, který trefou na 2:2 zajistil prodloužení a pak i rozhodl.

"Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče a nacházel se v pozici v kleče. Hráč se před ním otočil čelem k protihráči a holí drženou v obou rukách ho udeřil do obličeje, čemuž odpovídá i následný pohyb hlavy protihráče," uvedl v tiskové zprávě po stanovení trestu předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

"Byť lze předpokládat, že cílem hráče nebyl zásah přímo do obličejové části hlavy, vlastní úder byl veden vědomě a úmyslně," vysvětlil Ujčík.

Gulaš, který v 9. minutě ve čtvrtek v přesilové hře otevřel skóre, si v letošním play off připsal v osmi zápasech pět bodů za čtyři branky a asistenci. Celkem má v extralize trojnásobný vítěz produktivity a dvojnásobný nejlepší střelec, jenž se loni vrátil do mateřských Českých Budějovic z Plzně, na kontě 668 utkání a 550 bodů (252+298).