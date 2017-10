Je to vysvobození, říká Sedláček o konci svého angažmá v Hradci. Do branky ho nepustil skvělý Rybár

před 59 minutami

Hokejový brankář Jakub Sedláček se po čtyřech letech v Rize vrátil do Česka a necelé tři měsíce strávil na hostování v Hradci Králové. Odchytal za něj sedm utkání v extralize, než se z marodky vrátil Patrik Rybár a zlínského rodáka z branky vytlačil. Po nedělním zápase v Třinci, který strávil znovu jen na střídačce, si Sedláček oddechl, že tahle štace končí. Momentálně vicemistr extraligy z roku 2013 čeká na signál agenta, aby své kvality mohl předvést zase jinde. Nanovo.

Třinec - Jakub Sedláček patřil k velkým talentům českého hokeje a ve 23 letech se ze Zlína vydal na první zahraniční angažmá do Rigy. V Lotyšsku odchytal čtyři sezony, našel si přítelkyni, kvůli které se začal učit tamní jazyk, ale po nevydařeném minulém ročníku v klubu skončil.

Riga se znovu nedostala do play-off, v brance dávala přednost domácímu gólmanovi a se Sedláčkem přestala počítat. Chtěl zůstat v zahraničí, ale odpovídající nabídka nepřišla. Muž s maskou se nedomluvil ani se Spartou, ale začátkem srpna si s ním plácl hradecký Mountfield.

Majitel dvou startů za národní mužstvo měl být v úvodu sezony náhradou za zraněnou jedničku Patrika Rybára a po prvních zápasech panovala s jeho výkony na východě Čech spokojenost. Favorizovanému Hradci se rozjezd extra nepovedl, ale Sedláček byl často hodnocen jako nejlepší hráč mužstva. Dvouměsíční výpomoc dokonce prodloužil do konce října.

Jenže pak se vrátil Rybár, začal chytat v ohromné fazoně, mužstvo najelo na vítěznou vlnu a Sedláček už si nezachytal. Nedostal jedinou šanci.

Jedenácté utkání v extralize v řadě jste strávil v roli náhradního brankáře. Jak těžké je udržet si formu a koncentraci?

Samozřejmě je to těžké. Musíte hodně trénovat a přidávat si věci navíc. To je prvořadé. Byla to pro mě nová situace vzhledem k minulým sezonám v Rize, ale utkáním v Třinci pro mě angažmá v Hradci skončilo. Je to pro mě takové vysvobození.

V Hradci jste byl na výpomoc do konce října. Jak to momentálně vypadá s vaší budoucností?

Uvidíme. Situaci řeší agent a doufám, že bude co nejdříve hotovo.

Můžete alespoň naznačit, jestli se jedná o nabídky ze zahraničí?

Nemůžu. Teď je to na agentovi, potom se uvidí.

Čtyři sezony jste chytal v KHL. Lákala by vás představa návratu do této soutěže?

Jasně, lákala. Ale teď to prostě není v mých rukách. Za chvilku bude reprezentační přestávka, tak uvidíme, jestli se něco objeví před ní, mezitím nebo po ní. Já jen doufám, že to bude co nejdřív.

V úvodu sezony jste odchytal za Hradec v extralize sedm utkání. Jak jste se cítil?

Rozdělil bych to na první dvě utkání a zbytek. Úvodní dva zápasy nám nevyšly, ale potom už to začalo chodit. Sice jsme i třetí zápas prohráli 0:3 v Litvínově, ale dva góly byly do prázdné branky v power-play. Začali jsme vítězit, až po třech výhrách přišla smolná porážka doma se Spartou. Ve Zlíně jsem kvůli dohodě klubů chytat nemohl a od té doby se začalo sázet na Patrika Rybára.

Rybár začal chytat po zranění zad a nikdo nečekal, s jakou formou se vrátí. Vychytal dokonce i tři nuly v řadě…

Vrátil se bravurně. Navíc jsme v dalších kolech začali hrát úplně jiný hokej. Sešlo se to tak, že byl Patrik v brance a vyhrávalo se. Ale v podstatě se vítězilo i se mnou v těch posledních zápasech. Takže tak…

Znal jste ho před příchodem do Hradce? Vloni hodně překvapil…

Ne, Paťu jsem neznal. Poznal jsem, že je to kvalitní gólman, a přeju mu do budoucna jen to nejlepší.

V létě jste trénoval v rodném Zlíně. Jak se vám líbí jeho výkony v této sezoně?

Sleduju ho a myslím, že je překvapením pro celou extraligu. Nikdo nečekal, že bude tak vysoko. Klobouk dolů. Nemají tolik peněz, ale o jaké pozice hrají s týmem, který tam je, to je až neuvěřitelné.

Smutno vám ale musí být ze situace v Rize. Ta je v KHL na posledním místě a sezonu má ještě před polovinou takřka na odpis…

Riga začíná tvořit tým vždycky později než ostatní. Peníze tam hráčům chodí včas, ale klub musí před sezonou čekat na ruské peníze, na budget. Tyhle peníze přicházejí později a Riga je kvůli tomu docela v hendikepu.

Už v minulé sezoně bylo dlouho jasné, že si s Rigou play-off nezahrajete. Letos je to ještě horší…

Přesně tak. Už vloni jsme si říkali, že to snad nemůže být horší. Bohužel je to tak. Mají smůlu, nemají čich na dobré vytipování hráčů. Teď už vlastně mohou tvořit tým na další rok. Pak zase záleží na tom, jestli dostanou peníze včas, aby mohli hráče nakoupit. Ale pokud teď nevyhrají patnáctkrát, dvacetkrát v řadě, tak je sezona odpískaná.

I z dlouhodobého hlediska se ale zdá, že Rize chybí kvalitní kádr. Play-off jste si zachytal jen v první sezoně…

To je pravda. Další rok nám uniklo o pár bodů. V mé třetí sezoně jsme se tam nedostali asi o deset bodů, no a ve čtvrté už to bylo markantní. Rozdíl dvaceti bodů. KHL je zkrátka o penězích, a když si týmy nezaplatí lepší hráče, kvalita pak chybí.

Riga vždy byla základnou pro lotyšskou reprezentaci, podobně jako Minsk nebo Astana pro běloruskou a kazašskou. Jsou peníze důvodem, proč jsou tyto týmy na rozdíl od Rigy konkurenceschopné?

Ano, to jsme zase u toho. Astana a Minsk si mohou zaplatit hráče, kteří hráli v NHL nebo jdou třeba rovnou odtamtud. To Riga nemůže, nenabídne jim takové podmínky. Nemyslím, že by byli Lotyši horší než Bělorusové nebo Kazaši. Naopak myslím, že jsou z nich nejlepší.

Teď to sice není aktuální, ale přemýšlíte někdy o reprezentaci? Do té dospělé se vám zatím nepovedlo naplno prorazit…

Samozřejmě je to momentálně úplně mimo hru. Ale jinak je to sen každého hráče, takže uvidíme v budoucnu.

Přemýšlel jste před začátkem sezony o olympiádě?

Ani ne. Naopak jsem si hned říkal, že když jsem nesehnal angažmá nikde venku, tak si ty posty určitě rozeberou gólmani z KHL.