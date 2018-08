Manažer Bednář mění Hradec: Hezčí hokej, mladší mužstvo a přední příčky do pěti let

před 1 hodinou

Fintičky, vyšperkované akce a nádherné góly, takový byl Jaroslav Bednář jako hráč. A k podobnému obrazu chce nyní přetvořit styl Hradce Králové jako sportovní manažer. "Nedokážu si představit diváka, který vidí rád výsledky 1:0 nebo 1:2," říká bývalý útočník v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Mluví také o velké přestavbě kádru Mountfieldu nebo o krátké anabázi Slováka Martina Réwaye.

Sezona klepe na dveře, ale v období přípravy vás to k ledu jako hráče, který na jaře ukončil kariéru, asi tolik netáhlo. Je to tak?

Byl to jeden z důvodů, proč už jsem jako hráč nepokračoval. Už nebyla motivace do toho letního drilu, běhat porce kilometrů. Zvedat železa by mi třeba ani nevadilo, ale zdraví už mi zkrátka nedovolilo pokračovat.

Myslíte, že vás ruce budou svrbět, až začnou soutěžní utkání?

To nevím, ale momentálně jsem si na to opravdu vůbec nevzpomněl.

Říkal jste, že vás práce sportovního manažera baví a naplňuje. Takže zatím nepřišla situace, kdy byste litoval, že jste to vzal?

Ne, to vůbec ne. Strašně mě to chytlo, dělat práci manažera byl můj sen. Může se stát, že nebudou úspěchy nebo že mě vyhodí, ale nikdy nebudu litovat, že jsem tu práci dělal. Dostal jsem takovou možnost a vážím si jí.

Co vám ukázala letní příprava? Kromě porážky 3:7 s Davosem se Hradci výsledkově dařilo, porazili jste Spartu nebo Pardubice.

Díval jsem se hlavně na herní projev a s tím jsem spokojený. Do týmu přišla dravost, byl tam správný náboj. To je přesně to, co zejména od mladých kluků chceme, a doufám, že se to bude ještě zlepšovat.

Kvitoval jste zúžení kluziště v Hradci, které souvisí s přechodem na útočnější styl hokeje. Podobně chce také Zlín, dříve vyhlášený svou defenzivou, hrát aktivněji. Už se nedá vyhrát jen pevnou obranou?

Doba to už vyžaduje. Já se nechci dívat na žádný defenzivní hokej a také lidi se chtějí bavit. Chtějí vidět hodně gólů, šancí, soubojů. Nedokážu si představit fanouška, který má rád výsledky 1:0 nebo 1:2. V nejrychlejším sportu na světě nemůže padat málo gólů. Chceme naše fanoušky bavit.

V semifinále posledního play off jste na nízkou produktivitu žehrali v zápasech proti Třinci. To teď chcete v klubu změnit?

Ano. Zase to neberte tak, že chceme hrát hurá hokej. Musí být založený na pevné obraně, ale nesmí tam chybět agresivita a hezký herní projev. Když vidíte, že je stadion plný nebo že lidi tleskají, hučí, pak poznáte, že jdete správnou cestou. Hokej se hraje pro fanoušky.

Nemáte strach, že budou omlazenému kádru chybět zkušenosti?

Vůbec ne, pro strach není prostor. Budujeme nové mužstvo, chceme zase vybudovat jádro, které tady bylo. Vezme to nějaký pátek, možná nějakou tu sezonu, ale to je strategie, kterou jsme si zvolili. Do pár let chceme těžit převážně z našich mladých hráčů a lehce to doplňovat.

Odešlo spoustu hráčů včetně Reného Vydareného, Jiřího Šimánka nebo Rudolfa Červeného, kteří pamatují stěhování klubu z Českých Budějovic. Berete to tak, že teď stojíte na prahu nové etapy?

Samozřejmě. Tyto hráče už nemáme a musíme je nahradit někým jiným. Teď máme nějakou dobu na vybudování nového týmu. Jsme na počátku, je to nová práce a nová zkušenost. Tohle mě právě tolik naplňuje.

Věříte, že určitou dobu hájení přijmou fanoušci a partneři klubu? Po odchodu hlavních opor jste museli slevit z jindy vysokých ambic.

Věřím, že s námi budou mít trpělivost. Nikdo neříká, že teď budeme mít špatnou sezonu. Herní projev se mi líbí, ale zatím nemáme tu zkušenost. Chybí nám typ hráče, který by vychovával mladé kluky, takový ten lídr kanadského bodování, od něhož by se ostatní učili. Máme v týmu spíše bojovníky, výbornou obranu a docela dobrou brankářskou dvojici. Přál bych si, aby se útok obohatil o hráče, jako je třeba Milan Gulaš v Plzni, ale takoví bohužel nejsou.

Hodně jste stáli o Martina Réwaye, navzdory kontroverzní pověsti, která ho provází. Podepsal smlouvu, ale už v srpnu v Hradci kvůli zdravotním problémům skončil. Jak moc vás mrzí jeho ztráta?

Mrzí mě to strašně moc. Slibovali jsme si, že se nám povede "refresh" Martina. Nemusíme si říkat, jaký je to hráč. Je neskutečné, co dokáže na ledě vytvořit. Umí přehrát tři hráče na fleku, udělat šance, střílet góly. Je to hokejista par excellence, ale bohužel jeho zdravotní stav mu nedovolil, aby pokračoval. Přestože je nám to líto.

V rozhovoru pro Deník Sport uvedl, že by mu podle doktorů stačil týden nebo dva, aby stihl zraněnou nohu doléčit. Prohlásil, že jste mu ten čas nedali, ale rozešli jste se v dobrém. Co na to říkáte?

Sám Martin dobře ví, jak to bylo. Nevím, co přesně řekl, nebo neřekl, ale rozhodně se nejednalo o nějaký týden. Přejeme Martinovi, aby se dal zdravotně do pořádku, a co se týče hokeje, nemusíme mít obavu, že se nevrátí do formy, jakou míval třeba ve Spartě. Hlavní je u něj zdraví.

Před loňskou sezonou stanovil Hradec heslo "Chceme víc" a skončil v semifinále. Za jak dlouho chcete bojovat o titul vy?

Počítám s tím, že do pěti let bychom chtěli atakovat přední příčky.

Našel jste si v létě čas na přírodu a na ryby, jak jste plánoval po vypadnutí v play off? Anebo vás nový úvazek moc nepustil?

Přiznám se, že ta práce zabere spoustu času. Moc prostoru jsem neměl, na ryby jsem se sice párkrát dostal, ale opravdu jen velmi málo.