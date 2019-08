Titul je minulost, tvrdí Peterek. Třinecká kostra zůstala, Bartošák přiživí rivalitu

před 20 minutami

Třinečtí Oceláři v dubnu po osmi letech dobyli extraligový trůn. V létě se jim navíc podařilo udržet hlavní tahouny, pouze brankáře Šimona Hrubce nahradil další reprezentant Patrik Bartošák. Opět by měli Slezané patřit k největším favoritům, nicméně k obhajobě titulu přistupují s pokorou. Rádi by podpořili nastavenou koncepci a do stabilizovaného kádru zapracovali nové hráče. O proměně týmu a ambicích Ocelářů hovoří sportovní ředitel Jan Peterek.

Třinec stojí na prahu sezony, ve které bude obhajovat extraligový titul. Jak je na tuto výzvu připravený?

Každý rok připravujeme tým na to, aby vyhrával a bavil. Razím cestu, abychom si nedávali dopředu velké cíle, že jdeme za titulem. Hlavní je pokora. Je před námi nová sezona, noví soupeři a každý chce uspět. I my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Jdeme zápas odmakat i užít si ho. Jak sezona dopadne? To je ještě daleko a je tam spousta neznámých.

Titul jste získali před necelými čtyřmi měsíci. Už je to minulost?

Pro mě to byla minulost už za dva dny. První den byla oslava, druhý den jsem se léčil (úsměv) a další den už jsem myslel na příští sezonu. De facto už během play off to tak bylo. Semifinále a finále jsem si užíval, protože tam už toho z pozice sportovního ředitele moc nezměním. Při oslavách to byl krásný pocit, na to se nezapomíná, ale pak už jsem byl nastavený do další práce.

Jako hráč pamatujete první třinecký titul v roce 2011 a zklamání už v předkole v následující sezoně. Přišlo tehdy trochu uspokojení a podcenění ročníku, v němž jste obhajovali prvenství?

Očekávání jsou po takovém výsledku velká a hráči chtějí odvést maximum. Nicméně v tom roce nám odešli někteří klíčoví hráči a bylo to znát. Bylo těžké nahradit hokejisty, kteří v titulové sezoně hráli dominantní roli.

Před rokem se Třinci nepovedl start po stříbrné sezoně. Přišly dvě vysoké domácí porážky v Lize mistrů a pět porážek ze šesti úvodních zápasů v extralize. Je to varování pro letošní rozjezd?

Může být. Každý tým si je vědom, že taková situace může nastat. U nás se vloni spojilo více faktorů. Zranili se nám důležití obránci, možná přišlo podvědomé uspokojení. Museli bychom to slyšet od hráčů, nicméně i tahle možnost existuje. Jsem rád, že se to pak povedlo zvrátit. V sezoně zkrátka krizové okamžiky přijdou, například kvůli zraněním, slabší formě či cestování. Je na týmu, jak to ustojí.

Na skladbě mužstva do budoucna jste pracoval už během sezony, ale neměl jste ještě po zisku titulu strach, aby se klíčoví hráči po úspěchu nerozutekli za lepšími nabídkami?

Základ jsme měli podepsaný a věděli jsme, že budeme chtít nějakou část změnit. Rozhodovali jsme se, koho podepíšeme, koho ne. V play off měli hráči bez smlouvy prostor zabojovat a někteří hráli mnohem lépe než v základní části. Obavy, že někteří hráči utečou, byly, ale to je přirozené. Po titulu se nároky některých hráčů zvyšují. To pak nastává boj o dodržení rozpočtu a složení kádru.

Vedle Šimona Hrubce, o jehož odchodu se dlouho mluvilo, v Třinci nepokračují ze stálých členů sestavy ještě David Cienciala a Ethan Werek. Co říct k jejich odchodům?

