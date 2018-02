Oceláře sfoukl dvěma góly a těší se na Jágra. Pro Přerov to bude obrovský svátek, říká Šlahař

před 6 hodinami

Útočník Jakub Šlahař je odchovancem Zlína, ale většinu kariéry dosud strávil v první lize. V úterý pomohl Beranům k vítězství na třineckém ledě dvěma brankami, což se mu v extralize povedlo vůbec poprvé. No a dnes už se na ledě Přerova postaví Jaromíru Jágrovi při jeho druhém utkání za Kladno po návratu ze zámoří. Před pěti lety si na něm Jágr při výluce pošmákl, teď Šlahař věří v odvetu a spolu s celým městem se těší na hokejový svátek.

Jaký byl rozhodující moment zápasu v Třinci? Gól na 2:2?

Myslím, že ano. Nabídla se nám přesilovka na začátku třetí třetiny, naše první lajna to sehrála parádně a Roberts Bukarts nachystal Tondovi Honejskovi puk před prázdnou branku. Hodně nás to nakoplo.

Co říkáte na to, že jste se v extralize trefil poprvé po pěti letech, a to hned dvakrát? V tomto ohledu je to pro vás premiéra.

Byl to můj tajný sen. Na rozbruslení jsem koukal na gólmany (Hrubce a Hamerlíka) a říkal jsem si, že jsou opravdu kvalitní, možná nejlepší v extralize. Chtěl jsem jim nějakého góla šoupnout.

Jak jste viděl obě gólové situace?

Při prvním gólu jsem prostě zavřel oči, práskl do toho a vyšlo to. Druhý, to byla možná malinko nacvičená situace, kterou jsme chtěli sehrát. Bavili jsme se o tom s klukama už ráno. Snažil jsem se to trefit nahoru.

Do stavu 2:2 jste vytěžili z minima maximum. Souhlasíte?

Dá se říct, že jo. Před třetí třetinou jsme si to snažili trochu dát do hlavy, že chceme urvat aspoň bod. Naštěstí jsme rychle vyrovnali v přesilovce, přidali jsme dva krásné góly a rozhodli zápas.

Hrál jste za Zlín počtvrté v sezoně, ale dostal jste ve druhé formaci spoustu prostoru. Jak se vám na tomto místě hrálo?

Jsem za to strašně šťastný. Vůbec jsem nečekal, že dostanu tolik prostoru. Zranil se Ondra Veselý, který tam hraje pravidelně. Doufám, že jsem trenérům udělal radost a že jsem Ondru kvalitně zastoupil (úsměv).

Pohlížíte teď po šestém místě, anebo si spíš hlídáte předkolo?

Šestka je takový malinký sen, a pokud to půjde, uděláme všechno pro to, abychom tam skončili. Ale jinak budeme rádi i za předkolo.

Momentálně to podle tabulky vychází tak, že byste ze šesté místa šli na třetí Třinec. S bilancí 7:0 v play-off je to oblíbený soupeř Zlína.

Je to pravda. Ve všech těch sezonách jsem to sledoval a Zlín na Třinec prostě umí. Nevím, čím to je, nemám na to žádný recept.

Vy jste si proti Třinci zahrál v semifinále 2013. Vzpomínáte?

Ano, vzpomínám. V Třinci se hrálo ještě na staré hale.

Zjednodušeně je tím receptem na Třinec pevná defenziva, ne?

To ano. Obrovsky nám v brance pomohl Libor Kašík, to je stálice. Kdybychom ho neměli, nejsme tam, kde jsme. Jsem rád, že se je spolu s Bukartsem povedlo ve Zlíně po přestupním termínu udržet.

Budete hrát dnes v Přerově proti Kladnu?

Určitě budu. Věděl jsem to už před zápasem v Třinci, přijel jsem tam na jeden zápas. Kluci ve Zlíně teď mají dlouhou olympijskou pauzu, ale ve WSM Lize hrajeme dál. Zápas proti Kladnu s Jágrem je pro nás obrovský svátek, moc se na to v Přerově těšíme.

Berete to tedy jako speciální utkání?

Samozřejmě. Jaromír Jágr je historicky asi nejlepší hráč českého hokeje. Žije tím celé město, už asi týden. Je kolem toho ohromný humbuk, velká euforie. Celý Přerov se těší.

Nebyl ve hře přesun zápasu do Zlína po vzoru Liberce?

Nic takového jsem neslyšel a myslím si, že by si to Přerov nezasloužil. Lidé tam chodí pravidelně a zaslouží si takovou událost vidět.

Zahrál jste si proti Jágrovi při výluce před pěti lety. Jaké to bylo?

Byl to obrovský zážitek. Pamatuju si, že jsem hrál jednu třetinu, Jágr mě vymíchal a potom už jsem si nezahrál (smích). Vzpomínám na to do dneška, snad mu to vrátíme a tentokrát vyhrajeme.

Jak se díváte na Jágrův návrat do České republiky?

Chápu, že je kolem toho obrovský humbuk. Všichni k němu vzhlížejí, dnešní malí kluci, ale i já jsem k němu vzhlížel. Je to štěstí, kdo si může říct, že si proti němu zahrál. Celá republika tím žije. Jsem rád, že budeme mít takovou událost právě v Přerově.

V Přerově máte téměř jisté play-off. Prožíváte dobrou sezonu?

Jsme šestí, ale rozdíly jsou minimální. Ještě můžeme klidně skončit třeba čtvrtí. Chceme být co nejvýše, hlavní úkol je udělat osmičku a k tomu nám chybí opravdu už jen malý krůček. Doufám, že to splníme.

Kladno jste porazili dosud ve všech třech zápasech. Jak moc myslíte, že Jágr ovlivní výkon svých spoluhráčů?

Je to pořád kvalitní hokejista, ovlivnit to může. Ale my se budeme připravovat jako na každé jiné utkání a půjdeme s cílem vyhrát. Na Kladno nám to jde, věříme si na ně, ať hraje Jágr, nebo ne.