Sparta hrála v křeči, viděl střelec dvou gólů Orsava. Po přestupu k mistrům si užívá

před 1 hodinou

Někdejší reprezentační útočník Jakub Orsava přišel do Brna v lednu výměnou za Radima Zohornu a ve třinácti zápasech zaznamenal osm bodů (6+2). Spartu srazil při úterní výhře 7:3 dvěma góly a pochvaloval si atmosféru extraligové klasiky i souhru se spoluhráči. Že by měl pro Kometu stejný přínos jako před rokem Petr Holík také po přestupu z Mladé Boleslavi?

Byla první třetina proti Spartě třetinou snů?

Chtěli jsme hrát aktivně, což se povedlo. Dali jsme gól z první přesilovky a pak nám to tam trochu napadalo. Měli jsme i trochu štěstíčka a vedli jsme po první třetině 4:0.

Znamená to částečnou kompenzaci za únorové zápasy, ve kterých jste vítězili na jednu nebo dvě branky?

Předtím jsme se asi tolik netlačili do branky. Nestříleli jsme tolik. Proti Spartě ano, vytvořili jsme si mnohem více šancí a proměnili jsme je.

Máte pět výher v řadě, dá se to považovat za ladění před play off?

Doufám, že to tak je. Všichni věříme, že vyladíme formu na ten správný čas. Pokud se nám bude takhle dařit, bude to super.

Jaký soupeř byla Sparta?

Všechno se to odvíjelo od začátku. Když vám takhle zkraje zápasu napadají góly, je to znát. Tým, který vede, si potom více dovolí. My jsme si to vedení nějak pohlídali, i když začátek druhé třetiny nebyl podle našich představ. Naštěstí jsme vždycky přidali ještě gól.

Není škoda, že play off nezačíná už v pátek?

(úsměv) Uhráli jsme proti Spartě tři body, ale zápas už skončil a my to musíme hodit za hlavu. Rozhodovat se začne až po pátku, jdeme dál.

Děkovačka byla po zápase se Spartou delší než obvykle. Proč?

Ještě se v tom po příchodu z Mladé Boleslavi tolik neorientuju, ale asi byla děkovačka dlouhá, protože šlo o poslední domácí zápas v základní části.

Podobá se forma Komety těm z minulé a předminulé sezony, kdy jste Brňany vnímal v této fázi soutěže jako soupeře?

Kometa byla vždycky silná, jako soupeř jsem se na ni chtěl pokaždé vytáhnout. Dal jsem do toho o malinko více. Teď si hlavně užívám, že jsem tady.

Připadalo vám v první třetině, že snad dáte gól ze všeho?

Hrálo se nám samozřejmě lépe, Spartě zase daleko hůře. Tým, který tolik prohrává, je potom v křeči. Využili jsme toho.

Nevrtalo vám po první třetině hlavou, jak je možné, že Sparta, která bojuje o desítku, předvádí v Brně tak slabý výkon?

Nevím, možná nejsou úplně ve formě. Každopádně mají silný tým, ale pokud budou hrát předkolo, o ten postup se poperou.

Vy půjdete ve čtvrtfinále proti Plzni, nebo Hradci. Koho byste bral?

Myslím, že je nám to všem jedno. Musíme se koukat hlavně na sebe, ne na toho, proti komu budeme hrát.

Dal jste Spartě dva góly po přihrávkách Jana Hrušky, ve formaci s vámi byl ještě mladý Karel Plášek. Jaká byla souhra?

Bylo to dobré. Karel tam jako mladý kluk lítá, má výborné bruslení a párkrát mi to skvěle hodil do strany. Hrouda má úžasné vidění hry. Určitě si nemám na co stěžovat. Šance jsme měli už v předchozích zápasech, proti Spartě jsme dali i góly a trochu nás to odměnilo.

Po přestupu do Komety už jste hrál proti Spartě podruhé. Jak se vám líbí vyhrocené souboje Brna proti Praze?

První zápas jsem hrál na Spartě, ale doma je to daleko lepší. Ta kulisa je k nezaplacení a po výhře 7:3 se bude výborně usínat (úsměv).