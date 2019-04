Jágr vstřelil dva góly: Snažil jsem se připomenout, jak jsem to dělal před 20 lety

před 1 hodinou

Hokejisté Kladna jsou po dnešním přímém souboji týmů na druhém a třetím místě tabulky baráže o extraligu v dost možná klíčovém trháku. Chomutov nedovolili přiblížit se na dva body, místo toho navýšili svůj náskok na osm. Velmi zásadní podíl na výhře 3:1 měl velikán českého hokeje Jaromír Jágr, který dal první dva góly Rytířů. Po utkání ale krotil vášně a přehnaný optimismus.

Středočeši uhájili plný bodový zisk již popáté za sebou, do baráže přitom vstoupili dvěma porážkami s celkovým skóre 0:7 a až teprve po dnešku mají aktivní skóre. "Ta série je samozřejmě dobrá, ale my dobře víme, že máme 15 bodů a potřebujeme jich na konci minimálně 21, takže nám ještě dvě vítězství schází. Nesmíme se na to určitě koukat tak, že už by to bylo rozhodnuté, protože rozhodnuté to vůbec není," zdůraznil Jágr.

Sedmačtyřicetiletý útočník mírnil jakékoliv úvahy o postupu. "Jdeme s pokorou do dalších bojů. Může se stát cokoliv. Jak jsme teď pět utkání vyhráli, můžeme jich zase pět prohrát. Naše situace je ale samozřejmě lepší, než kdybychom ty body měli dva," přitakal Jágr.

"Že jsme blízko, to ještě neznamená vůbec nic. Minulý rok jsme baráž jednu dobu vedli a nakonec jsme se do extraligy nedostali. Musíme bojovat až úplně do konce. Pokud jsi na vítězné vlně, měl bys hrát pořád naplno a každý zápas se snažit o vítězství. Že prohrajeme, to se třeba stane, ale určitě nic nepodceníme," ujistil Jágr.

Do děje vstoupil již v páté minutě úvodním gólem, velkou parádu pak předvedl při tom vítězném před polovinou třetího dějství, kdy provětral chomutovské obrané řady a své sólo nádherně zakončil bekhendovým blafákem.

"Snažil jsem se připomenout pár lidem, jak jsem to dělal před těmi dvaceti lety. Taková vzpomínka pro kritiky," smál se Jágr. "Vyplynulo to ze situace. Najednou jsem tam měl prostor a zdejší menší hřiště mi vyhovuje daleko víc než třeba v Pardubicích," přiznal Jágr.

"Samozřejmě to nemůžete dělat běžně, na to člověk nemá. Někdy se cítím lépe, jindy hůř. Na rozdíl třeba od Pardubic, kde jsem se na tom velkém hřišti minule hodně trápil, jsem se dnes cítil líp," vysvětlil Jágr.

Vedle dvou gólových tref byl i jinak v průběhu utkání hodně aktivní, připsal si celkem pět střeleckých pokusů mezi tyče. "Mrzela mě šance na konci v té poslední minutě, kdybych trefil bránu, tak jsme se nemuseli trápit až do posledních sekund. Nechápu, jak jsem to mohl minout, ale nevadí," konstatoval Jágr.

Majitel kladenského klubu Jágr strávil na ledě v součtu 18 minut a 37 sekund, jako obvykle na střídačce dirigoval i ostatní. "My nejsme bohatý klub a snažíme se ušetřit peníze, takže jeden člověk musí zastávat více práce najednou. A takových tu máme víc," smál se Jágr.

"Snažíme se dostat Kladno do extraligy, ale není to o jednom hráči, je to o celém klubu, městě, sponzorech, podpoře fanoušků a všech okolo. My jsme ti, co by tomu měli dát tu dráhu na ledě," uzavřel Jágr.