David je příkladem toho, co jsem zmiňoval. V základní části to nebylo podle jeho ani našich představ. Proto jsme se nemohli dříve domluvit na smlouvě. V play off hrál parádně a mrzí mě, že odešel. Na druhou stranu rozhodli se s agentem, že se chtějí posunout někam jinam. Někdo má takovou filozofii, že potřebuje odejít jinam, změnit prostředí, aby se dostatečně posunul. Je to jejich krok. Ale David tady udělal velký kus práce a doufám, že za nás bude v dohledné budoucnosti zase hrát.

Mrzí vás i případ Wereka? V průběhu sezony jste ho vytáhli z AHL jako v Česku neznámého hráče, ale v létě odešel do Číny.

Přivedli jsme ho v době, kdy neměl žádný kontrakt, a my jsme chtěli tým oživit. Domluvili jsme se proto na kontraktu, který byl do jisté míry podhodnocený. Ethan hrál hlavně zpočátku famózně, chtěl si vybojovat místo, jenomže podmínky, které si později nárokoval, byly pro nás neakceptovatelné. Je přirozená věc, že hledal lepší alternativy, ale dlouho nikdo nedokázal jeho představy splnit. Už jsme se domluvili na kompromisu, nicméně v poslední fázi dostal nabídku z KHL. Zároveň by mohl reprezentovat Čínu na olympiádě, bylo těžké s tím soupeřit.

Za podobných podmínek odcházel do Číny před dvěma lety také Američan Cory Kane. Možná i on si zahraje na olympiádě.

Ano, je to něco podobného. Zase je na tom krásné, že ostatní hráči z USA a Kanady vidí, že se přes nás můžou posunout. Chtějí do KHL nebo do Švýcarska a vidí, že tam může vést cesta přes Třinec.

Jak se těšíte na třinecký debut brankáře Patrika Bartošáka?

Těším se na něj a myslím, že je to nejlepší možná náhrada za Šimona Hrubce. Ten si u nás vypracoval pozici jedničky, byl jedním z hlavních strůjců titulu a odrazil se na mistrovství světa. Najít někoho na jeho místo pro nás bylo ohromně důležité a jsme rádi, že jsme získali gólmana s nejlepšími statistikami v extralize. Podle mě je Patrik nejlepší možný brankář, který mohl do Třince přijít.

Bartošák je odchovanec Vítkovic, z Vítkovic do Třince přišel. Vnímáte i tento rozměr jeho přestupu? Budou mít derby proti Ostravanům zase o něco větší grády?

Každý takový přestup je pikantní. Přidává to naší vzájemné rivalitě. Před několika lety se probíral příchod Zbyňka Irgla, teď je tady Patrik Bartošák. Ano, zase je to téma.

Do toho se spekulovalo o Rostislavu Oleszovi a včera jste oznámili příchod Matěje Stránského. Ten sice za Vítkovice v extralize nehrál, nicméně je rodákem z Ostravy a v klubu vyrostl.

Ale myslím, že jeho se to týkat nebude. Tam je to spíš o bratrské rivalitě s mladším Šimonem, který je ve Vítkovicích. Matěj v 16 letech z Vítkovic odešel a devět let tam nebyl. Na úroveň, kterou si drží teď, se posunul v zámoří, v KHL a ve Švédsku.

Zpět v Třinci je Tomáš Kundrátek, který v minulé sezoně po měsíci odešel do Davosu. Jak jste vnímal jeho přestup do Švýcarska?

Byli jsme s Tomášem domluvení a dopředu jsme věděli, že to může nastat. Bylo to tak nastavené a je těžké odolat nabídce z Davosu. Švýcarsko je po NHL asi snem každého hráče, je to pohádkové prostředí pro rodinu a finančně tam byl nejspíš ohodnocen úplně jinak než u nás. Ono navíc dostat se do nejvyšší švýcarské soutěže je dost těžké, zkrátka taková nabídka se neodmítá.

