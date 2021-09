Jágrovo Kladno nedostalo licenci. Všechno do startu extraligy napravíme, slibuje klub

Hokejové Kladno zatím nedostalo licenci pro start v nadcházejícím ročníku extraligy. Rytíři, kteří budou hrát své domácí zápasy v Chomutově, musí v tamní Rocknet areně dobudovat systém brankového videorozhodčího.

Účast kladenského nováčka v nejvyšší soutěže by ale ohrožena být neměla. Středočeši již potřebnou technologii zakoupili a do 1. kola, které je na programu v pátek 10. září, plánují systém zprovoznit.

"Jsme v úzkém kontaktu s firmou, která technologii instaluje a vše směřuje k tomu, že vše na první kolo stihneme. Nepočítáme s jinou variantou," ubezpečil tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Na zhotovení systému dohlíží i ředitel extraligy Josef Řezníček a podle tiskového mluvčího hokejového svazu Zdeňka Zikmunda byl i on ubezpečen, že potřebná technologie bude včas nainstalována. "Momentálně se už začala instalovat," prohlásil Jůdl.

Kladno nemůže hrát domácí zápasy na svém stadionu, který se momentálně rekonstruuje. Část technologie ale do Chomutova, kde se domluvilo na azylu, převeze. "Technologie je částečně naše, použijeme to, co jsme měli na Kladně," řekl mluvčí.

Klub podle svého hrajícího majitele Jaromíra Jágra žádal o výjimku alespoň na dva zápasy, ale ani tu nedostal. "Přitom to musíme brát jako zásah vyšší moci, protože jsme vůbec nepočítali s tím, že nebudeme hrát na Kladně," posteskl si legendární útočník.

"Bylo nám řečeno, a bylo to tak i v plánu, že zimák bude 1. října k dispozici k hraní zápasů. Takže nám v tu chvíli stačilo přeložit pár zápasů, abychom pak sezonu v klidu odehráli na Kladně. Jenže pak došlo k určitým věcem, s nimiž nemohl nikdo nikdy počítat," uvedl Jágr.

Podle něj nastal při modernizaci haly problém v tom, že konstrukce a zdi nejsou uzpůsobené pro novou střechu. "Najednou pak máš dva měsíce na to sehnat náhradní halu, co splňuje extraligové podmínky. Je opravdu hrozně těžké to všechno vyřešit a je smutné, když pak požádáš o výjimku na dva tři zápasy, ale stejně ji nedostaneš," mrzelo Jágra.

Zástupci Kladna musí v Rocknet areně zprovoznit i bezpečnostní kamerový systém, který bude sledovat diváky. Ten však k udělení licence není nutný, teoreticky mohou Rytíři hrát na stadionu bez přítomnosti fanoušků.

Podle Jůdla ale i tuto výtku Středočeši napraví. "I tohle je věc, která bude na první kolo připravená tak, abychom všechny normy splňovali. Na první kolo bude stadion připravený tak, jak požadují pravidla extraligy," slíbil Jůdl.

Tým hokejové legendy Jágra, který je momentálně zraněný, se příští týden v pátek utká s Vítkovicemi.