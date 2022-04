Jandač býval větší nervák, říká Hlaváč. Hraní pořád nebalí, do Sparty půjde trénovat

Jan Hlaváč pamatuje coby hráč poslední titul Sparty (2007) i její poslední finále (2016). V tom letošním drží Pražanům palce proti Třinci, série pokračuje v O2 aréně zítra za stavu 1:1. Mistr světa z roku 2005 hovoří v rozhovoru o obou trenérech, stylu hry a také o vlastní nekončící kariéře. V 45 letech patřil v uplynulé sezoně mezi nejproduktivnější hráče druhé ligy.

Finále je po dvou zápasech vyrovnané, 1:1. Zaslouženě?

Za mě ano, oba zápasy byly vyrovnané, velmi podobné. V prvním hrála Sparta čtyřicet minut velmi dobře, pak udělala chyby a dostala čtyři góly. V druhém už Třinci nic moc nenabídla, zaslouženě vyhrála.

Neměl jste obavy, že by se sparťané mohli trochu sesypat z prvního zápasu, který měli skvěle rozehraný a ztratili ho vlastními chybami?

To ani ne. Spíš ale vidím, že Třinec skutečně využije každou šanci, kterou mu dáte. Strašilo mě, že tohle by se mohlo opakovat. Třinec by zase ty góly dal a byl by schopný znovu vyhrát. Sparta ale zahrála v druhém zápase opravdu zodpovědně.

Třinec trefil za stavu 0:1 tyčku, ujel do přečíslení v oslabení, ale jinak v druhém zápase moc šancí neměl.

Přesně. Vladimír Svačina střílel z úhlu do tyčky, ale to nebyla ani žádná šance, jen to házel na branku. Sparta hrála do obrany výborně, podržel ji brankář Július Hudáček. Od té doby, co v play off chytá, dává mužstvu klid. Umí si najít puky od modré čáry, pokrývá střely.

Oceláři hrají od začátku play off úsporný hokej s minimem gólů, důraz se klade hlavně na defenzivu. Musela na to ve finále přistoupit i Sparta?

Na podívanou to moc není. (úsměv) Není to žádný útočný hokej, zápasy Sparty v předchozím průběhu play off byly hezčí. Nicméně teď se musí přizpůsobit, protože kdyby hrála s Třincem otevřený hokej, tak prohraje. Úspěšný bude ten, kdo udělá méně chyb.

Třinec se svým stylem vyhrál devět zápasů v letošním play off v řadě. V součtu s minulým rokem neprohrál jedenáctkrát za sebou.

O tom to je, účel světí prostředky. Mají to nachozené, mají to v sobě, Venca Varaďa je to naučil. Chápu, že se toho drží.

Hráči @hcocelaricz porážkou ve 2. finále ukončili 3. nejdelší sérii výher v historii play off #TELH:



16 - Pardubice (ČF 2010 - ČF 2011)

13 - Kometa (SF 2017 - SF 2018)

11 - Třinec (F 2021 - F 2022)



Zároveň 11 výher od 59. kola základní části byla 5. nejdelší šňůra výher celkem. — Michal Samiec (@MichalSamiec) April 19, 2022

Berete finále i jako souboj trenérů, kdy se Josef Jandač s Miloslavem Hořavou snaží vyzrát právě na taktiku Václava Varadi?

Nenazýval bych to soubojem trenérů, žádná nevraživost tam podle mě není. Spíš to beru jako střet dvou nejlepších klubů u nás a záleží, kdo to převrátí na svou stranu. Sparta se v listopadu dostala z krize a ve finále se potkali dva velcí medvědi. Co Třinec hraje, to už ví všichni, ale teď jde o to, zda jsou hráči Sparty schopní obranu a brankáře Ocelářů překonat.

Poslední finále hrála Sparta před šesti lety proti Liberci, vy jste byl u toho. Vzpomínáte, jak vyrovnaná a vyhrocená to byla série?

Jasně, vzpomínám. Martin Ševc se tehdy hádal s Josefem Jandačem, na to jsme si tak nějak zvykli. Spíš mě zpětně mrzí, že jsme vedli 2:1 a čtvrtý zápas doma jsme prohráli dost jednoznačně. Hráli jsme tehdy hrozně špatně. Nakonec jsme finále prohráli v prodloužení šestého zápasu… Jinak to byl ale krásný rok, přišel jsem do Sparty ke konci sezony, pořád se vyhrávalo, nastolila se pohoda. Vzpomínám na to dobře, až na to prohrané finále.

Jak se trenér Jandač chová v klíčových momentech play off?

Co já vím, tak dříve býval impulzivnější, takový nervóznější. Před těmi šesti lety byl v klidu, držel to v sobě. Uvědomoval si, jak je to důležité, a byl navenek úplně v pohodě.

A ani letos se po prvním zádrhelu v podobě porážky v Třinci nijak nepanikařilo. Sparta sérii rychle vyrovnala.

Nejsem v kabině, nežiju s tím týmem. Nervózní určitě jsou, kdo by nebyl. Ale je důležité, aby to trenér držel v sobě, nepřenášel to na hráče. A je pravda, že druhý zápas v Třinci zvládla Sparta relativně v klidu.

Jandačova protějška Varaďu znáte především jako soupeře na ledě?

Znám ho jako spoluhráče, z mistrovství světa 2005 ve Vídni a ze dvou juniorských šampionátů, i jako protihráče. Byl to takový buldok, tvrdý a nepříjemný soupeř, který mě až štval, když jsem stál proti němu. Byl schopný vás přizabít někde u mantinelu. (úsměv) Jako spoluhráč byl tišší, ale úplně v pohodě. A co se týče trénování, mluví za něj výsledky. Teď je to náš nejúspěšnější trenér, a když vidím, jak pracuje a jak s týmem žije i na střídačce, myslím si, že to dělá dobře.

Někdy třeba jeho svěřencům vadí, jak moc po nich Varaďa "šlape", ale s úspěchy v play off se to pak snáze přijímá, že?

To určitě. Zvolil si takový styl trénování a hráči v Třinci si na to zvykli. Téměř kdokoliv tam přijde, tak hraje dobře. Funguje jim to.

Co může se sérií udělat přesun do Prahy? V O2 aréně bude atmosféra přece jen jiná než v Třinci, mohlo by to hráče strhnout více dopředu?

Stát se může cokoliv, třeba padnou rychlé náhodné góly a někdo to bude muset otevřít. Nicméně spíš si myslím, že to bude pořád podobně urputné. Věřím Spartě, doufám, že dvakrát vyhraje, bylo by to skvělé. Vím, že v základní části padalo proti Třinci hodně gólů (v O2 aréně 4:7 a 5:8 z pohledu Sparty, pozn. red.), byly tam i nějaké bitky. Tak uvidíme, ale velkou divočinu teď ve finále play off nečekám.

Vy máte za sebou kompletní sezonu v druhé lize v pražských Letňanech. Už víte, co bude dál?

Budu trénovat mládež právě na Spartě, u dětí v sedmé a osmé třídě. A sám bych si ještě docela rád zahrál, ale nevím, jak to budu stíhat. Zatím to nechávám otevřené.

Končí se špatně, když jste měl ve 45 letech v třetí nejvyšší soutěži bilanci 48 zápasů a 66 bodů? Pořád na mladší stačíte.

Vydrželo mi zdraví, hlavně díky tomu šla sezona dobře. Konec už se blíží, ale vím, že mě to zase potáhne do hry, že mě to bude lákat. (úsměv) Hlavně zápasy mě pořád baví. Letňany chtějí výhledově postoupit do první ligy, je tam na čem stavět.