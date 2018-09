Zázračný dorostenec Myšák. Předčil litvínovské ikony a mohl by na mistrovství světa

před 2 hodinami

V mládežnických soutěžích Jan Myšák jednoznačně dominoval, teď představil Litvínov jeho jméno také širší hokejové veřejnosti. Šestnáctiletý útočník naskočil do extraligy jako nejmladší hráč v bohaté historii černo-žlutého klubu a už ve druhém kole si připsal první bod. V Litvínově si cení jeho výkonů, ale také charakteru.

Litvínov - Tradiční klub z Litvínova vstoupil do nové sezony hokejové extraligy dvěma výhrami, ale stejně jako momentální úspěch těší chemiky také začlenění útočné komety Jana Myšáka do prvního mužstva.

V pátek nastoupil Myšák do prvního kola nejvyšší soutěže v zápase proti Mladé Boleslavi. Premiéru si odbyl ve věku 16 let, dvou měsíců a 21 dní.

O šest dní překonal klubový rekord Roberta Reichela z roku 1987, a tak vpadl mezi elitu také dříve než další litvínovské ikony typu Jiřího Šlégra, Martina Ručinského, Roberta Langa či Vladimíra Růžičky staršího.

Litvínov si svůj klenot pochopitelně považuje. "Je to výjimečný talent se skvělým bruslením a na svůj věk má výborné zakončení. Přechod mezi muži je složitější, ale Honza si místo v týmu zaslouží," říká litvínovský asistent trenéra a bývalý extraligový obránce Radim Skuhrovec.

Myšáka zná dobře už z mládeže, kterou v Litvínově trénoval do konce loňského roku. Pracoval s ním i v národním týmu do 16 a 17 let. "V zápasech proti Švédsku, Finsku a Rusku patřil Honza mezi špičkové hráče," podotýká Skuhrovec.

S bruslením pomáhá i Čuttův trenažer

Bruslení mladého spoluhráče obdivuje i Jakub Petružálek. "Ne on na mě, ale spíš já na něj koukám při tréninku," tvrdí šampion extraligy a KHL. "Je to jeho devíza. Těžko se vyrovná starším a zkušeným hráčům silově, ale předčí je pohybem. Tím je platný," přidává asistent trenéra.

Tuto dovednost dojíždí Myšák trénovat do Liberce, na trenažer skatemill Jakuba Čutty, bývalého hokejisty, který ještě na jaře pomáhal Litvínovu se záchranou. Výlety pod Ještěd jsou ale iniciativou hráče.

"Trenažer skatemill je jeden z kamínků do mozaiky komplexního hráče. Trénink se nedá založit pouze na něm, ale na hráčích je vidět posun. Do Liberce jezdí trénovat více hráčů naší mládeže," prozrazuje Skuhrovec.

V prvním zápase Myšák odehrál 12 minut a 22 sekund, v neděli proti Zlínu se také dostal přes 10 minut a asistoval při vítězném gólu. V obou utkáních si zahrál po boku ostřílených borců Viktora Hübla a Františka Lukeše. "Je to splněný sen," přiznává zázračný dorostenec.

Místo vedle letitých opor si skutečně vysnil. "Pokud má hráč litvínovské srdíčko, obrovsky si toho vážíme. Postupně se kroky kluků můžou ubírat jiným směrem, třeba do zámoří, ale každý klub by si přál talentovaného hráče s takovým mentálním nastavením," zamýšlí se Skuhrovec.

70 bodů za 17 utkání v mladším dorostu

V předminulé sezoně sledoval, jak Myšák získal ve 40 zápasech extraligy mladších dorostenců neuvěřitelných 90 bodů. O rok později? 17 utkání a 70 bodů. Taková dominance by mohla stoupnout mladíkovi do hlavy, ale to údajně nebude Myšákův případ. "Honzův charakter je jiný, dobře ví, co chce a co pro to musí udělat. Mentálně je docela vyzrálý," vypráví kouč, který plní roli asistenta v Litvínově i u reprezentační sedmnáctky.

Ta by Myšáka jistě ráda přivítala, ale pokud se šikovný útočník udrží v litvínovském áčku a minuty na ledě nebude přidávat jen po jednotkách, není vyloučeno, že o něm bude přemýšlet trenér reprezentace do 20 let Václav Varaďa. Světový šampionát začíná tradičně o Vánocích.

"Jestliže bude Honza právoplatným členem extraligového týmu mužů, je taková cesta možná. Není to tak o věkové kategorii, ale spíše o tom, jak se srovná s jiným hokejem a se svým vývojem," reaguje Skuhrovec na možnost případného skoku, při němž by Myšák vynechal osmnáctky.

Za tři měsíce v extralize se toho však ještě může stát spoustu. Pro syna klubového lékaře a bývalého extraligového volejbalisty Petra Myšáka bude nyní nejdůležitější, aby svou výkonnost v nejvyšší soutěži potvrdil.

Vstup do sezony, ve které by se Litvínov zase rád vrátil do play off, vyšel chemikům skvěle. Výhry 4:3 na ledě ambiciózní Mladé Boleslavi a doma 5:2 proti Zlínu vlily do žil týmu optimismus. "Je to potěšující, ale emoce samozřejmě brzdíme. Sezona teprve začíná," uvědomuje si Skuhrovec.

Pokles od zisku mistrovského primátu v roce 2015 dospěl v předchozím ročníku na kritickou barážovou hranu. "Oproti minulé sezoně vidím velký posun v mentálním nastavení hráčů," všímá si trenér, ale nepředbíhá. "Všechno podstatné ukáže čas."

Na dvě povedená vystoupení chce Litvínov navázat v pátečním utkání na ledě Pardubic, v neděli pak přivítá v podkrušnohorském derby Chomutov.