Lidé mají z covidu zbytečný strach, opatření můžou sport zabít, hlásá Jágr

Profesionální hokej v Česku má vypuknout už v sobotu, některé kluby přitom stále trčí v karanténě kvůli covidu-19. "Pokud tahle opatření budou pokračovat, nevěřím, že se první liga dohraje," prohlásil majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr. Nelibě nese také omezení počtu fanoušků na stadionech.

Trápí vás, za jakých podmínek druhá nejvyšší soutěž začne? Hned několik týmů je v karanténě, původní program dozná změn.

Pro nás je nejdůležitější, abychom začali hrát co nejdřív. Pokud se nějaký tým dostane do karantény a s ním třeba další dva, můžou se prohodit zápasy, aby hrály zdravé týmy. Bude to problematické, ale myslím si, že je to jediná cesta. Výhodou jsou reprezentační přestávky, to je deset dní. Právě tyhle pauzy můžou posloužit k dohrání zápasů.

Na Kladně už žádné případy koronaviru nemáte?

My jsme zdraví jako řípy. Na nás to nejde, my jsme mimozemšťani. Samozřejmě si dělám legraci. Doufám, že když už jsme si karanténou prošli, žádná další nepřijde. Dokonce nám zavřeli zimák, což si myslím, že bylo až zbytečné. Ale samozřejmě jsem nařízení respektoval.

Jaké je to být v téhle době majitelem hokejového týmu?

Šílené. Investuješ do chodu klubu, kde máš nějaký cíl a vizi, ale nic se ti nemusí vrátit.

Je pro vás klíčové, aby se opatření proti šíření covidu-19 zmírnila?

Pokud budou pokračovat, nevěřím, že se soutěž dohraje. Ten, kdo o nich rozhoduje, by si měl uvědomit, že může zabít veškerý sport. Jakmile je jeden hráč je pozitivně testovaný, všichni musejí do čtrnáctidenní karantény. Teď se to upravilo na deset dní, ale zásah to chodu klubu je přesto velký.

Pandemie zasáhla různá odvětví, mnozí podnikatelé žádají o pomoc stát. Jak pomoct hokejovým klubům?

Hlavně mě napadá jedna věc - změnit opatření vůči divákům. Co si budeme povídat, sestavit rozpočet extraligového klubu z peněz města a sponzorů je hrozně těžké. Výdělky z návštěvnosti jsou někdy opravdu veliké. A když nebudou, dokáže to tým zlikvidovat. Takže bych zmírnil opatření, popřemýšlel. Někdy možná něco zachráníš, ale zlikviduješ kvůli tomu jiné věci. Možná pak lidi začnou být nemocní z moc velkého stresu. Chápu ale, že když někdo nemá byznys založený na divácích, přemýšlí jinak.

Kolik fanoušků za současné situace dostanete na kladenský stadion?

Před pár dny jsme to propočítávali. Máme zimák s kapacitou 5 200 diváků, s nařízeními jsou to asi tři tisíce. Doufám, že se pletu, ale nemyslím si, že v základní části se k těmhle číslům dostaneme, protože lidé mají opravdu strach někam chodit, hlavně do uzavřené arény. Myslím, že se bojí zbytečně, ale těžko můžeme někoho přemlouvat. Já věřím, že postupem času všichni uvidí, že se nic špatného nemůže stát, a začnou na sport zase chodit.

Největším lákadlem první ligy budete právě vy. Kdy nastoupíte?

Samozřejmě bych byl velice rád, kdybych mohl naskočit od začátku září, ale teď jsem musel hlavně zabezpečit klub, aby byl finančně silný a schopný se vrátit do extraligy. Navíc jsem měl těžší zranění - natržený lýtkový sval. Už jsem ale začal zase trénovat a věřím, že v nejbližší době se vrátím zpátky. I Tomáš Plekanec říkal, že podepíše, jen když se vrátím, takže mi nic jiného nezbývá.

Máte už v hlavě nějaký konkrétní datum?

Když řeknu, že budu hrát v sobotu, tak můžu, ale taky záleží, jak tam člověk bude vypadat. Vrátím se, až se budu cítit, že mám výkonnost. Samozřejmě nejsem blázen, abych si myslel, že každý zápas dám gól. Chci ale být platný.

V prosinci máte za Kladno nastoupit na Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. Co by se muselo stát, abyste tam hrál i za extraligovou Spartu, která má zájem o střídavé starty?

Muselo by se spojit spoustu příznivých věcí. Momentálně je nejdůležitějších, abych se cítil dobře, byl v dobré formě, což teď samozřejmě neplatí. Až nastoupím a třeba se mi bude dařit, můžu přemýšlet o dalším kroku.

O Winter Classic má zájem také Vsetín. Je reálné, že se akce ještě rozšíří?

Varianty, nápady jsou, kór když jsme viděli, že zájem je obrovský. Hlavně na pátek, kdy hraje Kladno s Vrchlabím a české legendy proti slovenským, je skoro vyprodáno, a to máme tři měsíce do akce. Oslovujeme proto různé kluby. Pokud se zmírní opatření a všechno se v prosinci vrátí do normálu, něco se ještě může přihodit.

Momentálně se však situace kolem covidu-19 spíš zhoršuje. Nebojíte se, že se ve Špindlerově Mlýně bude muset hrát bez diváků?

Je to nepříjemná situace, kterou ale nemůžeme ovlivnit. Můžeme akorát čekat a doufat, že další možná nařízení nás výrazně nezasáhnou. Věřím, že se to všechno začne zlepšovat a nakonec budeme zase normálně žít jako před covidem.

Nedávno jste do Kladna přivedl Tomáše Plekance. Má ve smlouvě možnost střídavých startů?

Já jsem člověk, který nemá problém s ničím. Pokud hráč přijde a řekne, že by rád nastoupil jinde, já mu v tom bránit nebudu. Ale nemyslím si, že by to bylo rozumné. Nesmíme zapomenout, že Pleky byl hráčem Komety. Fanoušci samozřejmě respektují situaci s jeho maminkou, ale nemyslím si, že by mu odpustili, kdyby šel hrát jinam.