Změny v kádru Třince: Odchody: Šimon Hrubec, Ethan Werek (oba Kunlun / KHL), Peter Hamerlík (Bratislava Capitals / Slovensko), David Cienciala (Mladá Boleslav), Vít Christov (České Budějovice), Patrik Husák (Poruba), Pavel Kantor (Sheffield / Velká Británie). Příchody: Patrik Bartošák (Vítkovice), Petr Kváča (České Budějovice), Tomáš Kundrátek (Davos / Švýcarsko), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda / QMJHL), Michal Kvasnica (Portland / WHL), Matěj Stránský (Mora / Švédsko). *aktuální k 14. srpnu 2019

Ze zámoří se do Třince vrátili mladíci Michal Kvasnica a vítěz Memorial Cupu Patrik Hrehorčák. Čekáte, že se mohou prosadit mezi stěžejní hráče týmu?

Nejprve budou muset o svých kvalitách přesvědčit. Budou muset přehrát ostatní hráče, kteří už svou pozici mají. Ale máme více mladých hráčů, třeba Davida Kofroně nebo Honzu Hladonika. Společně s Kvasnicou a Hrehorčákem to jsou hlavní adepti, nicméně i další mladíci mohou během sezony překvapit v první lize ve Frýdku-Místku. Těším se na ně.

Znovu vás vedle extraligy a Ligy mistrů čeká po Vánocích Spengler Cup v Davosu, kde jste byli vloni poprvé. Výsledkem byly tři prohry, jaká to byla celkově zkušenost?

Všichni si Spengler Cup užili. Je to příjemné zpestření náročné sezony. Octnete se ve vysokohorském prostředí, kde je samo o sobě těžké hrát, ale je tam nádherná atmosféra. Hráči si mohli vzít s sebou partnerky s dětmi, panovala tam dobrá nálada. Výsledky nás mrzely, ale předvedená hra nebyla špatná. Do další části sezony to pro nás byl přínos.

Zároveň jste se zviditelnili a obdrželi jste pozvánku i pro letošek.

Ano, to nás těší. Myslím, že naše hra tam lidi bavila. V Třinci navíc bude na přelomu roku mistrovství světa juniorů, takže se nám Spengler Cup hodí. V době, kdy u nás bude největší humbuk, si užijeme Švýcarsko.

Za měsíc vás v prvním kole extraligy čeká doma Kladno. Zvlášť pokud nastoupí Jaromír Jágr, bude to velký hokejový svátek.

Věřím tomu, že Jarda bude hrát. Vidím, jak se na sezonu připravuje, je to obdivuhodné. V Třinci má dobré vazby, věřím, že se bude chtít ukázat a že si to všichni užijeme. Vidět takovou legendu na vlastní oči zase v extralize bude skvělé. To, co si v Kladně předsevzal, se mu podařilo a nebylo to vůbec jednoduché. Bude to zážitek a doufám, že kluci budou mít velkou motivaci, aby je neporazil dědek (úsměv). Mrzí mě, že si Jarda v předešlých letech nemohl zahrát za Třinec, ale člověk nemůže mít všechno.

V minulé sezoně nastoupil poprvé v extralize i váš syn Jonáš, ale příští ročník odehraje za Calgary v juniorské WHL. Bylo to u vás doma složité rozhodování?

To rozhodnutí bylo hlavně na něm. Já jsem chtěl slyšet, jak to vnímá on, a snažil jsem se ho podpořit. Syn od bývalého hráče to má vždycky těžké, o to těžší, když jsem ve vedení klubu. Beru to tak, že má Kanadu v uvozovkách místo vojny. Já jsem šel v 19 letech z Vítkovic na rok do Trenčína na vojnu a osamostatnil jsem se, nemůžu si to vynachválit. Jonáš si bude muset zvyknout sám, bez rodiny. Bude muset mluvit anglicky, což je dneska skoro nutný předpoklad do života. To jsou všechno faktory, které ho mohou posunout dál.