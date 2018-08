Jako první Švéd odehrál v extralize celou sezonu. Hokej je tu zábavnější, všiml si de la Rose

před 27 minutami

Jeho bratr Jacob je úřadující mistr světa a útočník Montrealu. Z Erika de la Roseho je od nové sezony obránce Vítkovic. Na jaře bojoval s Jihlavou o záchranu marně, ale svými výkony zaujal a stal se prvním Švédem, který zvládl v české extralize kompletní ročník. V Ostravě si zvyká na vyšší ambice a třetí prohru v letní přípravě za sebou (1:3 v Třinci) kousal velmi těžce.

V přípravě jste prohráli potřetí v řadě. Kde hledat příčinu?

Třikrát jsme prohráli a zdůraznil bych, že to byla velmi vyrovnaná utkání. Bylo tam dost vyloučení, soupeři nám dali z přesilovek dali několik gólů, my pouze jeden. To je náš největší problém, střílíme málo branek.

Když pomineme porážky v přípravných zápasech, jaké jsou vaše první dojmy z nového působiště po úvodních týdnech?

Ve Vítkovicích se mi líbí, už jsem se stihl v týmu usadit. Je tu dobrá parta a myslím, že máme dost silné mužstvo. Těším se na ostrou sezonu.

Dají se Vítkovice srovnat s Jihlavou, odkud jste přišel?

Vítkovice jsou samozřejmě mnohem ambicióznější tým, který se dívá na ty nejvyšší příčky, zatímco v Jihlavě jsme bojovali o udržení. Přestup do Vítkovic je pro mě dalším krokem v kariéře, zase je to o patro výše.

Co říkáte na kvalitu české extraligy na prahu vaší druhé sezony? Můžete porovnávat s druhou švédskou ligou a soutěží v Norsku.

Je to těžká a kvalitní soutěž. Vnímám jako velký posun, že můžu hrát v Česku a těší mě, že zůstanu ještě minimálně na rok. Je to něco jiného než ve Švédsku a Norsku, je tu jiná hokejová kultura. Ale extraligu hraje spousta zkušených hráčů, řekl bych, že hokej je tady zábavnější.

Věděl jste, že jste první Švéd, který v extralize odehrál kompletní sezonu? Dva vaši krajané stihli zde dříve stihli jen pár zápasů.

To jsem nevěděl, to je zajímavé (úsměv). Nevím, proč sem nechodí více kluků ze Švédska, ale když jsem měl tu příležitost, vzal jsem ji a udělal jsem dobře. Líbilo se mi doma i v Norsku, ale chtěl jsem novou výzvu.

Sníte pořád o švédské reprezentaci, i když jste v extralize možná trochu mimo dohled trenérů? V mládežnických výběrech jste si zahrál a v 25 letech nemusí být všem dnům konec, ne?

No, abych řekl pravdu, tolik o tom nepřemýšlím. Pravděpodobné to není, ale nikdy nevíte. Kdybych měl dobrou sezonu, možná bych příležitost dostal. Opravdu je to však něco hodně vzdáleného, máme ve Švédsku spoustu kvalitních obránců a je těžké se mezi ně dostat.

Váš bratr Jacob startoval na jaře na prvním mistrovství světa a hned získal s týmem zlato. Byl jste se v Dánsku na šampionátu podívat?

Ano, byl jsem tam na dva zápasy, ale finále jsem viděl už jen v televizi. Pro bráchu byla skvělá zkušenost být součástí tak úspěšného týmu.

Vy jste o dva roky starší, ale v mládí jste hráli často spolu, že?

Ano, to je pravda. Dokonce jsme spolu odehráli snad šest sezonu, byli jsme pořád pohromadě. Až do té doby, než jsem se vydal do Norska. Jacob zůstal v Leksandu a odtamtud zamířil přímo do NHL.

Bylo na něm odmalička vidět, že roste pro nejvyšší úroveň? V NHL ho čeká už pátá sezona za Montreal, stal se pevnou součástí týmu.

Vždycky to byl dobrý hráč, ale na světě je spoustu výborných hokejistů. Podařilo se mu využít šanci. Jsem na něj pyšný, za to, co už dokázal.