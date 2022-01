Jandač ven? Tomu volání se nedivím, přiznává kouč Sparty. Salák jde do Švédska

Kouč hokejistů Sparty Josef Jandač si musel během úterního duelu s Litvínovem vyslechnout skandování fanoušků pražského týmu požadujících jeho odvolání.

"Nedivím se tomu. Když hrajeme blbě, tak to tak prostě je. Vím dobře, že i tohle k tomu trenérskému řemeslu patří," krčil rameny Jandač.

Sparta po dvou zápasech bez bodu směřovala za stavu 0:1 k další porážce, ale nakonec zápas s Litvínovem otočila a vyhrála 3:1.

"Není to tak, že bych já lpěl na tom, že tady za každou cenu musím být. Je to věc vedení a součást té celkové otázky, jakým způsobem tuhle situaci řešit," poznamenal Jandač, jehož svěřenci jsou místo bojů na špičce tabulky až devátí. Před sezonou byla přitom Sparta pasována na hlavního favorita na titul.

"Buď se s tím nějak společně vypořádáme a vyhrabeme se z toho, nebo se to jednoduše vyřeší mou osobou. Jde tady spíš o ten tým. Řešíme to a samozřejmě se o tom bavíme s nejvyšším vedením klubu," zopakoval Jandač.

"Pokusíme se do konce ledna udělat něco pro to, abychom tomu týmu pomohli. Pak uvidíme, co bude toho prvního února," doplnil kouč.

"Zase nám ale odjedou minimálně dva hráči, což bude další oslabení," připomněl olympijské pozvánky pro útočníky Vladimíra Sobotku s Michalem Řepíkem. "A těch dohrávek je tam spoustu, program v olympijské pauze je hrozně náročný. Nečeká nás nic jednoduchého," připustil Jandač.

Spartu dlouhodobě sužují zdravotní potíže. "Celou sezonu máme spoustu zraněných. A když se třeba jeden uzdraví, tak další dva vypadnou. Procházíme si celou sezonu takovým divným obdobím. Není to úplně ono," přiznal kouč Pražanů.

"Mnohdy hraje, kdo má ruce nohy. Nějakým způsobem to lepíme a nikdy jsme ani pořádně nehráli kompletní. Na měsíc nám vypadl gólman, teď se sbalil a šel pryč…" zmínil Jandač kauzu Alexandra Saláka.

Brankář po rozvázání smlouvy se Spartou bude působit v Djurgaardenu. Se stockholmským klubem, který je poslední v nejvyšší švédské soutěži, uzavřel smlouvu do konce sezony a s opcí na další ročník. Pětatřicetiletý Salák už ve Švédsku působil v sezonách 2010/11 a 2012/13 ve Färjestadu a v té první získal s týmem z Karlstadu mistrovský titul.

"Jsme hrozně šťastní, že se nám povedl tento podpis. Salák je zkušený brankář, který řadu let potvrzuje vysoké kvality. Má zkušenosti ze švédské ligy i z KHL," řekl klubovému webu Djurgaardenu generální manažer Kurt Georg Stoppel.

Djurgaarden sháněl náhradu za zraněného Niklase Svedberga, který je mimo hru do konce ročníku. Salák doplnil v týmu Litevce Mantase Armalise a Carla Lindboma.

Salák od svého odchodu v roce 2006 v 19 letech z juniorky Českých Budějovic do finské druhé nejvyšší soutěže do celku Jokipojat Joensuu působil v zahraničí a v české extralize debutoval až loni v lednu po podpisu smlouvy se Spartou.

Za Spartu Salák odchytal v extralize 40 zápasů s průměrem 2,23 obdržené branky na zápas, úspěšností 91,71 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. Teď se vydá s rodinou a pěti dětmi do Švédska a naváže na bohatý výčet zahraničních angažmá.

Má za sebou také působení v TPS Turku, v NHL odchytal dva duely za Floridu, nastupoval i na farmách v Rochesteru a Rockfordu v AHL. V KHL oblékal dresy Petrohradu, Novosibirsku, Jaroslavle a Dinama Riga. S Färjestadem získal mistrovský titul v roce 2011.

Sparta teď za něj hledá náhradu. "Řešíme to, hledáme, teď samozřejmě intenzivně. Nějaké varianty máme, ale dokud není nic dohodnutého, tak to nemůžeme nijak blíže komentovat. Ale pochopitelně to řešíme. Je to důležitý post," prohlásil Jandač.