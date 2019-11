17 220. Jágr rekordně vyprodal O2 arenu, pro výhru si ale došla jistá Sparta

Sparta si ve středečním dohrávaném extraligovém duelu bez problémů poradila s Kladnem, které ve vyprodané O2 areně, porazila hladce 6:2.

Pražané před rekordní návštěvou na extraligovém utkání hraném v hale, kterou vytvořilo 17.220 diváků, vedli po 24 minutách 3:0 a po třetí výhře za sebou zvýšili vedení v tabulce na šest bodů před Plzním, Mladou Boleslaví a Kometou, která ve středu podlehla Zlínu 4:5. Rytíři přišli o třízápasovou bodovou sérii, hrající majitel klubu Jaromír Jágr zaznamenal asistenci.

Sparta si před vyprodaným hledištěm už po 80 sekundách zahrála přesilovku. Přestože ji nevyužila, udeřila nedlouho po jejím skončení. Po přečíslení tři na dva vypálil z kruhu Říčka, brankář Godla vytěsnil puk jen do dojíždějícího Kudrny a od něho se odrazil do branky. Jak si ověřili sudí u videa, stalo se tak v souladu s pravidly.

Ve 13. minutě využil Zikmundova zaváhání Sukeľ, pohotově zakončil z prostoru mezi kruhy, jenže Godla byl pozorný a zasáhl betonem. Na druhé straně se nenechal překvapit ani Sedláček, na něhož nevyzrál Machač.

Zkraje druhé třetiny dohrávali Pražané přesilovku, ale měli sami starosti v obraně, když se až před Sedláčka dostal Strnad, stavem však nepohnul. Jenže sotva bylo Kladno v pěti, provinil se proti pravidlům Barinka. Po necelé minutě využil početní výhodu Forman, jenž byl na konci povedené souhry Pecha s Růžičkou.

Navíc 72 sekund poté využil nepřesné rozehrávky Kladna Řepík, který zachytil puk těsně za útočnou modrou čárou, vjel do pásma a precizní střelou do horního růžku zvýšil už na 3:0. Krátce před polovinou zápasu odmazal nulu na kontě hostů Zikmund, který dostal puk za čáru poté, co objel branku. I v tomto případě potvrdilo úspěšný zásah video.

Pražané ale nenechali Rytíře nadechnout, neboť odpověděli už o 13 sekund později gólem Buchteleho. Ve 36. minutě názorně předvedl svou hokejovou genialitu Jágr, když se rychlým manévrem zbavil jednoho z branících soupeřů, předložil kotouč Melkovi a ten nezaváhal - 4:2.

Na začátku třetího dějství měli Rytíři po Kalinově faulu příležitost dostat se na dostřel jediného gólu. V přesilovce zavřeli sparťany před Sedláčkem, jehož ohrožovali především Jágr s Réwayem, domácí bek si však odpykal celý trest. Zvýšit mohl poté Tomášek, ale Godla mu sebral radost.

Ve 44. minutě už se nicméně prosadil po otočce Rousek, když dorážel nad ležícím Godlou a výrazně tak otupil elán a odhodlání Kladna porvat se o bodový zisk. Na konci 51. minuty ještě zvýraznil rozdíl ve skóre Sukeľ a domácí fanoušci mohli slavit další triumf "mexickými vlnami". Jágr končil zápas na trestné lavici.

Dohrávka 10. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. A. Kudrna (Říčka, Sukeľ), 23. Forman (Pech, V. Růžička ml.), 24. Řepík, 30. Buchtele (Forman, Tomáš Dvořák), 44. Rousek (Košťálek, Polášek), 51. Sukeľ (Říčka) - 30. Zikmund (Kehar), 36. Melka (Jágr, Austin). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 17.220 (vyprodáno).

Sestavy:

Sparta: J. Sedláček - Blain, Kalina, Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, Piskáček - Řepík, Tomášek, Smejkal - Říčka, Sukeľ, A. Kudrna - Forman, Pech, Buchtele - Rousek, V. Růžička ml., Dvořáček. Trenéři Krupp a J. Nedvěd.

Kladno: Godla - Austin, B. Nash, A. Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, O'Donnell, Zikmund - Š. Jelínek, P. Machač, Réway - Redlich, Melka, Strnad - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha - od 21. navíc Bílek. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Předehrávka 21. kola hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 5:4 (3:0, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Šlahař (Honejsek, Herman), 17. Honejsek (Herman, Šlahař), 20. Kubiš (J. Ondráček), 32. Dufek (Řezníček), 33. Claireaux (J. Ondráček, Kubiš) - 21. P. Holík (Svačina), 28. P. Holík (Svačina, Zaťovič), 33. J. Hruška (Orsava, Lev), 55. J. Hruška (Plekanec, Jenyš). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 5512.

Sestavy:

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Řezníček, Gazda, Buchta, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Claireaux, Köhler - Šlahař, Honejsek, Herman - Fryšara, P. Sedláček, Dufek. Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík a Hrazdira.

Brno: Klimeš (21. Vejmelka) - O. Němec, Štencel, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Malec - Svačina, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, Plášek - Jenyš, Lev, J. Hruška - Kratochvíl, Kusko, Orsava. Trenéři: Fiala, Pokorný a Odehnal.